Valeriu Chiveri, în vizită la liceele cu predare în limba română din Tiraspol și Tighina. Problemele de infrastructură și înrolarea tinerilor în structurile militare din regiune, în discuții (FOTO)
Radio Chisinau, 27 februarie 2026 11:25
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a efectuat la 26 februarie o vizită de lucru în regiunea transnistreană și mers la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Tiraspol și la Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun” din Bender. Oficialul a avut întrevederi cu administrațiile instituțiilor și cu colectivele de profesori.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 15 minute
11:25
Valeriu Chiveri, în vizită la liceele cu predare în limba română din Tiraspol și Tighina. Problemele de infrastructură și înrolarea tinerilor în structurile militare din regiune, în discuții (FOTO) # Radio Chisinau
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a efectuat la 26 februarie o vizită de lucru în regiunea transnistreană și mers la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Tiraspol și la Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun” din Bender. Oficialul a avut întrevederi cu administrațiile instituțiilor și cu colectivele de profesori.
Acum o oră
11:05
Administratorul unei întreprinderi municipale din Anenii Noi, trimis în judecată pentru poluarea râului Bâc. Prejudiciul se ridică la peste 1,3 milioane de lei # Radio Chisinau
Un administrator al unei întreprinderi municipale dintr-o localitate a raionului Anenii Noi a fost trimis în judecată, fiind acuzat de poluarea apelor și a solului, după ce ar fi permis deversarea apelor uzate neepurate direct în Râul Bâc.
10:50
„Maria, Mirabela – Povestea continuă”. Filmul copilăriei noastre este readus la Palatul Național, într-un spectacol omagiu pentru Eugen Doga, în primele zile din martie # Radio Chisinau
Cea de-a 60 a ediție a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor”, se va deschide duminică, 1 martie, cu spectacolul „Maria, Mirabela – Povestea continuă”, la Palatul Național. Spectacolul este un omagiu adus celebrului compozitor Eugen Doga, născut pe 1 martie, cu muzica din celebrul film „Maria, Mirabela”, pe versurile lui Grigore Vieru.
Acum 2 ore
10:25
Ofițerii CNA au descins la Primăria orașului Durlești. Acțiunile vizează delapidarea terenurilor publice # Radio Chisinau
Ofițerii anticorupție desfășoară în această dimineață mai multe percheziții la Primăria orașului Durlești. Acțiunile au loc în cadrul unor dosare pornite pe fapte de delapidare a terenurilor publice, comunică MOLDPRES.
10:10
Sprijin major pentru economia Ucrainei: Fondul Monetar Internațional vine cu un program financiar pentru următorii patru ani # Radio Chisinau
Fondul Monetar Internațional (FMI) a confirmat joi că va aloca Ucrainei un nou program de ajutor de 8,1 miliarde de dolari pe parcursul a patru ani pentru a stabiliza economia țării în război. Organizația internațională cu sediul la Washington a anunțat la sfârșitul lunii noiembrie că s-a întâlnit cu guvernul ucrainean pe această temă, dar consiliul executiv al Fondului urma să își dea aprobarea formală.
09:45
Anul trecut, taxele vamale plătite de agenții economici din regiunea transnistreană au scăzut cu circa 15% # Radio Chisinau
Agenții economici din regiunea transnistreană au achitat anul trecut în bugetul de stat taxe vamale în valoare totală de 166,386 milioane de lei. Într-un răspuns pentru IPN, Serviciul Vamal precizează că cifra este în scădere cu 29,259 milioane de lei, adică cu aproape 15%, față de 2024.
Acum 4 ore
09:30
Martorul secret în dosarul Plahotniuc: achiziții de lux din umbră și afacerile pe care le-ar fi avut învinuitul (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău relatează ce a declarat martorul sub acoperire în dosarul lui Plahotniuc. Un alt subiect în atenția jurnaliștilor este reluarea dialogului cu Tiraspolul.
09:20
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru astăzi, 27 februarie, un curs valutar de 20 lei și 20 bani pentru euro. Dolarul american este cotat la 17 lei și 12 bani.
09:00
VIDEO | Pakistanul a bombardat Kabulul și marile orașe din Afganistan: „Acum este război deschis între noi și voi” # Radio Chisinau
Pakistanul a bombardat peste noapte obiective ale guvernului taliban în marile orașe din Afganistan, au declarat vineri oficiali din ambele țări, iar ministrul apărării pakistanez a spus că acest conflict a devenit un „război deschis”, transmite Reuters.
08:40
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, își va afla astăzi sentința în dosarul în care este acuzat de accidentarea mortală a unui adolescent. Dosarul ajunge la final la doi ani de la tragedie, perioadă marcată de audieri, dezbateri, amânări ale ședințelor și tentative de tergiversare a examinării cauzei. Procurorii cer pentru fostul edil, care ar fi încercat să ascundă urmele accidentului, o pedeapsă de nouă ani de închisoare.
08:25
Parlamentul a aprobat Programul legislativ pentru 2026: 354 de proiecte normative pe agendă, majoritatea pentru integrarea europeană # Radio Chisinau
Parlamentul a aprobat, în ședința plenară, Programul legislativ pentru anul 2026, document strategic care stabilește prioritățile legislative și de control parlamentar pentru anul viitor.
08:05
Mihai Popșoi s-a întâlnit la Viena cu secretarul general al OSCE, Feridun Hadi Sinirlioğlu. Securitatea regională și dialogul Chișinău–Tiraspol, pe agendă # Radio Chisinau
Ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere la Viena cu secretarul general al Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, Feridun Hadi Sinirlioğlu, în marja vizitei sale de lucru în capitala Austriei. Discuțiile au vizat cooperarea Republicii Moldova cu OSCE, inclusiv cu instituțiile și structurile autonome ale organizației, precum și contribuția acesteia la consolidarea rezilienței și stabilității țării.
Acum 12 ore
00:15
Circa 1 350 de dosare privind circulația drogurilor, inițiate anul trecut. Ministra de interne, Daniella Misail-Nichitin, anunță noi mecanisme de combatere a traficului substanțelor interzise # Radio Chisinau
Circa 1 350 de dosare penale privind traficul de droguri au fost inițiate anul trecut, față de 994 de cauze inițiate în anul 2023. O tendință crescătoare se menține și în anul curent. Pe segmentul contrabandei, anul trecut, organele de control au documentat 50 de cazuri de transportare ilicită a drogurilor, ceea ce reprezintă o creștere cu 22%, față de anul 2024. Datele au fost prezentate astăzi în Parlament de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, care a prezentat date privind politicile și măsurile întreprinse de minister în domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului de droguri, informează MOLDPRES.
Acum 24 ore
21:05
TVA mai mare la rambursare pentru agricultori. Serviciul Fiscal de Stat anunță noi reguli aplicabile din 2026 # Radio Chisinau
Serviciul Fiscal de Stat anunță modificări importante la Regulamentul privind rambursarea TVA pentru producătorii agricoli, operate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 34 din 26 februarie 2026. Potrivit noilor prevederi, a fost majorată baza de calcul utilizată la determinarea sumei TVA pasibile rambursării pentru perioada iulie 2023 – iunie 2026. În algoritmul de calcul a fost inclusă și suma aferentă impozitului funciar pentru anul 2025.
20:45
Al doilea mesaj RO-Alert în Tulcea, în ultimele 24 de ore, pe fondul atacurilor asupra Ucrainei # Radio Chisinau
Autoritățile au emis un nou mesaj RO-Alert joi după-amiază, pentru nordul județului Tulcea, populația fiind informată privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, în contextul atacurilor rusești asupra Ucrainei, acesta fiind al doilea mesaj din ultimele 24 de ore.
20:30
De astăzi, toate numerele de urgență sunt în portalul EVO. Portalul guvernamental integrat evo.gov.md este completat cu o nouă secțiune dedicată „Numere de urgență”. Pentru prima dată, toate telefoanele și liniile speciale pentru situații critice sunt reunite într-un singur punct de acces.
20:15
Teatrul „B. P. Hașdeu” din Cahul va avea un nou sediu: Investiție de 13,8 milioane lei prin FNDRL și Ministerul Culturii (FOTO) # Radio Chisinau
Teatrul „B. P. Hașdeu” din Cahul va avea în curând un nou sediu modern. Vicepremierul Vladimir Bolea și ministrul Culturii, Cristian Jardan, au vizitat astăzi instituția culturală, unde se desfășoară lucrările de reabilitare, și au semnat contractul de antrepriză pentru finalizarea construcției împreună cu Agenția de Dezvoltare Regională Sud.
19:55
Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, un seism mediu, cu magnitudinea ml de 4.4, a avut loc, în această seară, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea.
19:35
Ucraina ar putea introduce licențiere pentru vinurile și strugurii din Republica Moldova # Radio Chisinau
Importul de vinuri, struguri și alcool etilic din Republica Moldova ar putea fi restricționat semnificativ, conform unui proiect de hotărâre pregătit de Guvernul Ucrainei. Potrivit propunerii, aceste produse vor fi supuse unui regim de licențiere, până la încetarea măsurilor considerate discriminatorii față de Ucraina.
19:10
Rock pe înserate | Rock alternativ - genul care a revoluționat muzica anilor ’90 (partea a doua, Audio) # Radio Chisinau
Rock pe înserate, o emisiune în care cea mai bună muzică este selectată și adusă în eter de Marin Nistorică.
18:50
ANSA retrage de pe piață un lot de biscuiți cu niveluri ridicate de acizi grași trans. Peste 500 de kilograme, distruse # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a retras de pe piață unui lot de biscuiți importate care depășea limita maximă admisă de acizi grași trans.
18:30
UPDATE. Alerta cu bombă la Aeroportul Internațional din Chișinău a fost falsă. Activitatea, reluată în regim normal # Radio Chisinau
Autoritățile informează că alerta cu bombă semnalată la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău s-a dovedit a fi falsă. Activitatea aeroportului a fost reluată în regim normal, iar pasagerii își pot continua deplasările.
18:15
Circa 1 350 de dosare privind circulația drogurilor, inițiate anul trecut. Ministra de interne, Daniella Misail-Nichitin, anunță noi mecanisme de combatere a traficului substanțelor interzise # Radio Chisinau
Circa 1 350 de dosare penale privind traficul de droguri au fost inițiate anul trecut, față de 994 de cauze inițiate în anul 2023. O tendință crescătoare se menține și în anul curent. Pe segmentul contrabandei, anul trecut, organele de control au documentat 50 de cazuri de transportare ilicită a drogurilor, ceea ce reprezintă o creștere cu 22%, față de anul 2024. Datele au fost prezentate astăzi în Parlament de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, care a prezentat date privind politicile și măsurile întreprinse de minister în domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului de droguri, informează MOLDPRES.
18:00
„România va produce medicamente critice, vaccinuri și antibiotice inovatoare la Iași”. La Bruxelles a fost lansat mecanismul de finanțare EastInvest # Radio Chisinau
România va produce medicamente critice într-un nou centru de cercetare care va fi construit la Iași, a subliniat joi, la Bruxelles, președinta Comisiei Europene, în cadrul discursului susținut la lansarea Comunicării privind regiunile de graniță estice și a mecanismului de finanțare EastInvest.
17:45
Guvernul anunță programul oficial al manifestărilor consacrate Zilei Memoriei și Recunoștinței # Radio Chisinau
Pe 2 martie 2026, Republica Moldova marchează 34 de ani de la Războiul de pe Nistru. Activitățile de comemorare a eroilor căzuți în Războiul de pe Nistru vor începe la ora 10:00, prin depunerea de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. La ceremonie vor participa Președinta Maia Sandu, Președintele Parlamentului, Igor Grosu, Prim-ministrul Alexandru Munteanu, veterani și reprezentanți ai instituțiilor statului.
17:20
PAS propune eliminarea treptată a scutirilor fiscale pentru regiunea transnistreană # Radio Chisinau
Deputații Partidului Acțiune și Solidaritate propun eliminarea treptată a scutirilor fiscale aplicate regiunii transnistrene din anii 2000. Conform proiectului propus de fracțiune, primele scutiri vor fi eliminate în acest an pentru produsele neesențiale, cum ar fi alcoolul, iar la importul și comercializarea acestora se vor aplica TVA și accize, în conformitate cu legislația națională, transmite IPN.
17:05
Alertă cu bombă la Aeroportul Internațional din Chișinău. Pasagerii au fost evacuați, iar procedura de înregistrare, suspendată # Radio Chisinau
Poliția de Frontieră informează că, la această oră, la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a fost anunțată o alertă cu bombă. Toți pasagerii și angajații au fost evacuați din clădire, iar la fața locului intervin echipele specializate ale Ministerului Afacerilor Interne.
17:00
Alertă de minare la Aeroportul Internațional din Chișinău. Pasagerii au fost evacuați, iar procedura de înregistrare, suspendată # Radio Chisinau
Poliția de Frontieră informează că, la această oră, la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a fost anunțată o alertă de minare.
16:45
Serviciul Fiscal de Stat avertizează asupra unor notificări false transmise contribuabililor # Radio Chisinau
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) atenționează contribuabilii asupra apariției unor notificări false privind pretinsa reținere temporară a mijloacelor financiare, transmise fraudulos în numele instituției prin intermediul aplicației WhatsApp. Autoritatea fiscală precizează că documentele sunt falsificate, iar identitatea instituției este utilizată ilegal pentru a induce în eroare cetățenii.
16:30
Imagini din Ucraina dovedesc că Rusia a folosit o rachetă de tipul celei care a pus capăt tratatului nuclear NewSTART cu Statele Unite (Reuters) # Radio Chisinau
Imagini ale resturilor rămase după lovituri ale Rusiei asupra Ucrainei constituie indicii puternice că Moscova a folosit o rachetă de croazieră a cărei dezvoltare l-a determinat pe președintele american Donald Trump să nu reînnoiască tratatul nuclear cunoscut ca New START, consemnează joi agenția de știri Reuters.
16:15
Procurorul Alexandru Cernei a prezentat declarațiile martorului secret din dosarul „furtul miliardului”. Vladimir Plahotniuc nu a participat la ședință # Radio Chisinau
Procurorul Alexandru Cernei a prezentat astăzi declarațiile martorului secret din dosarul „furtul miliardului”, episodul în care este cercetat fostul lider al democraților, Vladimir Plahotniuc. Ședința de judecată s-a desfășurat în lipsa lui Vladimir Plahotniuc, care a invocat că „se pregătește pentru etapa dezbaterilor judiciare”, comunică MOLDPRES.
15:55
Mihai Popșoi, întrevedere cu ministra federală pentru afaceri europene a Austriei: Sprijinul ferm pentru parcursul european al R. Moldova, pe agenda discuțiilor (FOTO) # Radio Chisinau
Ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu ministra federală pentru afaceri europene și internaționale a Austriei, Beate Meinl-Reisinger. Discuțiile au reconfirmat dialogul politic constant și cooperarea bilaterală solidă dintre cele două state, bazate pe solidaritate și valori comune.
15:30
Complicele în cazul omorului la comandă al unui cetățean turc, comis în vara anului 2024 la terasa unui local din sectorul Râșcani al Chișinăului, revine în arest preventiv, în penitenciar. Decizia a fost pronunțată de Curtea de Apel Chișinău, după ce procurorii au contestat hotărârea Judecătoriei Chișinău, prin care învinuitul fusese plasat anterior în arest la domiciliu.
15:15
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
15:00
VIDEO | Vicepremierul Valeriu Chiveri, la negocierile de la Tiraspol: „Obiectivul nostru clar este reintegrarea regiunii transnistrene în spațiul legal al Republicii Moldova” # Radio Chisinau
Procesul de reintegrare a regiunii de pe malul stâng al Nistrului se desfășoară gradual, iar discuțiile au fost inițiate pentru stabilirea unor pași concreți în acest proces, a declarat, la începutul ședinței de negocieri de astăzi de la Tiraspol, vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, transmite MOLDPRES.
14:40
Cooperare accelerată pentru linia Strășeni–Gutinaș și modernizarea sistemului energetic, discutate la Washington de ministrul Dorin Junghietu cu oficiali americani # Radio Chisinau
Accelerarea cooperării privind construcția liniei electrice aeriene de 400 kV Strășeni–Gutinaș și continuarea modernizării Sistemului Electroenergetic Național s-au numărat printre principalele subiecte discutate de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul vizitei sale la Washington, unde a avut întrevederi cu oficiali de rang înalt ai administrației americane. Ministrul s-a întâlnit cu Christopher Smith, Secretar adjunct pentru Europa și Eurasia din cadrul Biroului pentru Afaceri Europene și Eurasiatice al United States Department of State, precum și cu Kevin Covert, Director pentru Afaceri Est-Europene.
14:30
Cadrul normativ din domeniul educației a fost modificat pentru a îmbunătăți calitatea învățământului și a consolida sprijinul acordat elevilor și cadrelor didactice. Proiectul, elaborat de Ministerul Educației și Cercetării, a fost adoptat de Parlament în lectura a doua.
14:25
Cadrul normativ din domeniul educației a fost modificat pentru a îmbunătăți calitatea învățământului și a consolida sprijinul acordat elevilor și cadrelor didactice. Proiectul, elaborat de Ministerul Educației și Cercetării, a fost adoptat de Parlament în lectura a doua.
14:15
R. Moldova, România și Ucraina lucrează la un coridor turistic trilateral denumit „Via Moldavia”. Cristian Leon-Țurcanu: „Este extrem de important să protejăm ceea ce am moștenit” # Radio Chisinau
R. Moldova, România și Ucraina lucrează la un coridor turistic trilateral denumit „Via Moldavia”, menit să valorifice potențialul turistic al regiunii. Proiectul a fost discutat astăzi la Chișinău, la o reuniune care a reunit primari, oficiali din ministerele de resort și reprezentanți ai sectorului privat, în contextul unor inițiative comune de dezvoltare a turismului rural și ecologic, transmite Radio Chișinău.
14:10
R. Moldova, România și Ucraina lucrează la un coridor turistic trilateral denumit „Via Moldavia”. Cristian Leon-Țurcanu: # Radio Chisinau
R. Moldova, România și Ucraina lucrează la un coridor turistic trilateral denumit „Via Moldavia”, menit să valorifice potențialul turistic al regiunii. Proiectul a fost discutat astăzi la Chișinău, la o reuniune care a reunit primari, oficiali din ministerele de resort și reprezentanți ai sectorului privat, în contextul unor inițiative comune de dezvoltare a turismului rural și ecologic, transmite Radio Chișinău.
13:55
Comisia Europeană lansează premiile dedicate municipalităților mici pentru 2026: în premieră, poate participa și Republica Moldova # Radio Chisinau
Comisia Europeană a deschis apelul pentru Premiile New European Bauhaus (NEB) 2026 și pentru programul NEB Boost dedicat municipalităților mici, oferind o oportunitate unică de a evidenția proiecte inovatoare, sustenabile și incluzive care transformă comunitățile în locuri mai frumoase, reziliente și plăcute pentru cetățeni.
13:35
Opoziția cere audieri în dosarul privind presupuse delapidări de fonduri în proiecte de infrastructură # Radio Chisinau
Deputatul socialist Vlad Bătrîncea a cerut astăzi audierea Procuraturii Generale și a Guvernului în plenul Parlamentului, în contextul dosarului privind presupuse delapidări de fonduri în proiecte de infrastructură. Inițiativa, însă, nu a întrunit numărul necesar de voturi. Deputatul PAS Igor Chiriac a susținut că Parlamentul nu are competența de a invita procurorul pentru a discuta un dosar concret și că trebuie așteptate rezultatele anchetei, transmite Radio Chișinău.
13:35
Mihai Popșoi: „Parteneriatul solid dintre Consiliul Europei și OSCE permite un răspuns comun și eficient la provocările actuale” # Radio Chisinau
Parteneriatul dintre Consiliul Europei și OSCE este unul esențial pentru pace și reziliență în Europa. Acesta permite un răspuns comun și eficient la provocările actuale. Mesajul a fost transmis de vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, care a participat, în calitatea sa de Președinte al Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, la reuniunea Consiliului Permanent al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).
13:20
Deputatul socialist Vlad Bătrîncea a cerut astăzi audierea Procuraturii Generale și a Guvernului în plenul Parlamentului, în contextul dosarului privind presupuse delapidări de fonduri în proiecte de infrastructură. Inițiativa, însă, nu a întrunit numărul necesar de voturi. Deputatul PAS Igor Chiriac a susținut că Parlamentul nu are competența de a invita procurorul pentru a discuta un dosar concret și că trebuie așteptate rezultatele anchetei, transmite Radio Chișinău.
13:20
Moldovenii stabiliți în Franța vor putea să-și convertească permisele de conducere începând cu 1 martie. Atunci intră oficial în vigoare acordul moldo-francez în acest sens.
13:05
Vlad Bătrîncea solicită audieri pe cazul fondurilor pentru infrastructură. „Ar fi fost aplicat un strat de asfalt mai subțire decât cel prevăzut, ceea ce ar indica prejudicii mari” # Radio Chisinau
Deputatul socialist Vlad Bătrîncea a cerut astăzi audierea Procuraturii Generale și a Guvernului în plenul Parlamentului, în contextul dosarului privind presupuse delapidări de fonduri în proiecte de infrastructură. Inițiativa, însă, nu a întrunit numărul necesar de voturi. Deputatul PAS Igor Chiriac a susținut că Parlamentul nu are competența de a invita procurorul pentru a discuta un dosar concret și că trebuie așteptate rezultatele anchetei, transmite Radio Chișinău.
12:55
Autorizațiile de punere pe piață pentru medicamentele care conțin levamisol ar putea fi retrase la nivelul Uniunii Europene, după ce Comitetul de siguranță al Agenției Europene pentru Medicamente (PRAC) a constatat că beneficiile acestora nu mai depășesc riscurile, în urma unei reevaluări de siguranță.
12:40
Drumarii intervin pe mai multe tronsoane naționale: lucrări de plombare cu asfalt rece în desfășurare # Radio Chisinau
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că echipele de intervenție se află în teren pentru executarea lucrărilor de plombare cu mixtură asfaltică la rece pe sectoarele afectate de gropi. Intervențiile sunt temporare și specifice perioadei reci, având rolul de a menține circulația în condiții de siguranță până la demararea lucrărilor ample de reparație.
12:20
Parlamentul a aprobat demisia președintelui Consiliului Concurenței, Alexei Gherțescu # Radio Chisinau
În cadrul ședinței de astăzi, membrii Parlamentului au constatat încetarea mandatului de președinte al Plenului Consiliului Concurenței, deținut de Alexei Gherțescu. Un proiect de hotărâre care prevede acest lucru a fost votat de 55 de deputați.De asemenea, Comisia juridică, pentru numiri și imunități a recomandat Comisiei parlamentare de profil efectuarea controlului parlamentar asupra activității lui Alexei Gherțescu în exercitarea funcției de președinte al Plenului Consiliului Concurenței.
12:05
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru ziua de 27 februarie.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.