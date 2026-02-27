Anul trecut, taxele vamale plătite de agenții economici din regiunea transnistreană au scăzut cu circa 15%

12:20

În cadrul ședinței de astăzi, membrii Parlamentului au constatat încetarea mandatului de președinte al Plenului Consiliului Concurenței, deținut de Alexei Gherțescu. Un proiect de hotărâre care prevede acest lucru a fost votat de 55 de deputați.De asemenea, Comisia juridică, pentru numiri și imunități a recomandat Comisiei parlamentare de profil efectuarea controlului parlamentar asupra activității lui Alexei Gherțescu în exercitarea funcției de președinte al Plenului Consiliului Concurenței.