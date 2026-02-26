Imagini din Ucraina dovedesc că Rusia a folosit o rachetă de tipul celei care a pus capăt tratatului nuclear NewSTART cu Statele Unite (Reuters)

18:45

Republica Moldova va începe deblocarea graduală a importurilor de carne de pasăre din Ucraina, însă doar în baza unor verificări sanitare mult mai riguroase. Anunțul a fost făcut de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, care a subliniat că decizia Guvernului nu are un caracter politic sau comercial, ci ține exclusiv de protecția consumatorului și de securitatea alimentară a țării.