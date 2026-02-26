„România va produce medicamente critice, vaccinuri și antibiotice inovatoare la Iași”. La Bruxelles a fost lansat mecanismul de finanțare EastInvest

20:50

Directoarea Muzeului Luvru, Laurence des Cars, a demisionat la patru luni după un spectaculos jaf în cel mai vizitat muzeu din lume, a anunțat marți Palatul Élysée, informează AFP. „Jaful secolului”, așa cum a fost botezat de presă, a ținut prima pagină a ziarelor din lumea întreagă pe 19 octombrie, când mai mulți răufăcători au fost filmați în timp ce au furat în câteva minute bijuteriile coroanei folosind un simplu lift de marfă.