TVA mai mare la rambursare pentru agricultori. Serviciul Fiscal de Stat anunță noi reguli aplicabile din 2026

18:15

Circa 1 350 de dosare penale privind traficul de droguri au fost inițiate anul trecut, față de 994 de cauze inițiate în anul 2023. O tendință crescătoare se menține și în anul curent. Pe segmentul contrabandei, anul trecut, organele de control au documentat 50 de cazuri de transportare ilicită a drogurilor, ceea ce reprezintă o creștere cu 22%, față de anul 2024. Datele au fost prezentate astăzi în Parlament de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, care a prezentat date privind politicile și măsurile întreprinse de minister în domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului de droguri, informează MOLDPRES.