Radio Chisinau, 26 februarie 2026 21:05
Serviciul Fiscal de Stat anunță modificări importante la Regulamentul privind rambursarea TVA pentru producătorii agricoli, operate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 34 din 26 februarie 2026. Potrivit noilor prevederi, a fost majorată baza de calcul utilizată la determinarea sumei TVA pasibile rambursării pentru perioada iulie 2023 – iunie 2026. În algoritmul de calcul a fost inclusă și suma aferentă impozitului funciar pentru anul 2025.
TVA mai mare la rambursare pentru agricultori. Serviciul Fiscal de Stat anunță noi reguli aplicabile din 2026 # Radio Chisinau
Al doilea mesaj RO-Alert în Tulcea, în ultimele 24 de ore, pe fondul atacurilor asupra Ucrainei # Radio Chisinau
Autoritățile au emis un nou mesaj RO-Alert joi după-amiază, pentru nordul județului Tulcea, populația fiind informată privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, în contextul atacurilor rusești asupra Ucrainei, acesta fiind al doilea mesaj din ultimele 24 de ore.
De astăzi, toate numerele de urgență sunt în portalul EVO. Portalul guvernamental integrat evo.gov.md este completat cu o nouă secțiune dedicată „Numere de urgență”. Pentru prima dată, toate telefoanele și liniile speciale pentru situații critice sunt reunite într-un singur punct de acces.
Teatrul „B. P. Hașdeu” din Cahul va avea un nou sediu: Investiție de 13,8 milioane lei prin FNDRL și Ministerul Culturii (FOTO) # Radio Chisinau
Teatrul „B. P. Hașdeu” din Cahul va avea în curând un nou sediu modern. Vicepremierul Vladimir Bolea și ministrul Culturii, Cristian Jardan, au vizitat astăzi instituția culturală, unde se desfășoară lucrările de reabilitare, și au semnat contractul de antrepriză pentru finalizarea construcției împreună cu Agenția de Dezvoltare Regională Sud.
Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, un seism mediu, cu magnitudinea ml de 4.4, a avut loc, în această seară, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea.
Ucraina ar putea introduce licențiere pentru vinurile și strugurii din Republica Moldova # Radio Chisinau
Importul de vinuri, struguri și alcool etilic din Republica Moldova ar putea fi restricționat semnificativ, conform unui proiect de hotărâre pregătit de Guvernul Ucrainei. Potrivit propunerii, aceste produse vor fi supuse unui regim de licențiere, până la încetarea măsurilor considerate discriminatorii față de Ucraina.
Rock pe înserate | Rock alternativ - genul care a revoluționat muzica anilor ’90 (partea a doua, Audio) # Radio Chisinau
Rock pe înserate, o emisiune în care cea mai bună muzică este selectată și adusă în eter de Marin Nistorică.
ANSA retrage de pe piață un lot de biscuiți cu niveluri ridicate de acizi grași trans. Peste 500 de kilograme, distruse # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a retras de pe piață unui lot de biscuiți importate care depășea limita maximă admisă de acizi grași trans.
UPDATE. Alerta cu bombă la Aeroportul Internațional din Chișinău a fost falsă. Activitatea, reluată în regim normal # Radio Chisinau
Autoritățile informează că alerta cu bombă semnalată la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău s-a dovedit a fi falsă. Activitatea aeroportului a fost reluată în regim normal, iar pasagerii își pot continua deplasările.
Circa 1 350 de dosare privind circulația drogurilor, inițiate anul trecut. Ministra de interne, Daniella Misail-Nichitin, anunță noi mecanisme de combatere a traficului substanțelor interzise # Radio Chisinau
Circa 1 350 de dosare penale privind traficul de droguri au fost inițiate anul trecut, față de 994 de cauze inițiate în anul 2023. O tendință crescătoare se menține și în anul curent. Pe segmentul contrabandei, anul trecut, organele de control au documentat 50 de cazuri de transportare ilicită a drogurilor, ceea ce reprezintă o creștere cu 22%, față de anul 2024. Datele au fost prezentate astăzi în Parlament de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, care a prezentat date privind politicile și măsurile întreprinse de minister în domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului de droguri, informează MOLDPRES.
„România va produce medicamente critice, vaccinuri și antibiotice inovatoare la Iași”. La Bruxelles a fost lansat mecanismul de finanțare EastInvest # Radio Chisinau
România va produce medicamente critice într-un nou centru de cercetare care va fi construit la Iași, a subliniat joi, la Bruxelles, președinta Comisiei Europene, în cadrul discursului susținut la lansarea Comunicării privind regiunile de graniță estice și a mecanismului de finanțare EastInvest.
Guvernul anunță programul oficial al manifestărilor consacrate Zilei Memoriei și Recunoștinței # Radio Chisinau
Pe 2 martie 2026, Republica Moldova marchează 34 de ani de la Războiul de pe Nistru. Activitățile de comemorare a eroilor căzuți în Războiul de pe Nistru vor începe la ora 10:00, prin depunerea de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. La ceremonie vor participa Președinta Maia Sandu, Președintele Parlamentului, Igor Grosu, Prim-ministrul Alexandru Munteanu, veterani și reprezentanți ai instituțiilor statului.
PAS propune eliminarea treptată a scutirilor fiscale pentru regiunea transnistreană # Radio Chisinau
Deputații Partidului Acțiune și Solidaritate propun eliminarea treptată a scutirilor fiscale aplicate regiunii transnistrene din anii 2000. Conform proiectului propus de fracțiune, primele scutiri vor fi eliminate în acest an pentru produsele neesențiale, cum ar fi alcoolul, iar la importul și comercializarea acestora se vor aplica TVA și accize, în conformitate cu legislația națională, transmite IPN.
Alertă cu bombă la Aeroportul Internațional din Chișinău. Pasagerii au fost evacuați, iar procedura de înregistrare, suspendată # Radio Chisinau
Poliția de Frontieră informează că, la această oră, la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a fost anunțată o alertă cu bombă. Toți pasagerii și angajații au fost evacuați din clădire, iar la fața locului intervin echipele specializate ale Ministerului Afacerilor Interne.
Alertă de minare la Aeroportul Internațional din Chișinău. Pasagerii au fost evacuați, iar procedura de înregistrare, suspendată # Radio Chisinau
Poliția de Frontieră informează că, la această oră, la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a fost anunțată o alertă de minare.
Serviciul Fiscal de Stat avertizează asupra unor notificări false transmise contribuabililor # Radio Chisinau
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) atenționează contribuabilii asupra apariției unor notificări false privind pretinsa reținere temporară a mijloacelor financiare, transmise fraudulos în numele instituției prin intermediul aplicației WhatsApp. Autoritatea fiscală precizează că documentele sunt falsificate, iar identitatea instituției este utilizată ilegal pentru a induce în eroare cetățenii.
Imagini din Ucraina dovedesc că Rusia a folosit o rachetă de tipul celei care a pus capăt tratatului nuclear NewSTART cu Statele Unite (Reuters) # Radio Chisinau
Imagini ale resturilor rămase după lovituri ale Rusiei asupra Ucrainei constituie indicii puternice că Moscova a folosit o rachetă de croazieră a cărei dezvoltare l-a determinat pe președintele american Donald Trump să nu reînnoiască tratatul nuclear cunoscut ca New START, consemnează joi agenția de știri Reuters.
Procurorul Alexandru Cernei a prezentat declarațiile martorului secret din dosarul „furtul miliardului”. Vladimir Plahotniuc nu a participat la ședință # Radio Chisinau
Procurorul Alexandru Cernei a prezentat astăzi declarațiile martorului secret din dosarul „furtul miliardului”, episodul în care este cercetat fostul lider al democraților, Vladimir Plahotniuc. Ședința de judecată s-a desfășurat în lipsa lui Vladimir Plahotniuc, care a invocat că „se pregătește pentru etapa dezbaterilor judiciare”, comunică MOLDPRES.
Mihai Popșoi, întrevedere cu ministra federală pentru afaceri europene a Austriei: Sprijinul ferm pentru parcursul european al R. Moldova, pe agenda discuțiilor (FOTO) # Radio Chisinau
Ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu ministra federală pentru afaceri europene și internaționale a Austriei, Beate Meinl-Reisinger. Discuțiile au reconfirmat dialogul politic constant și cooperarea bilaterală solidă dintre cele două state, bazate pe solidaritate și valori comune.
Complicele în cazul omorului la comandă al unui cetățean turc, comis în vara anului 2024 la terasa unui local din sectorul Râșcani al Chișinăului, revine în arest preventiv, în penitenciar. Decizia a fost pronunțată de Curtea de Apel Chișinău, după ce procurorii au contestat hotărârea Judecătoriei Chișinău, prin care învinuitul fusese plasat anterior în arest la domiciliu.
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
VIDEO | Vicepremierul Valeriu Chiveri, la negocierile de la Tiraspol: „Obiectivul nostru clar este reintegrarea regiunii transnistrene în spațiul legal al Republicii Moldova” # Radio Chisinau
Procesul de reintegrare a regiunii de pe malul stâng al Nistrului se desfășoară gradual, iar discuțiile au fost inițiate pentru stabilirea unor pași concreți în acest proces, a declarat, la începutul ședinței de negocieri de astăzi de la Tiraspol, vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, transmite MOLDPRES.
Cooperare accelerată pentru linia Strășeni–Gutinaș și modernizarea sistemului energetic, discutate la Washington de ministrul Dorin Junghietu cu oficiali americani # Radio Chisinau
Accelerarea cooperării privind construcția liniei electrice aeriene de 400 kV Strășeni–Gutinaș și continuarea modernizării Sistemului Electroenergetic Național s-au numărat printre principalele subiecte discutate de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul vizitei sale la Washington, unde a avut întrevederi cu oficiali de rang înalt ai administrației americane. Ministrul s-a întâlnit cu Christopher Smith, Secretar adjunct pentru Europa și Eurasia din cadrul Biroului pentru Afaceri Europene și Eurasiatice al United States Department of State, precum și cu Kevin Covert, Director pentru Afaceri Est-Europene.
Cadrul normativ din domeniul educației a fost modificat pentru a îmbunătăți calitatea învățământului și a consolida sprijinul acordat elevilor și cadrelor didactice. Proiectul, elaborat de Ministerul Educației și Cercetării, a fost adoptat de Parlament în lectura a doua.
R. Moldova, România și Ucraina lucrează la un coridor turistic trilateral denumit „Via Moldavia”. Cristian Leon-Țurcanu: „Este extrem de important să protejăm ceea ce am moștenit” # Radio Chisinau
R. Moldova, România și Ucraina lucrează la un coridor turistic trilateral denumit „Via Moldavia”, menit să valorifice potențialul turistic al regiunii. Proiectul a fost discutat astăzi la Chișinău, la o reuniune care a reunit primari, oficiali din ministerele de resort și reprezentanți ai sectorului privat, în contextul unor inițiative comune de dezvoltare a turismului rural și ecologic, transmite Radio Chișinău.
Comisia Europeană lansează premiile dedicate municipalităților mici pentru 2026: în premieră, poate participa și Republica Moldova # Radio Chisinau
Comisia Europeană a deschis apelul pentru Premiile New European Bauhaus (NEB) 2026 și pentru programul NEB Boost dedicat municipalităților mici, oferind o oportunitate unică de a evidenția proiecte inovatoare, sustenabile și incluzive care transformă comunitățile în locuri mai frumoase, reziliente și plăcute pentru cetățeni.
Opoziția cere audieri în dosarul privind presupuse delapidări de fonduri în proiecte de infrastructură # Radio Chisinau
Deputatul socialist Vlad Bătrîncea a cerut astăzi audierea Procuraturii Generale și a Guvernului în plenul Parlamentului, în contextul dosarului privind presupuse delapidări de fonduri în proiecte de infrastructură. Inițiativa, însă, nu a întrunit numărul necesar de voturi. Deputatul PAS Igor Chiriac a susținut că Parlamentul nu are competența de a invita procurorul pentru a discuta un dosar concret și că trebuie așteptate rezultatele anchetei, transmite Radio Chișinău.
Mihai Popșoi: „Parteneriatul solid dintre Consiliul Europei și OSCE permite un răspuns comun și eficient la provocările actuale” # Radio Chisinau
Parteneriatul dintre Consiliul Europei și OSCE este unul esențial pentru pace și reziliență în Europa. Acesta permite un răspuns comun și eficient la provocările actuale. Mesajul a fost transmis de vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, care a participat, în calitatea sa de Președinte al Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, la reuniunea Consiliului Permanent al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).
Moldovenii stabiliți în Franța vor putea să-și convertească permisele de conducere începând cu 1 martie. Atunci intră oficial în vigoare acordul moldo-francez în acest sens.
Vlad Bătrîncea solicită audieri pe cazul fondurilor pentru infrastructură. „Ar fi fost aplicat un strat de asfalt mai subțire decât cel prevăzut, ceea ce ar indica prejudicii mari” # Radio Chisinau
Autorizațiile de punere pe piață pentru medicamentele care conțin levamisol ar putea fi retrase la nivelul Uniunii Europene, după ce Comitetul de siguranță al Agenției Europene pentru Medicamente (PRAC) a constatat că beneficiile acestora nu mai depășesc riscurile, în urma unei reevaluări de siguranță.
Drumarii intervin pe mai multe tronsoane naționale: lucrări de plombare cu asfalt rece în desfășurare # Radio Chisinau
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că echipele de intervenție se află în teren pentru executarea lucrărilor de plombare cu mixtură asfaltică la rece pe sectoarele afectate de gropi. Intervențiile sunt temporare și specifice perioadei reci, având rolul de a menține circulația în condiții de siguranță până la demararea lucrărilor ample de reparație.
Parlamentul a aprobat demisia președintelui Consiliului Concurenței, Alexei Gherțescu # Radio Chisinau
În cadrul ședinței de astăzi, membrii Parlamentului au constatat încetarea mandatului de președinte al Plenului Consiliului Concurenței, deținut de Alexei Gherțescu. Un proiect de hotărâre care prevede acest lucru a fost votat de 55 de deputați.De asemenea, Comisia juridică, pentru numiri și imunități a recomandat Comisiei parlamentare de profil efectuarea controlului parlamentar asupra activității lui Alexei Gherțescu în exercitarea funcției de președinte al Plenului Consiliului Concurenței.
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru ziua de 27 februarie.
Republica Moldova aderă la Convenția brevetului european: proceduri simplificate și costuri mai mici pentru inventatori # Radio Chisinau
Inventatorii din Republica Moldova vor putea beneficia de o procedură unică de acordare a brevetelor europene. Oportunitatea va fi oferită după ce Republica Moldova a aderat la Convenția brevetului european (CBE). Legea care prevede acest lucru și decretul șefei statului privind promulgarea acesteia au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial.
Raport Promo-LEX. Drepturile omului în regiunea transnistreană , afectate de criza energetică și represiune # Radio Chisinau
Asociația Promo-LEX a prezentat raportul anual privind situația drepturilor omului în regiunea transnistreană, constatând o deteriorare semnificativă a libertăților fundamentale în 2025. Documentul indică o intensificare a practicilor represive, menținerea impunității și agravarea crizei energetice și economice.
Parlamentul reconfirmă sprijinul Republicii Moldova pentru Ucraina, la patru ani de la declanșarea invaziei militare ruse la scară largă # Radio Chisinau
Parlamentul a adoptat o Declarație de susținere a independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, cu ocazia împlinirii a patru ani de la invazia militară la scară largă a Ucrainei de către Federația Rusă. Proiectul de hotărâre, inițiat de un grup de deputați din Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate”, a fost votat de 65 de deputați.
Sistem modernizat de gestionare a deșeurilor la Răzeni, Ialoveni: investiție de 1,8 milioane de lei prin Fondul Național pentru Mediu # Radio Chisinau
Satul Răzeni din raionul Ialoveni beneficiază de un sistem modernizat și extins de gestionare a deșeurilor menajere, în urma implementării unui proiect de mediu finanțat din surse publice naționale.
Bunurile și banii proveniți din infracțiuni vor fi direcționați spre proiecte sociale și de interes public. Modificările legislative, publicate în Monitorul Oficial # Radio Chisinau
Bunurile și mijloacele financiare confiscate din activități infracționale vor putea fi utilizate în scopuri sociale și de interes public. O lege în acest sens a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Autorii de manuale școlare vor beneficia de sesiuni de formare și certificare. Instruirile au loc în contextul reformei curriculare planificate pentru anul 2026. Înscrierile la sesiunile de formare au fost lansate de Ministerul Educației și Cercetării.
Elveția se aliniază sancțiunilor UE și interzice importul de gaz lichefiat din Rusia # Radio Chisinau
Guvernul elvețian a anunțat interdicție totală pentru achiziționarea și importul de gaz natural lichefiat rusesc, aliniindu-se, astfel, la cel mai recent pachet de sancțiuni impuse de Uniunea Europeană.
Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 26 februarie 2026.
Programul Fondului rutier, publicat în Monitorul Oficial: 1,82 miliarde de lei pentru drumurile naționale în 2026 # Radio Chisinau
Programul de repartizare a mijloacelor Fondului rutier pentru anul 2026, aprobat miercuri de Guvern, a fost publicat în Monitorul Oficial, devenind astfel act normativ cu aplicare oficială. Documentul prevede alocarea a 1,82 miliarde de lei pentru întreținerea, modernizarea și reparația a 5.993 km de drumuri publice naționale.
Situația la frontieră: 18 persoane au primit refuz de intrare în Republica Moldova în ultimele 24 de ore # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 40.367 de traversări, iar cel al mijloacelor de transport 10.815 traversări. Totodată, 18 persoane străine au primit refuz de intrare în Moldova.
Vizită oficială la Nisporeni: Alexandru Munteanu se întâlnește cu autoritățile publice locale # Radio Chisinau
Premierul Alexandru Munteanu efectuează astăzi o vizită de lucru în raionul Nisporeni. Șeful Executivului va participa la o ședință cu reprezentanții autorităților publice locale și ai serviciilor desconcentrate, pentru a discuta despre proiectele implementate în raion și provocările cu care se confruntă aleșii locali.
Leul moldovenesc a înregistrat o ușoară depreciere în raport cu euro și dolarul american, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
Rusia a atacat cu rachete balistice și drone Ucraina. Mai multe explozii au avut loc la Kiev, Harkov, Zaporojie și Krivoi Rog # Radio Chisinau
Orașele Kiev, Harkov, Zaporojie și Krivoi Rog din Ucraina au fost vizate în noaptea de joi, 26 februarie, de un nou val de atacuri cu drone și rachete balistice lansate de forțele ruse, potrivit informațiilor comunicate de autoritățile ucrainene și de reprezentanți ai armatei.
