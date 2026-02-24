20 de milioane de lei pentru filmul moldovenesc: CNC dă startul finanțărilor pentru 2026

18:30

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat majorarea tarifului global pentru importuri de la 10% la 15%, nivelul maxim permis de lege, după ce Curtea Supremă i-a anulat programul anterior de taxe comerciale. Măsura se aplică importurilor din toate țările, inclusiv pentru Republica Moldova, scrie reuters.com. Decizia vine la mai puțin de 24 de ore după …