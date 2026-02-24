20 de milioane de lei pentru filmul moldovenesc: CNC dă startul finanțărilor pentru 2026
Cotidianul, 24 februarie 2026 20:20
Industria cinematografică din Republica Moldova primește un nou impuls financiar. Centrul Național al Cinematografiei a lansat oficial sesiunea 2026 a concursului de finanțare, punând la bătaie 20 de milioane de lei pentru producții de film și, în premieră, pentru miniserii TV – producții cu un număr limitat și prestabilit de episoade. Centrul Național al Cinematografiei …
• • •
Acum 30 minute
20:20
Acum 2 ore
19:40
Canada întărește sprijinul militar pentru Ucraina: 300 de milioane de dolari canadieni și sancțiuni împotriva „flotei fantomă” ruse # Cotidianul
Canada își consolidează sprijinul pentru Ucraina printr-un nou ajutor militar în valoare de 300 de milioane de dolari canadieni (echivalentul a 220.000 de dolari) și prin extinderea sancțiunilor împotriva Rusiei. Măsurile vizează atât întărirea capacităților de apărare ale Kievului, cât și limitarea rețelelor maritime prin care Moscova își ocolește restricțiile internaționale. Anunțul a fost făcut …
Acum 4 ore
18:50
Orașele Ungheni și Iași își unesc forțele pentru dezvoltare. Un nou acord de cooperare transfrontalieră a fost semnat astăzi # Cotidianul
Comunitățile de pe ambele maluri ale Prutului fac un nou pas spre o colaborare mai strânsă. La Iași a fost semnat un acord de parteneriat între autoritățile din Ungheni și Iași, care își propun să atragă investiții și să dezvolte proiecte comune cu finanțare europeană. Documentul a fost parafat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Ungheni” …
18:00
Pe 23 februarie, mai mulți politicieni din Republica Moldova au publicat mesaje de felicitare cu ocazia „Zilei apărătorului patriei” – sărbătoare de origine sovietică, asociată istoric cu Armata Roșie și ulterior cu armata Federației Ruse. Deși această dată nu mai figurează în calendarul oficial al Republicii Moldova, ea continuă să fie invocată anual în discursul …
17:50
Preşedintele SUA, Donald Trump, a renunţat la ameninţarea de a majora noile tarife globale la 15%, acestea rămânând la 10 la sută # Cotidianul
Preşedintele SUA, Donald Trump, a renunţat la ameninţarea de a majora noile tarife globale la 15%, scutind Marea Britanie şi Uniunea Europeană de tarife mai mari. Tarifele vamale pentru exporturile către Statele Unite vor rămâne, deocamdată, la 10% în conformitate cu noul regim al Casei Albe, care a intrat în vigoare marţi dimineaţă, scriu POLITICO …
17:40
După inițiativa legislativă privind consolidarea securității judecătorilor, autoritățile ar putea extinde măsurile de protecție și asupra procurorilor. Consiliul Superior al Procurorilor a transmis un proiect de lege care prevede includerea expresă a procurorilor în mecanismele speciale de protecție prevăzute de legislație. Potrivit CSP, proiectul a fost elaborat în comun cu Procuratura Generală, în contextul extinderii …
17:20
VIDEO | Lilian Carp îi cere explicații lui Ion Ceban în cazul grațierii lui Nicolae Șepteli: Responsabilitatea începe de la inițiativă # Cotidianul
Deputatul PAS Lilian Carp i-a adresat un mesaj public primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban, solicitând explicații în legătură cu cazul grațierii lui Nicolae Șepteli. Parlamentarul susține că „responsabilitatea nu începe în momentul semnării decretului. Ea începe în momentul inițiativei” și a întrebat dacă edilul va cere explicații în interiorul blocului politic pentru această inițiativă. Potrivit …
Acum 6 ore
16:50
Salariile bugetarilor din regiunea transnistreană vor fi plătite în două tranșe din martie # Cotidianul
Administrația de la Tiraspol modifică temporar modul de achitare a salariilor pentru angajații din sectorul public. Începând cu luna martie, bugetarii din regiunea transnistreană își vor primi lefurile în două tranșe egale, în loc de o singură plată lunară. Potrivit deciziei adoptate de așa-numitele autorități, a fost instituit un mecanism special de finanțare a salariilor, …
16:30
EXCLUSIV Alexandra Căpitănescu, noul star al rockului românesc, are planuri mari privind Republica Moldova / Ce spune despre o colaborare cu Satoshi și participarea la Eurovision / Arta care unește # Cotidianul
A câștigat premiul “Vocea României”, a adus un aer novator muzicii rock românești, iar acum participă la Selecția Națională pentru concursul Eurovision. Până la această oră, melodia ei este cea mai ascultată dintre piesele cu care artiștii s-au calificat în finala din 4 martie ce va fi organizată și difuzată de TVR. Este vorba despre …
16:10
O companie aeriană low-cost suspendă temporar check-inul online și rezervările în noaptea de joi, până joi dimineață # Cotidianul
Compania aeriană low-cost Wizz Air a informat pasagerii că platformele sale de rezervări și servicii online vor fi indisponibile temporar pe 26 februarie, între orele locale 00:00 și 09:00, pentru implementarea unei actualizări programate a sistemelor. Compania a precizat că toate zborurile vor opera conform programului, iar pasagerii care și-au făcut deja check-inul sau au …
15:40
Avocații lui Igor Dodon cer recuzarea completului de judecată în dosarul „Sacoșa neagră”, invocând lipsa imparțialității # Cotidianul
Avocații fostului președinte Igor Dodon au depus marți o cerere de recuzare a completului de judecată al Curții Supreme de Justiție, care examinează dosarul „Sacoșa neagră”. Apărarea a invocat îndoieli privind imparțialitatea magistraților, transmite IPN. Potrivit avocaților, în ultimele trei ședințe de judecată, completul ar fi acționat în favoarea acuzării și în detrimentul apărării. Unul …
15:10
Maia Sandu s-a întâlnit cu delegația Parlamentului Lituaniei: Sprijin ferm pentru parcursul european al Republicii Moldova # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut luni, 24 februarie, o întrevedere cu o delegație a Parlamentului din Lituania, aflată în vizită oficială la Chișinău. Discuțiile au vizat aprofundarea cooperării bilaterale și sprijinul constant oferit de Vilnius pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, într-un context regional marcat de provocări de securitate. Din delegația lituaniană au …
Acum 8 ore
14:50
VIDEO | Schimb de replici în contextul reformei Administrației Publice Locale: Alexei Buzu îl acuză pe Ion Ceban de dezinformare și populism # Cotidianul
Reforma administrației publice locale provoacă un nou schimb de replici între guvernare și opoziție. Secretarul de Stat al Guvernului, Alexei Buzu, îl acuză pe primarul Chișinăului, Ivan Ceban, de „acuzații false” și dezinformare în legătură cu procesul de amalgamare a primăriilor, în timp ce liderul MAN susține că guvernarea ar pregăti „lichidarea a 600 de …
14:20
Procurorul Alexandru Cernei: Plahotniuc nu este acuzat pe întreg dosarul fraudei bancare, ci doar pe un segment # Cotidianul
Procurorul Alexandru Cernei a clarificat, luni, în cadrul audierilor fostului lider PDM, Vladimir Plahotniuc, că acesta nu este acuzat pe întreg dosarul „Frauda Bancară”, ci doar pe un anumit segment. Declarația a fost făcută în timpul etapei de întrebări și răspunsuri, în care Plahotniuc a susținut că în societate s-a „promovat eronat și cu implicarea …
13:40
Nicușor Dan, la patru ani de la invazia rusă în Ucraina: „Ucraina luptă pentru noi toți și menține securitatea întregului nostru continent” # Cotidianul
Președintele României, Nicușor Dan, a venit cu un mesaj în contextul împlinirii a patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina. Liderul de la Cotroceni a calificat războiul lui Putin drept ”unul dintre cele mai teribile scenarii pentru Europa devenea realitate” iar pe ucraineni ”o națiune care a refuzat să se lase înfrântă”. „De atunci, …
13:30
Rusia amenință cu atac nuclear asupra Ucrainei și statelor occidentale, dacă Franța și Marea Britanie vor livra tehnologii nucleare # Cotidianul
Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat că orice transfer de arme nucleare către Ucraina ar putea determina Rusia să recurgă la folosirea armamentului nuclear, inclusiv nonstrategic, asupra țintelor ucrainene care reprezintă o amenințare, dar și asupra țărilor furnizoare, pe care le consideră complici. „Voi spune un lucru evident și dur. Informația …
13:20
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, investigat în Rusia pentru „asistență la activități teroriste” # Cotidianul
Autoritățile ruse au deschis un dosar penal pe numele fondatorului Telegram, Pavel Durov, acesta fiind investigat pentru presupusa „facilitare a activităților teroriste”, potrivit ziarului de stat Rossiiskaia Gazeta, care citează Serviciul Federal de Securitate (FSB). Informația apare pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Moscova și platforma de mesagerie, extrem de populară în Rusia. Potrivit …
13:10
VIDEO | Socialiștii inițiază o moțiune simplă împotriva ministrului Muncii și Protecției Sociale # Cotidianul
Fracțiunea parlamentară a Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a anunțat marți, 24 februarie, inițierea unei moțiuni simple împotriva conducerii Ministerul Muncii și Protecției Sociale, invocând o „situație catastrofală” în domeniul social și agravarea crizei pentru populația vulnerabilă. Anunțul a fost făcut în cadrul unui briefing susținut de deputații Vladimir Odnostalco și Ala Ursu-Antoci. Reprezentanții PSRM …
Acum 12 ore
12:40
VIDEO | Alexandru Munteanu, la patru ani de la începutul invaziei ruse: „Suntem alături de Ucraina și sprijinim eforturile pentru o pace justă” # Cotidianul
„Republica Moldova condamnă în termenii cei mai duri războiul dus de Federația Rusă în Ucraina. Suntem alături de Ucraina și vom sprijini eforturile pentru o pace justă, bazată pe dreptul internațional și respectarea integrității teritoriale.” Este mesajul premierului Alexandru Munteanu, la patru ani de la începutul invaziei declanșate de Vladimir Putin în țara vecină. Șeful …
12:10
Cristian-Leon Țurcanu: Sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova este o investiție directă în securitatea Europei # Cotidianul
La patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă împotriva Ucrainei, ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, reafirmă sprijinul ferm al Bucureștiului pentru Kiev și subliniază că susținerea Ucrainei și consolidarea rezilienței Republicii Moldova reprezintă o miză strategică pentru stabilitatea întregii Europe. „La patru ani de la declanșarea la scară largă a agresiunii …
12:10
Ministerul Culturii cere notificare prealabilă pentru invitarea artiștilor din statele CSI sau din țări condamnate pentru agresiune armată # Cotidianul
Artiștii din statele CSI sau din țări condamnate de comunitatea internațională pentru agresiune armată vor putea fi invitați la evenimente culturale din Republica Moldova doar după informarea prealabilă a Ministerului Culturii. Instituția a transmis o circulară către entitățile culturale din subordine și companiile de impresariat, solicitând ca, înainte de anunțarea publică și punerea în vânzare …
11:20
VIDEO | Mesaj emoționant al lui Zelenski din buncărul în care s-a adăpostit la începutul războiului: Putin nu şi-a atins obiectivele și nu a înfrânt poporul ucrainean # Cotidianul
„Astăzi se împlinesc exact patru ani de când Putin a început ofensiva de trei zile pentru cucerirea Kievului. Acest lucru spune multe despre rezistența noastră, despre modul în care Ucraina a luptat în tot acest timp”. Cu această frază, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a marcat patru ani de la declanșarea războiului de agresiune al Rusiei …
10:50
Costul total al reconstrucției și redresării Ucrainei după invazia Rusiei este estimat la aproape 588 de miliarde de dolari (peste 500 de miliarde de euro) pentru următorii zece ani, potrivit celei mai recente evaluări comune RDNA5 publicate de Guvernul Ucrainei, Grupul Băncii Mondiale, Comisia Europeană și ONU. Evaluarea arată că suma este aproape de trei …
10:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de solidaritate cu Ucraina la împlinirea a patru ani de la începutul invaziei ruse pe scară largă, subliniind curajul poporului ucrainean și necesitatea unei păci juste. „În zorii unei zile care a schimbat istoria, Ucraina a ales să reziste. Și a rămas în picioare. Dârzenia poporului …
10:30
Rusia a pierdut aproximativ 1.261.420 de militari în Ucraina de la începutul invaziei pe scară largă, lansată pe 24 februarie 2022, a raportat pe 24 februarie Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, scrie kyivindependent.com. Cifra include 920 de pierderi suferite de forțele ruse în ultimele 24 de ore. Potrivit raportului, Rusia ar fi pierdut …
10:20
Schema cu termopane de 40 de milioane de lei, dată în vileag: bani și cartușe găsite la percheziții # Cotidianul
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea procurorilor Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au deconspirat o schemă de livrări fictive de materie primă și accesorii pentru fabricarea geamurilor termopan, prejudiciul estimat depășind 40 de milioane de lei. Potrivit autorităților, compania vizată ar fi implementat mecanismul de evaziune …
Ieri
20:20
DOCUMENT | Dodon a încercat să-și aducă fratele și cumnatul în litigiul cu ANI, în dosarul privind 1,1 milioane de lei avere nejustificată: CSJ a respins recursul # Cotidianul
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins recursul depus în interesele lui Igor Dodon într-un litigiu cu Autoritatea Națională de Integritate (ANI), menținând decizia instanței de apel prin care s-a refuzat introducerea în proces a două persoane apropiate fostului șef al statului. Hotărârea este irevocabilă. Potrivit deciziei CSJ, Dodon a atacat în instanță actul de …
20:10
Cazul lui Nicolae Șepeli – principalul suspect într-un dosar privind organizarea asasinării a peste cinci persoane din Ucraina – ne împinge, inevitabil, dincolo de emoția faptelor și ne obligă să discutăm despre precedente, despre responsabilități instituționale și despre acele practici politice care, mai devreme sau mai târziu, se întorc ca un bumerang împotriva autorilor lor. …
19:50
Într-un document distribuit statelor membre ale Uniunii Europene, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, propune o listă amplă de concesii pe care Rusia ar trebui să le facă în cadrul negocierilor de pace privind Ucraina, mediate de Statele Unite. Documentul, intitulat „Interesele fundamentale ale Europei pentru asigurarea unei păci cuprinzătoare, juste și durabile și a securității …
19:00
Dosarul „Satul European”: După 5 ani de guvernare PAS, Vladimir Bolea afirmă că corupția nu poate fi oprită peste noapte # Cotidianul
După 5 ani de guvernare PAS, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării, Vladimir Bolea, spune că corupția nu poate fi oprită peste noapte. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, oficialul subliniază că „a început să închidă sistematic portițele” de corupție și recunoaște că bani europeni care erau destinați pentru infrastructură „s-au scurs” timp de mai mulți …
17:40
Militarii din Republica Moldova și-au demonstrat nivelul de pregătire într-o competiție militară desfășurată în România, unde au concurat alături de alte șapte echipe. Reprezentanții Brigăzii Infanterie Motorizată „Dacia” au obținut locul întâi la proba ștafetei, în cadrul exercițiului aplicativ-militar „Roza Cercetașilor”. Competiția a avut loc în perioada 9-20 februarie, într-o tabără de instrucție din localitatea …
17:40
Maia Sandu a discutat cu deputați din Parlamentul Regatului Danemarcei despre securitatea regională și sprijinul pentru integrarea europeană a Moldovei # Cotidianul
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a discutat cu un grup de deputați din Parlamentul Regatului Danemarcei despre securitatea regională, precum și măsurile întreprinse de statul nostru pentru consolidarea rezilienței. Potrivit unui comunicat emis de Președinție, scopul vizitei oficialilor danezi ține de aprofundarea cooperării bilaterale dintre Republica Moldova și Danemarca, precum și susținerea parcursului de aderare …
16:40
Patru ani de război. Friedrich Merz îl acuză pe Vladimir Putin că a adus Rusia „la cel mai jos nivel al barbariei” și promite sprijin continuu pentru Ucraina # Cotidianul
Cancelarul german Friedrich Merz a acuzat luni Rusia lui Vladimir Putin că se află „la cel mai jos nivel al barbariei”, declaraţia fiind făcută în ajunul împlinirii a patru ani de la invadarea Ucrainei, relatează AFP. În cadrul unui eveniment organizat la Berlin pentru a susţine Ucraina, cancelarul Friedrich Merz a mai spus că „Rusia …
16:30
Dialog despre viitorul european al Republicii Moldova și necesitățile diasporei, la Parlamentul European # Cotidianul
Aproape 100 de vizitatori din România, Republica Moldova și diaspora românească vor ajunge în această săptămână la Parlamentul European, unde vor participa la discuții despre prioritățile comunităților pe care le reprezintă, relația dintre cele două state românești și impactul deciziilor europene asupra vieții de zi cu zi. Anunțul a fost făcut de europarlamentarul român, Siegfried …
16:20
VIDEO | Vladimir Plahotniuc, audiat în instanță cu scheme și diagrame. Procurorul Cernei: „Poziția inculpatului trebuie să fie înțeleasă” # Cotidianul
Vladimir Plahotniuc a fost audiat astăzi în instanță în dosarul „furtul miliardului”. Prezent la ședință alături de avocatul său, acesta a venit pregătit cu scheme și diagrame explicative și a respins acuzațiile care i se aduc, invocând lipsa probelor și ingerințe politice în proces. Potrivit apărării, materialele grafice au fost pregătite pentru a susține poziția …
14:10
Un procuror cu funcție de conducere din nordul țării a fost eliberat din funcție, după ce a fost depistat în stare de ebrietate la volan. Ion Crișciuc, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, a fost eliberat din funcție în baza unei hotărâri adoptate de Colegiul de disciplină și etică din cadrul Consiliului Superior al …
14:00
Alexei Gherțescu demisionează din funcția de președinte al Consiliului Concurenței. Invocă motive personale # Cotidianul
Alexei Gherțescu a demisionat din funcția de președinte al Consiliului Concurenței. Informația a fost confirmată chiar de acesta pentru BANI.MD. Potrivit lui Gherțescu, cererea de demisie a fost depusă pe 20 februarie 2026. Întrebat despre motivele plecării, acesta a declarat că decizia are la bază motive personale. Demisia urmează să fie examinată și aprobată de Parlament. …
13:20
Investițiile românești în cultură și educație în Republica Moldova: filiala Academiei Române la Chișinău # Cotidianul
Având în vedere că spațiul dintre Prut și Nistru a fost, sub aspect administrativ, pentru perioade îndelungate sub controlul Rusiei — fie ca parte a Imperiului (1812-1917), fie sub Uniunea Sovietică (1940-1941, 1944-1991), sau prin influențe politice și ingerințe externe ale Federației Ruse în prezent — și că Basarabia a făcut parte din România doar …
12:50
VIDEO | Vladimir Zelenski: „Putin a declanșat deja al treilea război mondial și trebuie oprit” # Cotidianul
Președintele Ucrainei avertizează că invazia rusă depășește granițele unui conflict regional și reprezintă o amenințare globală. Într-un interviu acordat pentru BBC, Zelenski a declarat că Vladimir Putin a declanșat deja „al treilea război mondial” și că oprirea sa este esențială nu doar pentru Ucraina, ci pentru întreaga lume. „Cred că Putin l-a început deja. Întrebarea …
12:50
Krasnoselski își pregătește „plasă de siguranță”: vrea pază de stat fără limită după plecarea din funcție # Cotidianul
Liderul regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski, încearcă să modifice legislația astfel încât el și alți foști demnitari de la Tiraspol să poată beneficia de pază de stat pe viață fără niciun plafon clar al numărului de agenți. Inițiativa, trimisă către așa-numitul Soviet Suprem, este prezentată oficial drept o ajustare tehnică, însă efectele reale pot însemna extinderea …
12:20
Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu: Trupele ruse din Transnistria trebuie să se retragă # Cotidianul
România are o poziție consecventă conform căreia trupele ruse din Transnistria trebuie să se retragă, aceasta este poziția noastră de mulți ani și susținem, evident, faptul că ea a devenit și o poziție europeană, a declarat ministrul de Externe de la București, Oana Țoiu, înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe (CAE), transmite Agerpres. „Am avut conversații …
12:10
Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu: Trupele ruse din regiunea transnistreană trebuie retrase # Cotidianul
România are o poziție consecventă conform căreia trupele ruse din Transnistria trebuie să fie retrase, aceasta este poziția noastră de mulți ani și susținem, evident, faptul că ea a devenit și o poziție europeană, a declarat ministrul de externe Oana Țoiu, înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe (CAE), transmite Agerpres. „Am avut conversații cu președinta Maia …
12:00
Fraudă la proiectele „Satul European”: din 170 de tone de asfalt au pus doar 84, iar stratul a fost subțiat la 6–8 cm. CNA a descins la o companie cu lucrări în opt raioane # Cotidianul
Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura municipiului Bălți desfășoară acțiuni ample de urmărire penală într-un dosar ce vizează presupuse fapte de corupție și delapidarea fondurilor alocate proiectelor de infrastructură prin Programul național „Satul European”. În urma perchezițiilor efectuate în mai multe primării și la sediul unui agent economic, cinci persoane au fost reținute pentru 72 …
11:30
VIDEO | Anatol Șalaru: Vom reuși! Unirea este drumul firesc al Republicii Moldova spre siguranță și prosperitate # Cotidianul
Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, susține că Republica Moldova se află într-un moment decisiv al istoriei sale și că viitorul țării poate fi asigurat doar prin integrarea într-un spațiu politic și de securitate mai larg. Potrivit acestuia, opțiunile realiste sunt fie aderarea la Uniunea Europeană, fie Unirea cu România, în contextul transformărilor geopolitice accelerate …
11:00
Vladimir Plahotniuc, în fața instanței în dosarul „Frauda Bancară”: oligarhul susține că dosarul ar fi unul politic # Cotidianul
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc a comparut în fața instanței luni, 23 februarie 2026, pentru a depune mărturii în dosarul „Frauda bancară”. Acesta susține că dosarul ar avea motivații politice și acuză intervenții din partea guvernării. „Am fost introdus în acest dosar de către clasa politică pentru a sustrage atenția de la nereușitele guvernării vremurilor …
11:00
Mihai Popșoi efectuează vizite de lucru în Elveția și Austria: Va participa la reuniunea Consiliul Permanent al OSCE # Cotidianul
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, va efectua, în perioada 24–25 februarie, o vizită de lucru la Geneva și Berna, Elveția. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, la Berna, Mihai Popșoi va avea o întrevedere cu ministrul Afacerilor Externe al Confederației Elvețiene, Ignazio Cassis, iar la Geneva, va participa la segmentul înalt al celei de-a 61-a …
10:00
Președinția Republicii Moldova explică cum a fost acordată grațierea lui Nicolai Șepeli, principalul suspect în cazul organizării tentativelor de asasinare a unor persoane publice din Ucraina # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a retras decretul de grațiere acordat în 2022 lui Nicolai Șepeli, după apariția unor informații noi potrivit cărora acesta ar fi fost implicat într-un grup criminal organizat suspectat de pregătirea unor asasinate în Ucraina. Decizia a fost luată la 19 februarie 2026, după ce autoritățile au semnalat posibile activități ilegale …
Mai mult de 2 zile în urmă
19:10
Proiect în Parlamentul României: Copiii sub 15 ani ar putea fi interziși pe rețelele sociale. Telefoanele, scoase din școli în timpul programului # Cotidianul
Un proiect de lege care prevede interzicerea accesului copiilor sub 15 ani la rețelele sociale a fost depus în Parlamentul României, inițiatorii propunând totodată interzicerea utilizării telefoanelor mobile în școli pe durata programului școlar. Documentul vizează „protecţia minorilor împotriva riscurilor utilizării rețelelor sociale” și nu presupune crearea unor noi instituții, scrie edupedu.ro. Fără conturi pe …
18:30
Trump majorează tariful global la 15% după decizia Curții Supreme. Măsura vizează toate importurile, inclusiv pentru Moldova # Cotidianul
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat majorarea tarifului global pentru importuri de la 10% la 15%, nivelul maxim permis de lege, după ce Curtea Supremă i-a anulat programul anterior de taxe comerciale. Măsura se aplică importurilor din toate țările, inclusiv pentru Republica Moldova, scrie reuters.com. Decizia vine la mai puțin de 24 de ore după …
16:00
Speluncă de droguri descoperită în capitală: cinci persoane reținute, substanțe cu aspect similar cocainei și mefedronei ridicate # Cotidianul
Cinci persoane au fost reținute în noaptea de 21 spre 22 februarie, în urma perchezițiilor desfășurate într-un apartament din capitală. În timpul acțiunilor, au fost ridicate pachețele cu substanțe care semănau cu cocaina și mefedrona. Informațiile au fost comunicate pe 22 februarie de Inspectoratul General al Poliției (IGP). Acțiunile au fost realizate de polițiștii și …
