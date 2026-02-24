CSP cere extinderea protecției legale pentru procurori, după modelul judecătorilor

16:30

A câștigat premiul “Vocea României”, a adus un aer novator muzicii rock românești, iar acum participă la Selecția Națională pentru concursul Eurovision. Până la această oră, melodia ei este cea mai ascultată dintre piesele cu care artiștii s-au calificat în finala din 4 martie ce va fi organizată și difuzată de TVR. Este vorba despre …