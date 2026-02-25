Nicolae Vutcariov este noul director al Inspectoratului de Stat al Muncii. Decizia a fost aprobată astăzi de Guvern

11:30

Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, susține că Republica Moldova se află într-un moment decisiv al istoriei sale și că viitorul țării poate fi asigurat doar prin integrarea într-un spațiu politic și de securitate mai larg. Potrivit acestuia, opțiunile realiste sunt fie aderarea la Uniunea Europeană, fie Unirea cu România, în contextul transformărilor geopolitice accelerate …