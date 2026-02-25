Moldova participă în premieră la expoziția internațională „La Biennale di Venezia”

13:30

Deputatul Vasile Costiuc ar fi fost documentat de polițiștii italieni după ce nu a vrut să își achite călătoria cu autobuzul prin Napoli, conform deschide.md. Pentru a scăpa de pedeapsă, acesta ar fi prezentat pașaportul diplomatic, invocând imunitatea parlamentară. Incidentul ar fi avut loc pe 15 februarie, iar imagini de la fața locului au fost […] Articolul Presa: Vasile Costiuc ar fi fost amendat în Italia pentru că nu voia să achite călătoria în autobuz apare prima dată în Realitatea.md.