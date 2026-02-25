Maia Sandu a retras cetățenia pentru NOUĂ persoane. Cine sunt acestea

09:40

Patru persoane din raionul Hâncești au ajuns pe banca acuzaților după ce ar fi pus la cale o schemă de migrație ilegală, care s-a transformat într-o tentativă de tâlhărie. Procurorii PCCOCS anunță că dosarul a fost trimis în judecată. Potrivit anchetei, în decembrie 2025, învinuiții cu vârste între 32 și 58 de ani ar fi […]