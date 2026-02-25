Ministrul Culturii confirmă: peste 800 de biserici ar putea reveni statului și ulterior Mitropoliei Basarabiei

17:50

Un șofer a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, după ce autovehiculul pe care îl conducea a fost implicat într-un accident rutier. Camionul era încărcat cu aproximativ 27 de tone de grâu. Impactul s-a produs astăzi, 24 februarie, în satul Petrești, raionul Ungheni. Potrivit poliției, preliminar s-a stabilit că un bărbat de 55 de […]