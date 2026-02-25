Ministrul Culturii confirmă: peste 800 de biserici ar putea reveni statului și ulterior Mitropoliei Basarabiei
Realitatea.md, 25 februarie 2026 12:20
Peste 800 de biserici, clasificate drept monumente istorice, ar putea reveni în posesia statului și ulterior ar putea fi transmise în gestiunea Mitropolia Basarabiei. Declarația a fost făcută de ministrul Culturii, Cristian Jardan, după ședința Guvernului. Potrivit oficialului, autoritățile așteaptă decizia finală a instanței, iar între timp există deja o hotărâre a Curții de Apel […] Articolul Ministrul Culturii confirmă: peste 800 de biserici ar putea reveni statului și ulterior Mitropoliei Basarabiei apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Acum 5 minute
12:40
Odihna de vară pentru copii și adolescenți se va scumpi în anul 2026, transmite BANI.MD. Conform unui proiect de hotărâre a Guvernului privind organizarea sezonului estival, tarifele orientative pentru o zi de tabără vor crește, în medie, cu aproximativ 4,7% față de anul trecut, ca urmare a inflației și a majorării prețurilor la alimente și […] Articolul Tarifele pentru taberele de vară se vor scumpi în 2026. Din ce motiv? apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 10 minute
12:30
Dosarul de corupție în cadrul proiectului ”Satul European”: Procurorii cer arestarea preventivă a patru persoane # Realitatea.md
Procurorii cer arestarea preventivă a patru persoane învinuite în dosarul de corupție privind proiectul „Satul European”. Ședințele vor avea loc astăzi, 25 februarie, la Bălți. Totodată, Centrul Național Anticorupție (CNA) anunță că a fost reținut un angajat al Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM). Acesta este suspectat că ar fi pretins și acceptat 3.000 de […] Articolul Dosarul de corupție în cadrul proiectului ”Satul European”: Procurorii cer arestarea preventivă a patru persoane apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
STOP CADRU Nosatîi: Nu s-au depistat încălcări ale mânuirii armei, în cazurile militarilor care s-au rănit mortal # Realitatea.md
În cazurile celor doi soldați care s-au rănit mortal în timp ce își executau serviciul militar nu au fost depistate încălcări ale mânuirii armei din dotare, afirmă Anatolie Nosatîi. Ministrul Apărării susține că nu a fost încălcată nici tehnica de securitate. „Actualmente, cazurile sunt investigate de Procuratură. În dependență de rezultatele acestor investigații, dosarul se […] Articolul STOP CADRU Nosatîi: Nu s-au depistat încălcări ale mânuirii armei, în cazurile militarilor care s-au rănit mortal apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
12:20
Acum o oră
12:00
12:00
11:50
11:50
Acum 2 ore
11:40
11:30
11:20
11:20
11:20
11:00
Un avion de vânătoare F-16 al Forțelor Aeriene Turce s-a prăbușit în dimineața zilei de 25 februarie, în vestul Turcia, în apropierea unei autostrăzi, iar pilotul aeronavei a murit, potrivit informațiilor transmise de Associated Press. Aeronava decolase de la a 9-a bază aeriană principală din provincia Balikesir. La scurt timp după miezul nopții, contactul radio […] Articolul VIDEO Un pilot a murit, după ce un avion de vânătoare s-a prăbușit în Turcia apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
10:50
Acum 4 ore
10:40
10:40
10:30
Chișinău, 28 februarie 2026 – Romanian Real Estate FORUM, cel mai mare eveniment dedicat pieței imobiliare din România, ajunge pentru prima dată la Chișinău, aducând pe aceeași scenă dezvoltatori, arhitecți, experți imobiliari și brokeri de top, într-un format axat pe analiză de piață, dialog strategic și oportunități de investiții, completat de sesiuni interactive. Temele abordate […] Articolul Romanian Real Estate FORUM – pentru prima dată la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
10:10
Perioada de tranziție pentru introducerea Autorizației Electronice de Călătorie (ETA) în Regatul Unit se încheie. Începând de miercuri, 25 februarie, vizitatorii din peste 80 de țări vor fi obligați să prezinte acest document digital pentru a putea intra pe teritoriul britanic. Măsura se aplică cetățenilor din România și din alte state membre ale Uniunea Europeană, […] Articolul Regatul Unit impune autorizația ETA pentru vizitatori din peste 80 de țări apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
09:50
09:40
09:10
08:50
Acum 6 ore
08:20
08:00
07:40
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit cursul oficial de schimb valutar pentru astăzi, 25 februarie. Un euro are valoarea de 20 de lei și 17 bani. Dolarul american costă 17 lei și 12 bani. Leul românesc valorează 3 lei și 96 de bani. Rubla rusească este cotată la 22 de bani, iar hrivna ucraineană […] Articolul Curs valutar 25 februarie 2026: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Pe 25 februarie avem parte de vreme predominant închisă pe teritoriul Republicii Moldova. Cerul este noros, iar izolat se semnalează precipitații slabe sub formă de ploaie sau lapoviță. Vântul va sufla din nord-vest, slab până la moderat. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, temperaturile maxime vor urca astăzi până la +6 grade, iar minimele coboară până […] Articolul Vreme mohorâtă în toată țara. Maximele ajung astăzi până la +6 grade apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
23:00
22:40
Directoarea Muzeului Luvru, Laurence des Cars, a demisionat la patru luni după un spectaculos jaf în cel mai vizitat muzeu din lume, a anunțat marți, 24 februarie curent, Palatul Élysée, scrie antena3.ro. Emmanuel Macron a salutat „un act de responsabilitate într-un moment când cel mai mare muzeu din lume are nevoie de calm şi de […] Articolul Directoarea Muzeului Luvru și-a dat demisia, la câteva luni după „jaful secolului” apare prima dată în Realitatea.md.
22:20
21:50
21:30
21:00
20:30
19:40
19:20
Numărul pasagerilor care au utilizat transportul public în 2025 a crescut cu 8,3% față de anul precedent, arată datele publicate de Biroul Național de Statistică (BNS). Pe parcursul anului trecut, 333 de milioane de pasageri au circulat cu transportul public în Republica Moldova. Creșterea a fost susținută în special de transportul aerian, care a înregistrat […] Articolul Statistică: Tot mai mulți moldoveni au folosit transportul public în 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
18:20
La patru ani de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, războiul continuă să influențeze profund viața de zi cu zi în Republica Moldova. De la criza refugiaților și presiunea economică, până la temerile legate de securitate și viitorul regiunii, conflictul de la hotar rămâne o preocupare majoră pentru cetățeni. Vedeți ce spun moldovenii în VOX-ul […] Articolul VOX POPULI: Ce spun moldovenii despre realitatea de lângă ei apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Energocom a epuizat aproape integral stocurile comerciale de gaze naturale constituite pentru sezonul rece 2025–2026, utilizând circa 134 de milioane de metri cubi pentru a acoperi vârfurile de consum și a menține stabilitatea aprovizionării pe malul drept al Republicii Moldova. Potrivit unui comunicat al companiei, aceste volume au provenit din rezervele constituite până la 1 […] Articolul Energocom a utilizat aproape tot gazul stocat pentru această iarnă apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
17:50
17:40
Ungaria a înregistrat în 2025 cel mai bun an din istoria turismului său, cu aproape 20 de milioane de vizitatori și 47 de milioane de înnoptări, potrivit Visit Hungary – Hungarian Tourism Agency. Numărul total al turiștilor cazați în unități turistice a ajuns la 19,5 milioane, cu 7,3% mai mult decât în 2024. Alte aproximativ […] Articolul Record istoric! Ungaria a atras aproape 20 de milioane de turiști în 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
17:10
17:10
17:00
