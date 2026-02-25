Medicamente și dispozitive medicale compensate: Peste 166 de mii de beneficiari și 102 milioane de lei alocați
Realitatea.md, 25 februarie 2026 18:30
Peste 166 de mii de persoane au beneficiat, în luna ianuarie, de medicamente și dispozitive medicale compensate, prescrise prin intermediul Sistemului informațional automatizat eRețeta. Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat farmaciilor contractate aproximativ 102 milioane de lei pentru produsele compensate. Suma este cu aproximativ patru milioane de lei mai mare comparativ cu aceeași […] Articolul Medicamente și dispozitive medicale compensate: Peste 166 de mii de beneficiari și 102 milioane de lei alocați apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 30 minute
18:30
Medicamente și dispozitive medicale compensate: Peste 166 de mii de beneficiari și 102 milioane de lei alocați # Realitatea.md
Peste 166 de mii de persoane au beneficiat, în luna ianuarie, de medicamente și dispozitive medicale compensate, prescrise prin intermediul Sistemului informațional automatizat eRețeta. Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat farmaciilor contractate aproximativ 102 milioane de lei pentru produsele compensate. Suma este cu aproximativ patru milioane de lei mai mare comparativ cu aceeași […] Articolul Medicamente și dispozitive medicale compensate: Peste 166 de mii de beneficiari și 102 milioane de lei alocați apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
18:10
Vizita Ursulei von der Leyen la Kiev: planuri pentru creșterea rezilienței energetice a Ucrainei # Realitatea.md
În urma vizitei efectuate pe 24 februarie la Kiev de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, liderul ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că discuțiile au vizat o strategie de consolidare semnificativă a rezilienței Ucrainei. Președintele a subliniat că Comisia Europeană va sprijini repararea infrastructurii energetice a Ucrainei, va contribui la reconstrucția acesteia și va […] Articolul Vizita Ursulei von der Leyen la Kiev: planuri pentru creșterea rezilienței energetice a Ucrainei apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Cele patru persoane aduse astăzi în fața magistraților din Bălți, plasați în arest preventiv # Realitatea.md
Cele patru persoane aduse astăzi, 25 februarie, în fața magistraților din orașul Bălți au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile. Acestea sunt bănuite în dosarul de corupție privind proiectul „Satul European”. Potrivit presei din nordul țării, unul dintre reținuți ar fi directorul firmei SRL „Foremcons”. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru […] Articolul Cele patru persoane aduse astăzi în fața magistraților din Bălți, plasați în arest preventiv apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Marko Șevcenko a revenit la Chișinău. Valeriu Chiveri a stabilit prima întâlnire cu Vitali Ignatiev # Realitatea.md
Ambasadorul misiunilor speciale la Ministerul de Externe Marko Șevchenko se află în Republica Moldova în perioada 23 – 25 februarie. Împreună cu ambasadorul Ucrainei Paun Rohovei, oficialul a discutat vicepremierul Valeriu Chiveri, șefa delegației UE Iwona Piorka și șefa misiunii OSCE în Moldova Isabella Hartmann, dar și cu liderul separatist Vadim Krasnoselski. În cadrul discuțiilor, […] Articolul Marko Șevcenko a revenit la Chișinău. Valeriu Chiveri a stabilit prima întâlnire cu Vitali Ignatiev apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
17:50
Născuți în Rusia și școliți să fie separatiști. Detalii despre cei 9 din Transnistria, rămași fără cetățenia Moldovei # Realitatea.md
Unii dintre cele 9 persoane din stânga Nistrului, cărora li s-a retras cetățenia Moldovei, s-au născut în Rusia. Alții au făcut studii în Rusia, la Academia de pe lângă președinte. Toți ei sunt funcționari de rang înalt, unii în sovietul suprem, iar alții în instituțiile autoproclamate. Igor Buga este militar de carieră. A luptat în […] Articolul Născuți în Rusia și școliți să fie separatiști. Detalii despre cei 9 din Transnistria, rămași fără cetățenia Moldovei apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Ministra de Interne, așteptată mâine în Parlament pentru audieri pe tema traficului de droguri # Realitatea.md
Ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, este așteptată mâine, 26 februarie, în Parlament pentru a prezenta un raport detaliat privind politicile și măsurile instituției în prevenirea și combaterea consumului și traficului de droguri. Audierea face parte din ședința plenară a Legislativului, care va începe la ora 10:00. Ministra va răspunde întrebărilor deputaților cu privire la eficiența acțiunilor […] Articolul Ministra de Interne, așteptată mâine în Parlament pentru audieri pe tema traficului de droguri apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Reacția Moldsilva după perchezițiile CNA într-un dosar de fraudare a fondurilor pentru împădurire # Realitatea.md
Agenția „Moldsilva” a venit cu o reacție după ce ofițerii CNA au desfășurat astăzi, 25 februarie, percheziții într-un dosar de delapidare a averii străine, care vizează gestionarea frauduloasă a fondurilor publice alocate pentru implementarea „Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor”. „Informăm că instituția silvică acordă susținerea necesară pentru derularea anchetei ce vizează Întreprinderea pentru […] Articolul Reacția Moldsilva după perchezițiile CNA într-un dosar de fraudare a fondurilor pentru împădurire apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Norvegia se numără printre cei mai activi investitori în programul PURL, iar contribuția sa va ajunge la 970 de milioane de dolari. Anunțul a fost făcut de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Kiev, alături de prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store, aflat într-o vizită oficială în capitala ucraineană. „Cu […] Articolul Zelenski: Norvegia, printre cei mai mari investitori în programul PURL apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Elveția a anunțat miercuri, 25 februarie, că va face o plată unică de 50.000 de franci elvețieni (aproximativ 56.000 de dolari) către supraviețuitorii grav răniți și familiile îndoliate ale victimilor incendiului dintr-un bar din stațiunea de schi Crans-Montana. Tragedia a avut loc în noaptea de Anul Nou și s-a soldat cu 41 de morți și […] Articolul Elveția acordă compensații victimelor incendiului din Crans-Montana apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Primul Mercur retrograd din 2026 are loc între 26 februarie și 20 martie, în Pești, iar influența lui se simte încă de la mijlocul lui februarie până la începutul lui aprilie. Perioada aduce confuzie emoțională, reveniri din trecut, dificultăți de concentrare și neînțelegeri în comunicare. Pe 7 martie, conjuncția cu Soarele poate oferi un scurt […] Articolul Primul Mercur retrograd din 2026 începe mâine. Ce efecte are asupra zodiilor apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
16:50
Președinta Maia Sandu a semnat astăzi, 25 februarie 2026, decretul privind retragerea cetățeniei Republicii Moldova în cazul a nouă persoane. Decretul vizează persoane care au deținut și continuă să dețină diferite funcții în cadrul așa-numitelor entități neconstituționale de pe partea stângă a Nistrului. Totodată, doi dintre cei vizați au luptat de partea separatiștilor în războiul […] Articolul Maia Sandu a retras cetățenia pentru NOUĂ persoane. Cine sunt acestea apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Un mare oraș european își majorează semnificativ taxa pentru turiști: Până la 15 euro pe noapte din aprilie # Realitatea.md
Unul dintre cele mai vizitate orașe din Uniunea Europeană tocmai a dublat taxa turistică, pentru a finanţa construcţia de locuinţe accesibile. Măsura va intra în vigoare din luna aprilie, transmite Antena3.ro. Turiştii care vizitează orașul Barcelona din Spania ar putea fi taxaţi chiar și cu 15 euro pe noapte, după ce edilii au majorat taxa […] Articolul Un mare oraș european își majorează semnificativ taxa pentru turiști: Până la 15 euro pe noapte din aprilie apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Moldova va relua treptat importul de carne de pui din Ucraina, anunță ministrul Agriculturii # Realitatea.md
Republica Moldova va începe treptat reluarea importului de carne de pui din Ucraina, iar în prima etapă va fi permisă doar introducerea în țară a cărnii congelate. Anunțul a fost făcut de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, după ședința de Guvern. Potrivit oficialei, decizia vine după discuții cu partea ucraineană și cu importatorii […] Articolul Moldova va relua treptat importul de carne de pui din Ucraina, anunță ministrul Agriculturii apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Fostul membru al Comisiei pre-vetting Herman vor Hebel trece în Comisia pentru evaluarea procurorilor. Subiectul a fost discutat la ședința Comisiei juridice numiri și imunități din Parlament, potrivit deputatului „Partidului Nostru”, Alexandr Berlinschi. Conform parlamentarului, membrii Comisiei au oferit undă verde pentru numirea funcționarului, după ce au examinat 6 candidaturi propuse de partenerii de dezvoltare. […] Articolul Herman von Hebel revine. Va fi membru al Comisiei pentru evaluarea procurorilor apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Curtea Supremă de Justiție va avea trei noi magistrați. Despre aceasta a anunțat Consiliul Suprem al Magistraturii. Este vorba de Sergiu Stratan, Alexandru Negru și Gheorghe Stratulat, care urmează să fie propuși președintelui Republicii Moldova pentru numire în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție. „În cadrul procesului de selecție, candidații au fost evaluați […] Articolul Curtea Supremă de Justiție va avea trei noi magistrați apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
VIDEO Persoanele implicate în dosarul de corupție în proiectul „Satul European”, aduse în fața judecătorilor # Realitatea.md
Trei dintre cele patru persoane au fost aduse astăzi, 25 februarie, în fața magistraților din orașul Bălți. Printre acestea se află, potrivit TVN.md, și directorul firmei SRL „Foremcons”. Acestea sunt bănuite în dosarul de corupție privind proiectul „Satul European”. Bănuiții și-au acoperit fețele pentru a nu fi filmați și nu au făcut declarații jurnaliștilor. Sursa: TVN.md […] Articolul VIDEO Persoanele implicate în dosarul de corupție în proiectul „Satul European”, aduse în fața judecătorilor apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
VIDEO Fostul Jolly Alon devine Mimi Hotel – unul dintre cele mai moderne și ultracentrale hoteluri din Chișinău # Realitatea.md
Fostul Hotel Jolly Alon, situat pe strada Maria Cebotari din Chișinău, își schimbă oficial denumirea în Mimi Hotel. Clădirea a trecut prin renovări esențiale și și-a extins capacitatea de cazare de la 85 la 108 camere, orientate în special, spre segmentul de business și delegații oficiale, transmite bani.md. Pe lângă intimitatea și confortul zonelor de […] Articolul VIDEO Fostul Jolly Alon devine Mimi Hotel – unul dintre cele mai moderne și ultracentrale hoteluri din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Acuzații de corupție sistemică în divizia Bolt din Azerbaidjan. Zeci de șoferi reclamă blocări și „taxe” neoficiale # Realitatea.md
Un scandal de proporții zguduie divizia din Azerbaidjan a companiei Bolt, care are afaceri și în Republica Moldova, după ce mai mulți proprietari de parcuri auto și șoferi au trimis plângeri directe la sediul central din Tallinn, acuzând conducerea locală de corupție sistemică, mită și abuz de putere. Cazul a explodat în spațiul public, iar presa […] Articolul Acuzații de corupție sistemică în divizia Bolt din Azerbaidjan. Zeci de șoferi reclamă blocări și „taxe” neoficiale apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Igor Grosu îl cheamă în fața instanței pe Vasile Costiuc: „Pentru toate minciunile din campania electorală” # Realitatea.md
Igor Grosu l-a atacat pe Vasile Costiuc în judecată. Informația a fost confirmată pentru Realitatea de către consiliera pentru comunicare a speakerului, Aurica Rusnac-Jardan. „A fost acționat în judecată pentru toate minciunile la adresa președintelui PAS din campania electorală, a spus pe rețele sociale informații mincinoase privind locuința sa sau conturi bancare. Sunt minciuni și […] Articolul Igor Grosu îl cheamă în fața instanței pe Vasile Costiuc: „Pentru toate minciunile din campania electorală” apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Un comandant și un șef al SBU reținuți în Ucraina pentru corupție în construcția de adăposturi militare # Realitatea.md
Comandantul logisticii Forțelor Aeriene Ucrainene și șeful departamentul al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) dintr-una dintre regiuni au fost reținuți în flagrant într-un caz de corupție legat de construcția de adăposturi pentru avioane. Procurorul general Ruslan Kravchenko a declarat că au fost confiscați 320.000 de dolari, transmite presa ucraineană. „În mai 2025 s-a luat […] Articolul Un comandant și un șef al SBU reținuți în Ucraina pentru corupție în construcția de adăposturi militare apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
14:50
VIDEO Facturi și saci cu tizic în fața Guvernului: Mai mulți cetățeni protestează față de tarifele la energie # Realitatea.md
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a organizat astăzi, 25 februarie, un flashmob în fața Guvernului Republicii Moldova, în cadrul campaniei „Plătește tu!”, la care au participat peste o sută de cetățeni din mai multe localități ale țării. Mai multe persoane au adus sute de facturi la energie și le-au prezentat în fața Executivului, în semn […] Articolul VIDEO Facturi și saci cu tizic în fața Guvernului: Mai mulți cetățeni protestează față de tarifele la energie apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Liderul nord-coreean și-a numit fiica de doar 13 ani director general interimar al armelor nucleare # Realitatea.md
Liderul nord-coreean Kim Jong-un a numit-o pe fiica sa de 13 ani, Kim Ju-ae, ca director general interimar al departamentului de rachete, pe fondul monitorizării succesiunii, scrie The Chosun Daily. Conform serviciilor de informații, fiica lui Kim Jong-un acționează ca „director general al rachetelor” în Coreea de Nord și monitorizează îndeaproape evoluțiile celui de-al 9-lea […] Articolul Liderul nord-coreean și-a numit fiica de doar 13 ani director general interimar al armelor nucleare apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
VIDEO Demisia lui Bolojan cerută în stradă: proteste masive ale cadrelor didactice la Palatul Cotroceni # Realitatea.md
Un nou protest a avut loc miercuri, 25 februarie, la Palatul Cotroceni din București, unde aproximativ 500 de persoane, majoritatea profesori nemulțumiți de măsurile bugetare, au manifestat împotriva modificărilor care afectează salariile și condițiile de muncă. La protest au participat și studenți, care au afișat pancarte și hârtii cu mesaje precum: „Vă e frică de […] Articolul VIDEO Demisia lui Bolojan cerută în stradă: proteste masive ale cadrelor didactice la Palatul Cotroceni apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Lemnul de foc va fi vândut la un preț unic la nivel național, pentru a oferi mai multă previzibilitate cetățenilor și pentru a elimina intermediarii care majorează nejustificat costurile, conform ministrului Gheorghe Hajder. Declarația a fost făcută de către oficial în cadrul emisiunii „Pe față” de la Moldova 1, Hajder precizând că un nou mecanism […] Articolul Ministrul Mediului: Lemnul de foc trebuie să aibă preț unic în toată Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
O nouă ședință de judecată a avut loc în dosarul „kuliok”. Martorul audiat astăzi prin videoconferință a fost prezentat de acuzare. Este vorba despre Adrian Radu, fost consilier al lui Vladimir Plahotniuc. Potrivit declarațiilor sale, Adrian Radu este persoana care a primit înregistrările video în care apar Vlad Plahotniuc și Igor Dodon, în momentul în […] Articolul Dosarul „kuliok”: Martorul acuzării spune că Dodon știa de camerele ascunse apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Presa: Vasile Costiuc ar fi fost amendat în Italia pentru că nu voia să achite călătoria în autobuz # Realitatea.md
Deputatul Vasile Costiuc ar fi fost documentat de polițiștii italieni după ce nu a vrut să își achite călătoria cu autobuzul prin Napoli, conform deschide.md. Pentru a scăpa de pedeapsă, acesta ar fi prezentat pașaportul diplomatic, invocând imunitatea parlamentară. Incidentul ar fi avut loc pe 15 februarie, iar imagini de la fața locului au fost […] Articolul Presa: Vasile Costiuc ar fi fost amendat în Italia pentru că nu voia să achite călătoria în autobuz apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Petr Vlah: Pe cei care lansează idei halucinante legate de Găgăuzia, propun să-i taxăm # Realitatea.md
Politicianul Petr Vlah a constatat că, „în ultimele zile, în spaţiul public a fost lansată o idee destul de periculoasă, care atentează direct la Autonomia Găgăuză. Mai concret, în contextul preconizatei reforme a administraţiei publice locale şi posibil a unei reforme administrativ-teritoriale, un fost ministru şi fost lider de partid (nu cred că e cazul […] Articolul Petr Vlah: Pe cei care lansează idei halucinante legate de Găgăuzia, propun să-i taxăm apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Atenție șoferi: trafic intens către Vama Giurgiu din cauza lucrărilor la Podul Prieteniei # Realitatea.md
Autoritățile române informează că, pe DN 5D, în municipiul Giurgiu, pe sensul de mers către Vama Giurgiu, circulația este afectată de lucrările de reparații efectuate la Podul Prieteniei, citează MediaFax. Potrivit acestora, restricțiile sunt impuse și în contextul volumului mare de autocamioane care staționează în zona punctului de trecere a frontierei. Traficul rutier pentru autovehiculele […] Articolul Atenție șoferi: trafic intens către Vama Giurgiu din cauza lucrărilor la Podul Prieteniei apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
VIDEO Ion Ceban anunță modernizarea altor 52 de grădinițe din Chișinău. Când începe procesul # Realitatea.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că alte 52 de grădinițe vor fi modernizate și eficientizate energetic, iar procesul va începe în 2026. Edilul a precizat că au fost selectate cele mai mari grădinițe din toate sectoarele. „Prima etapă vizează 30 de instituții. Directorii grădinițelor și părinții prezenți în sală la prezentarea proiectului, sunt […] Articolul VIDEO Ion Ceban anunță modernizarea altor 52 de grădinițe din Chișinău. Când începe procesul apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Guvernul refuză să ridice plafonul pentru cash la procurarea apartamentelor. Explicațiile șefului de la Finanțe # Realitatea.md
Ministerul Finanțelor nu susține, la această etapă, majorarea plafonului de 80 de mii de euro pentru achiziția imobilelor cu bani în numerar. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat că măsura trebuie privită prin prisma interesului cetățenilor și a regulilor internaționale stricte privind prevenirea spălării banilor, transmite BANI.MD. „Toată chestia trebuie făcută nu pentru piața imobiliară, […] Articolul Guvernul refuză să ridice plafonul pentru cash la procurarea apartamentelor. Explicațiile șefului de la Finanțe apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Cinci tineri, condamnați pentru tâlhării. Printre victime, un administrator de schimb valutar din Chișinău # Realitatea.md
Trei bărbați, cu vârstele de 31, 38 și 71 de ani, și alți doi, de 19 și 22 de ani, au fost condamnați la pedepse cu închisoarea de 7, 8 și 9 ani, cu executare în penitenciar de tip semiînchis, pentru tâlhărie. Primul caz a avut loc în seara de 16 februarie 2023. Cei trei […] Articolul Cinci tineri, condamnați pentru tâlhării. Printre victime, un administrator de schimb valutar din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
VIDEO Mașina din 1998 a ministrului Mediului: În declarația de avere există, dar la TV spune că „a fost vândută” # Realitatea.md
Ministrul Mediului a declarat întâi că are un automobil vechi, pe care nu-l utilizează, apoi că l-a vândut și că își dorește o mașină cu mai puține emisii. Afirmațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Pe față” de la Moldova 1, oficialul menționând că utilizează un vehicul oferit de Cancelaria de Stat în interese de […] Articolul VIDEO Mașina din 1998 a ministrului Mediului: În declarația de avere există, dar la TV spune că „a fost vândută” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
12:50
Inundații și alunecări de teren au dat peste cap Brazilia, unde cel puțin 30 de persoane au murit, iar alți 39 au fost dați dispăruți după precipitații record. Un râu din statul Minas Gerais și-a ieșit din maluri, iar străzile s-au transformat în curenți furioși de apă maronie după o ploaie torențială seara zilei de […] Articolul VIDEO 30 de morți și zeci de oameni dispăruți în Brazilia, după inundații severe apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Odihna de vară pentru copii și adolescenți se va scumpi în anul 2026, transmite BANI.MD. Conform unui proiect de hotărâre a Guvernului privind organizarea sezonului estival, tarifele orientative pentru o zi de tabără vor crește, în medie, cu aproximativ 4,7% față de anul trecut, ca urmare a inflației și a majorării prețurilor la alimente și […] Articolul Tarifele pentru taberele de vară se vor scumpi în 2026. Din ce motiv? apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Dosarul de corupție în cadrul proiectului ”Satul European”: Procurorii cer arestarea preventivă a patru persoane # Realitatea.md
Procurorii cer arestarea preventivă a patru persoane învinuite în dosarul de corupție privind proiectul „Satul European”. Ședințele vor avea loc astăzi, 25 februarie, la Bălți. Totodată, Centrul Național Anticorupție (CNA) anunță că a fost reținut un angajat al Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM). Acesta este suspectat că ar fi pretins și acceptat 3.000 de […] Articolul Dosarul de corupție în cadrul proiectului ”Satul European”: Procurorii cer arestarea preventivă a patru persoane apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
STOP CADRU Nosatîi: Nu s-au depistat încălcări ale mânuirii armei, în cazurile militarilor care s-au rănit mortal # Realitatea.md
În cazurile celor doi soldați care s-au rănit mortal în timp ce își executau serviciul militar nu au fost depistate încălcări ale mânuirii armei din dotare, afirmă Anatolie Nosatîi. Ministrul Apărării susține că nu a fost încălcată nici tehnica de securitate. „Actualmente, cazurile sunt investigate de Procuratură. În dependență de rezultatele acestor investigații, dosarul se […] Articolul STOP CADRU Nosatîi: Nu s-au depistat încălcări ale mânuirii armei, în cazurile militarilor care s-au rănit mortal apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Ministrul Culturii confirmă: peste 800 de biserici ar putea reveni statului și ulterior Mitropoliei Basarabiei # Realitatea.md
Peste 800 de biserici, clasificate drept monumente istorice, ar putea reveni în posesia statului și ulterior ar putea fi transmise în gestiunea Mitropolia Basarabiei. Declarația a fost făcută de ministrul Culturii, Cristian Jardan, după ședința Guvernului. Potrivit oficialului, autoritățile așteaptă decizia finală a instanței, iar între timp există deja o hotărâre a Curții de Apel […] Articolul Ministrul Culturii confirmă: peste 800 de biserici ar putea reveni statului și ulterior Mitropoliei Basarabiei apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Scandal în silvicultură: Șase demisii după depistarea unor abateri grave la Întreprinderea Silvică Chișinău # Realitatea.md
Șase persoane au fost demise, iar altele s-au ales cu amenzi, după ce, în patru ocoale silvice din cadrul Întreprinderii Silvice Chișinău, au fost constatate abateri grave privind gestionarea masei lemnoase, utilizarea resurselor financiare și executarea lucrărilor silvice. Verificările au scos la iveală tăieri ilegale și diferențe semnificative între stocurile de lemn înregistrate și cele […] Articolul Scandal în silvicultură: Șase demisii după depistarea unor abateri grave la Întreprinderea Silvică Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Vreme severă în România: țara va fi afectată de cinci coduri galbene și portocalii. Care sunt zonele cele mai afectate # Realitatea.md
Noi alerte de vreme severă au fost emise în România. Cinci coduri portocalii și galbene de ninsori, viscol și vânt puternic vor afecta mai multe regiuni, în special zonele montane, în intervalul 25–26 februarie. Potrivit prognozelor, în intervalul menționat sunt așteptate precipitații moderate cantitativ, strat de zăpadă și viscol la munte, polei și ghețuș, precum […] Articolul Vreme severă în România: țara va fi afectată de cinci coduri galbene și portocalii. Care sunt zonele cele mai afectate apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
VIDEO „Vă amintiți de cazul Anei Maria…” Șefa MAI explică de ce cartelele prepay se vor vinde la prezentarea actelor # Realitatea.md
Vânzarea cartelelor prepay ar putea fi reglementată mai dur, acestea urmând să fie achiziționate doar după prezentarea actelor de identitate, pentru a preveni infracțiunile, afirmă ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail Nichitin. Oficiala a precizat că la proiectul de lege se lucrează, documentul urmând să fie prezentat în scurt timp în Parlament. Misail-Nichitin a mai precizat […] Articolul VIDEO „Vă amintiți de cazul Anei Maria…” Șefa MAI explică de ce cartelele prepay se vor vinde la prezentarea actelor apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Comisia de evaluare a procurorilor rămâne fără încă un membru. Johanna Saskia de Vries și-a depus cererea de demisie # Realitatea.md
Comisia de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor rămâne fără încă un membru. Johanna Saskia de Vries și-a depus cererea de demisie, invocând motive personale, transmite Deschide.md. Potrivit sursei citate, în scrisoarea adresată președintelui Parlamentului, Igor Grosu, Saskia de Vries a menționat că data de 30 aprilie va fi ultima sa zi […] Articolul Comisia de evaluare a procurorilor rămâne fără încă un membru. Johanna Saskia de Vries și-a depus cererea de demisie apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Două focare de pestă porcină africană și patru cazuri de rabie, înregistrate în Moldova # Realitatea.md
Două focare de Pesta porcină africană au fost înregistrate în Republica Moldova în perioada 11–23 februarie 2026, potrivit informațiilor publicate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Un focar a fost confirmat la un mistreț în localitatea Sărata-Rezeși din raionul Leova, iar al doilea la porci domestici în orașul Sîngera, municipiul Chișinău. În același timp, […] Articolul Două focare de pestă porcină africană și patru cazuri de rabie, înregistrate în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Percheziții într-un dosar de fraudare a fondurilor pentru împădurire: Prejudiciu de circa 4 milioane de lei # Realitatea.md
Ofițerii CNA și procurorii desfășoară percheziții într-un dosar de delapidare a averii străine, ce vizează gestionarea frauduloasă a fondurilor publice alocate pentru implementarea „Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor”. Descinderile îi vizează pe factorii de decizie ai Întreprinderii de Stat „Întreprinderea pentru Silvicultură Iargara”. Prejudiciul estimat este de patru milioane de lei. În […] Articolul Percheziții într-un dosar de fraudare a fondurilor pentru împădurire: Prejudiciu de circa 4 milioane de lei apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Actualitatea politică, în dezbateri la RealitateaTV! Olesea Stamate și Dinu Plîngău sunt invitații emisiunii Rezoomat # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitații ediției sunt deputatul PAS, Dinu Plîngău și ex-deputata Olesea Stamate. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: Scandalul grațierii Legea cetățeniei Extinderea vetting-ului Demisiile membrilor […] Articolul Actualitatea politică, în dezbateri la RealitateaTV! Olesea Stamate și Dinu Plîngău sunt invitații emisiunii Rezoomat apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
STOP CADRU Munteanu, indignat că jurnaliștii adresează miniștrilor întrebări. „Avem foarte multe lucruri de făcut” # Realitatea.md
Alexandru Munteanu este indignat că jurnaliștii țin la discuții miniștrii înainte de ședința Guvernului. Premierul a lăsat de înțeles că din acest motiv reuniunile cabinetului de miniștri încep cu întârziere. Oficialul a spus că miniștrii au „multe de făcut”. Așadar, Munteanu a rugat presa să nu îi mai rețină, înainte de ședința Guvernului. „Cred că […] Articolul STOP CADRU Munteanu, indignat că jurnaliștii adresează miniștrilor întrebări. „Avem foarte multe lucruri de făcut” apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Extrădat din Germania după ani de căutări. Străin acuzat că ar fi abuzat sexual doi copii din Moldova # Realitatea.md
Un bărbat de 41 de ani a fost extrădat din Germania și adus în Republica Moldova, fiind învinuit că ar fi abuzat sexual doi minori. Acțiunea a fost realizată prin intermediul Direcției cooperare polițienească internațională a Inspectoratului General al Poliției. Potrivit Poliției, faptele ar fi fost comise în perioada 2013-2014. În urma investigațiilor penale, bărbatul, […] Articolul Extrădat din Germania după ani de căutări. Străin acuzat că ar fi abuzat sexual doi copii din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
A ucis cu cruzime o femeie pentru bani: Un bărbat, certat anterior cu legea, condamnat la închisoare # Realitatea.md
Un bărbat de 37 de ani a fost condamnat la 20 de ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis, pentru omor din interes material, comis cu deosebită cruzime. Potrivit Procuraturii Generale (PG), în noaptea de 25 mai 2025, inculpatul, cunoscând că victima, o femeie din aceeași localitate, locuia singură și presupunând […] Articolul A ucis cu cruzime o femeie pentru bani: Un bărbat, certat anterior cu legea, condamnat la închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Un avion de vânătoare F-16 al Forțelor Aeriene Turce s-a prăbușit în dimineața zilei de 25 februarie, în vestul Turcia, în apropierea unei autostrăzi, iar pilotul aeronavei a murit, potrivit informațiilor transmise de Associated Press. Aeronava decolase de la a 9-a bază aeriană principală din provincia Balikesir. La scurt timp după miezul nopții, contactul radio […] Articolul VIDEO Un pilot a murit, după ce un avion de vânătoare s-a prăbușit în Turcia apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
10:50
Începe marea verificare la spălătoriile auto! Ministrul Mediului: Trebuie să verificăm de unde provine apa folosită # Realitatea.md
Toate spălătoriile auto din Republica Moldova vor fi supuse controalelor pentru a verifica dacă respectă normele de protecție a mediului. Anunțul a fost făcut de Gheorghe Hajder, ministrul Mediului, care a explicat că astfel de activități pot deveni o sursă importantă de poluare, mai ales atunci când sunt amplasate în apropierea pădurilor, lacurilor sau râurilor. […] Articolul Începe marea verificare la spălătoriile auto! Ministrul Mediului: Trebuie să verificăm de unde provine apa folosită apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Numiri pe bandă rulantă la Guvern: Un nou secretar de stat și mai mulți directori de instituții vin în funcții # Realitatea.md
Mai mulți funcționari vor activa în noi posturi, în cadrul Executivului. Numirea lor a fost aprobată de către cabinetul de miniștri, la ședința de pe 25 februarie. Dumitru Vreju este noul secretar de stat la Ministerul Justiției. Nicolae Vutcariov a devenit director al Inspectoratului de Stat al Muncii. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul […] Articolul Numiri pe bandă rulantă la Guvern: Un nou secretar de stat și mai mulți directori de instituții vin în funcții apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.