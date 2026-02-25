Medicamente și dispozitive medicale compensate: Peste 166 de mii de beneficiari și 102 milioane de lei alocați

10:50

Mai mulți funcționari vor activa în noi posturi, în cadrul Executivului. Numirea lor a fost aprobată de către cabinetul de miniștri, la ședința de pe 25 februarie. Dumitru Vreju este noul secretar de stat la Ministerul Justiției. Nicolae Vutcariov a devenit director al Inspectoratului de Stat al Muncii.