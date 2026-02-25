Prima fabrică ucraineană de producție a dronelor și-a început activitatea în Regatul Unit

12:00

Vânzarea cartelelor prepay ar putea fi reglementată mai dur, acestea urmând să fie achiziționate doar după prezentarea actelor de identitate, pentru a preveni infracțiunile, afirmă ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail Nichitin. Oficiala a precizat că la proiectul de lege se lucrează, documentul urmând să fie prezentat în scurt timp în Parlament. Misail-Nichitin a mai precizat […] Articolul VIDEO „Vă amintiți de cazul Anei Maria…” Șefa MAI explică de ce cartelele prepay se vor vinde la prezentarea actelor apare prima dată în Realitatea.md.