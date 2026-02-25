VIDEO Fostul Jolly Alon devine Mimi Hotel – unul dintre cele mai moderne și ultracentrale hoteluri din Chișinău

07:30

Pe 25 februarie avem parte de vreme predominant închisă pe teritoriul Republicii Moldova. Cerul este noros, iar izolat se semnalează precipitații slabe sub formă de ploaie sau lapoviță. Vântul va sufla din nord-vest, slab până la moderat. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, temperaturile maxime vor urca astăzi până la +6 grade, iar minimele coboară până […]