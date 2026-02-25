Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții specifice sezonului rece. Ceață și precipitații slabe în unele regiuni

10:10

Ucraina nu va putea încheia o pace durabilă atât timp cât Vladimir Putin rămâne la putere, avertizează președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning, Iulian Chifu. Vorbind în emisiunea „Dialog European” de la Radio Chișinău, Iulian Chifu a declarat că, deși negocierile de pace vizează alinierea pozițiilor Ucrainei, SUA și Uniunii Europene, acestea nu pot fi eficiente atât timp cât conducerea rusă vede războiul ca pe o necesitate strategică, subliniind că președintele rus prioritizează continuarea războiului și redirecționarea masivă a resurselor economice spre efortul militar.