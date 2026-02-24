VIDEO | Mesaj emoționant al lui Zelenski din buncărul în care s-a adăpostit la începutul războiului: Putin nu şi-a atins obiectivele și nu a înfrânt poporul ucrainean

09:30

La împlinirea a patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina, publicul este invitat la premiera documentarului „Drumul Războiului 2: De la inimă la inimă”, realizat de jurnaliștii Viorica Tătaru și Andrei Captarenco, care au documentat constant realitățile frontului. Premiera va avea loc pe 24 februarie 2026, ora 18:30, la Teatrul Fără Nume, cu sprijinul …