VIDEO | Mesaj emoționant al lui Zelenski din buncărul în care s-a adăpostit la începutul războiului: Putin nu şi-a atins obiectivele și nu a înfrânt poporul ucrainean
Cotidianul, 24 februarie 2026 11:20
„Astăzi se împlinesc exact patru ani de când Putin a început ofensiva de trei zile pentru cucerirea Kievului. Acest lucru spune multe despre rezistența noastră, despre modul în care Ucraina a luptat în tot acest timp”. Cu această frază, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a marcat patru ani de la declanșarea războiului de agresiune al Rusiei …
• • •
Acum 30 minute
11:20
Acum o oră
10:50
Costul total al reconstrucției și redresării Ucrainei după invazia Rusiei este estimat la aproape 588 de miliarde de dolari (peste 500 de miliarde de euro) pentru următorii zece ani, potrivit celei mai recente evaluări comune RDNA5 publicate de Guvernul Ucrainei, Grupul Băncii Mondiale, Comisia Europeană și ONU. Evaluarea arată că suma este aproape de trei …
Acum 2 ore
10:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de solidaritate cu Ucraina la împlinirea a patru ani de la începutul invaziei ruse pe scară largă, subliniind curajul poporului ucrainean și necesitatea unei păci juste. „În zorii unei zile care a schimbat istoria, Ucraina a ales să reziste. Și a rămas în picioare. Dârzenia poporului …
10:30
Rusia a pierdut aproximativ 1.261.420 de militari în Ucraina de la începutul invaziei pe scară largă, lansată pe 24 februarie 2022, a raportat pe 24 februarie Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, scrie kyivindependent.com. Cifra include 920 de pierderi suferite de forțele ruse în ultimele 24 de ore. Potrivit raportului, Rusia ar fi pierdut …
10:20
Schema cu termopane de 40 de milioane de lei, dată în vileag: bani și cartușe găsite la percheziții # Cotidianul
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea procurorilor Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au deconspirat o schemă de livrări fictive de materie primă și accesorii pentru fabricarea geamurilor termopan, prejudiciul estimat depășind 40 de milioane de lei. Potrivit autorităților, compania vizată ar fi implementat mecanismul de evaziune …
Acum 24 ore
20:20
DOCUMENT | Dodon a încercat să-și aducă fratele și cumnatul în litigiul cu ANI, în dosarul privind 1,1 milioane de lei avere nejustificată: CSJ a respins recursul # Cotidianul
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins recursul depus în interesele lui Igor Dodon într-un litigiu cu Autoritatea Națională de Integritate (ANI), menținând decizia instanței de apel prin care s-a refuzat introducerea în proces a două persoane apropiate fostului șef al statului. Hotărârea este irevocabilă. Potrivit deciziei CSJ, Dodon a atacat în instanță actul de …
20:10
Cazul lui Nicolae Șepeli – principalul suspect într-un dosar privind organizarea asasinării a peste cinci persoane din Ucraina – ne împinge, inevitabil, dincolo de emoția faptelor și ne obligă să discutăm despre precedente, despre responsabilități instituționale și despre acele practici politice care, mai devreme sau mai târziu, se întorc ca un bumerang împotriva autorilor lor. …
19:50
Într-un document distribuit statelor membre ale Uniunii Europene, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, propune o listă amplă de concesii pe care Rusia ar trebui să le facă în cadrul negocierilor de pace privind Ucraina, mediate de Statele Unite. Documentul, intitulat „Interesele fundamentale ale Europei pentru asigurarea unei păci cuprinzătoare, juste și durabile și a securității …
19:00
Dosarul „Satul European”: După 5 ani de guvernare PAS, Vladimir Bolea afirmă că corupția nu poate fi oprită peste noapte # Cotidianul
După 5 ani de guvernare PAS, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării, Vladimir Bolea, spune că corupția nu poate fi oprită peste noapte. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, oficialul subliniază că „a început să închidă sistematic portițele” de corupție și recunoaște că bani europeni care erau destinați pentru infrastructură „s-au scurs” timp de mai mulți …
17:40
Militarii din Republica Moldova și-au demonstrat nivelul de pregătire într-o competiție militară desfășurată în România, unde au concurat alături de alte șapte echipe. Reprezentanții Brigăzii Infanterie Motorizată „Dacia” au obținut locul întâi la proba ștafetei, în cadrul exercițiului aplicativ-militar „Roza Cercetașilor”. Competiția a avut loc în perioada 9-20 februarie, într-o tabără de instrucție din localitatea …
17:40
Maia Sandu a discutat cu deputați din Parlamentul Regatului Danemarcei despre securitatea regională și sprijinul pentru integrarea europeană a Moldovei # Cotidianul
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a discutat cu un grup de deputați din Parlamentul Regatului Danemarcei despre securitatea regională, precum și măsurile întreprinse de statul nostru pentru consolidarea rezilienței. Potrivit unui comunicat emis de Președinție, scopul vizitei oficialilor danezi ține de aprofundarea cooperării bilaterale dintre Republica Moldova și Danemarca, precum și susținerea parcursului de aderare …
16:40
Patru ani de război. Friedrich Merz îl acuză pe Vladimir Putin că a adus Rusia „la cel mai jos nivel al barbariei” și promite sprijin continuu pentru Ucraina # Cotidianul
Cancelarul german Friedrich Merz a acuzat luni Rusia lui Vladimir Putin că se află „la cel mai jos nivel al barbariei”, declaraţia fiind făcută în ajunul împlinirii a patru ani de la invadarea Ucrainei, relatează AFP. În cadrul unui eveniment organizat la Berlin pentru a susţine Ucraina, cancelarul Friedrich Merz a mai spus că „Rusia …
16:30
Dialog despre viitorul european al Republicii Moldova și necesitățile diasporei, la Parlamentul European # Cotidianul
Aproape 100 de vizitatori din România, Republica Moldova și diaspora românească vor ajunge în această săptămână la Parlamentul European, unde vor participa la discuții despre prioritățile comunităților pe care le reprezintă, relația dintre cele două state românești și impactul deciziilor europene asupra vieții de zi cu zi. Anunțul a fost făcut de europarlamentarul român, Siegfried …
16:20
VIDEO | Vladimir Plahotniuc, audiat în instanță cu scheme și diagrame. Procurorul Cernei: „Poziția inculpatului trebuie să fie înțeleasă” # Cotidianul
Vladimir Plahotniuc a fost audiat astăzi în instanță în dosarul „furtul miliardului”. Prezent la ședință alături de avocatul său, acesta a venit pregătit cu scheme și diagrame explicative și a respins acuzațiile care i se aduc, invocând lipsa probelor și ingerințe politice în proces. Potrivit apărării, materialele grafice au fost pregătite pentru a susține poziția …
14:10
Un procuror cu funcție de conducere din nordul țării a fost eliberat din funcție, după ce a fost depistat în stare de ebrietate la volan. Ion Crișciuc, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, a fost eliberat din funcție în baza unei hotărâri adoptate de Colegiul de disciplină și etică din cadrul Consiliului Superior al …
14:00
Alexei Gherțescu demisionează din funcția de președinte al Consiliului Concurenței. Invocă motive personale # Cotidianul
Alexei Gherțescu a demisionat din funcția de președinte al Consiliului Concurenței. Informația a fost confirmată chiar de acesta pentru BANI.MD. Potrivit lui Gherțescu, cererea de demisie a fost depusă pe 20 februarie 2026. Întrebat despre motivele plecării, acesta a declarat că decizia are la bază motive personale. Demisia urmează să fie examinată și aprobată de Parlament. …
13:20
Investițiile românești în cultură și educație în Republica Moldova: filiala Academiei Române la Chișinău # Cotidianul
Având în vedere că spațiul dintre Prut și Nistru a fost, sub aspect administrativ, pentru perioade îndelungate sub controlul Rusiei — fie ca parte a Imperiului (1812-1917), fie sub Uniunea Sovietică (1940-1941, 1944-1991), sau prin influențe politice și ingerințe externe ale Federației Ruse în prezent — și că Basarabia a făcut parte din România doar …
12:50
VIDEO | Vladimir Zelenski: „Putin a declanșat deja al treilea război mondial și trebuie oprit” # Cotidianul
Președintele Ucrainei avertizează că invazia rusă depășește granițele unui conflict regional și reprezintă o amenințare globală. Într-un interviu acordat pentru BBC, Zelenski a declarat că Vladimir Putin a declanșat deja „al treilea război mondial” și că oprirea sa este esențială nu doar pentru Ucraina, ci pentru întreaga lume. „Cred că Putin l-a început deja. Întrebarea …
12:50
Krasnoselski își pregătește „plasă de siguranță”: vrea pază de stat fără limită după plecarea din funcție # Cotidianul
Liderul regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski, încearcă să modifice legislația astfel încât el și alți foști demnitari de la Tiraspol să poată beneficia de pază de stat pe viață fără niciun plafon clar al numărului de agenți. Inițiativa, trimisă către așa-numitul Soviet Suprem, este prezentată oficial drept o ajustare tehnică, însă efectele reale pot însemna extinderea …
12:20
Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu: Trupele ruse din Transnistria trebuie să se retragă # Cotidianul
România are o poziție consecventă conform căreia trupele ruse din Transnistria trebuie să se retragă, aceasta este poziția noastră de mulți ani și susținem, evident, faptul că ea a devenit și o poziție europeană, a declarat ministrul de Externe de la București, Oana Țoiu, înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe (CAE), transmite Agerpres. „Am avut conversații …
12:10
12:00
Fraudă la proiectele „Satul European”: din 170 de tone de asfalt au pus doar 84, iar stratul a fost subțiat la 6–8 cm. CNA a descins la o companie cu lucrări în opt raioane # Cotidianul
Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura municipiului Bălți desfășoară acțiuni ample de urmărire penală într-un dosar ce vizează presupuse fapte de corupție și delapidarea fondurilor alocate proiectelor de infrastructură prin Programul național „Satul European”. În urma perchezițiilor efectuate în mai multe primării și la sediul unui agent economic, cinci persoane au fost reținute pentru 72 …
Ieri
11:30
VIDEO | Anatol Șalaru: Vom reuși! Unirea este drumul firesc al Republicii Moldova spre siguranță și prosperitate # Cotidianul
Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, susține că Republica Moldova se află într-un moment decisiv al istoriei sale și că viitorul țării poate fi asigurat doar prin integrarea într-un spațiu politic și de securitate mai larg. Potrivit acestuia, opțiunile realiste sunt fie aderarea la Uniunea Europeană, fie Unirea cu România, în contextul transformărilor geopolitice accelerate …
11:00
Vladimir Plahotniuc, în fața instanței în dosarul „Frauda Bancară”: oligarhul susține că dosarul ar fi unul politic # Cotidianul
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc a comparut în fața instanței luni, 23 februarie 2026, pentru a depune mărturii în dosarul „Frauda bancară”. Acesta susține că dosarul ar avea motivații politice și acuză intervenții din partea guvernării. „Am fost introdus în acest dosar de către clasa politică pentru a sustrage atenția de la nereușitele guvernării vremurilor …
11:00
Mihai Popșoi efectuează vizite de lucru în Elveția și Austria: Va participa la reuniunea Consiliul Permanent al OSCE # Cotidianul
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, va efectua, în perioada 24–25 februarie, o vizită de lucru la Geneva și Berna, Elveția. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, la Berna, Mihai Popșoi va avea o întrevedere cu ministrul Afacerilor Externe al Confederației Elvețiene, Ignazio Cassis, iar la Geneva, va participa la segmentul înalt al celei de-a 61-a …
10:00
Președinția Republicii Moldova explică cum a fost acordată grațierea lui Nicolai Șepeli, principalul suspect în cazul organizării tentativelor de asasinare a unor persoane publice din Ucraina # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a retras decretul de grațiere acordat în 2022 lui Nicolai Șepeli, după apariția unor informații noi potrivit cărora acesta ar fi fost implicat într-un grup criminal organizat suspectat de pregătirea unor asasinate în Ucraina. Decizia a fost luată la 19 februarie 2026, după ce autoritățile au semnalat posibile activități ilegale …
22 februarie 2026
19:10
Proiect în Parlamentul României: Copiii sub 15 ani ar putea fi interziși pe rețelele sociale. Telefoanele, scoase din școli în timpul programului # Cotidianul
Un proiect de lege care prevede interzicerea accesului copiilor sub 15 ani la rețelele sociale a fost depus în Parlamentul României, inițiatorii propunând totodată interzicerea utilizării telefoanelor mobile în școli pe durata programului școlar. Documentul vizează „protecţia minorilor împotriva riscurilor utilizării rețelelor sociale” și nu presupune crearea unor noi instituții, scrie edupedu.ro. Fără conturi pe …
18:30
Trump majorează tariful global la 15% după decizia Curții Supreme. Măsura vizează toate importurile, inclusiv pentru Moldova # Cotidianul
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat majorarea tarifului global pentru importuri de la 10% la 15%, nivelul maxim permis de lege, după ce Curtea Supremă i-a anulat programul anterior de taxe comerciale. Măsura se aplică importurilor din toate țările, inclusiv pentru Republica Moldova, scrie reuters.com. Decizia vine la mai puțin de 24 de ore după …
16:00
Speluncă de droguri descoperită în capitală: cinci persoane reținute, substanțe cu aspect similar cocainei și mefedronei ridicate # Cotidianul
Cinci persoane au fost reținute în noaptea de 21 spre 22 februarie, în urma perchezițiilor desfășurate într-un apartament din capitală. În timpul acțiunilor, au fost ridicate pachețele cu substanțe care semănau cu cocaina și mefedrona. Informațiile au fost comunicate pe 22 februarie de Inspectoratul General al Poliției (IGP). Acțiunile au fost realizate de polițiștii și …
15:20
„Privat de Libertate la Comandă?” Fostul deputat Constantin Țuțu își plânge de milă după ce a primit 8 ani de închisoare # Cotidianul
Constantin Țuțu, fost sportiv de performanță și ex-deputat al Partidului Democrat, condamnat recent la opt ani de detenție pentru trafic de influență, escrocherie și alte infracțiuni, respinge sentința ca fiind abuzivă și „impostată din afară”. Instanța a emis verdictul în absența sa pe 27 ianuarie 2026, aplicându-i și o amendă de 450.000 lei și interdicția …
13:00
VIDEO | PAS pregătește un proiect ca toate școlile din țară să treacă în subordinea Guvernului, din 2027 # Cotidianul
Guvernul ia în calcul o reformă majoră a sistemului educațional odată cu reforma administrativ-teritorială, care ar putea schimba subordonarea instituțiilor de învățământ. Un termen orientativ a fost anunțat de ministrul Educației, Dan Perciun, într-un interviu pentru publicația CU SENS. Potrivit ministrului, autoritățile analizează posibilitatea centralizării sistemului educațional, astfel încât toate școlile să treacă în subordinea …
12:30
Guvernul planifică în 2026 alocarea a 1,82 miliarde de lei din Fondul rutier pentru întreținerea și reparația drumurilor naționale, inclusiv peste 432 milioane de lei destinați lucrărilor de reparație a carosabilului și podurilor. Întreținerea drumurilor – principalul capitol Din această sumă: 412,38 milioane lei sunt alocate pentru întreținerea curentă pe timp de vară, inclusiv lucrări …
11:50
Explozii au zguduit orașul Liov din vestul Ucrainei pe 22 februarie, rănind 15 persoane și provocând moartea unei polițiste, într-un incident pe care autoritățile l-au calificat drept atac terorist, scrie kyivindependent.com. Deflagrațiile s-au produs în apropierea centrului istoric al Liovului — o zonă frecventată de localnici și turiști — și au spart geamurile clădirilor din …
Mai mult de 2 zile în urmă
19:20
A cincea persoană reținută în dosarul privind pregătirea unor asasinate în Ucraina, plasată în arest pentru 30 de zile # Cotidianul
O a cincea persoană reținută în Republica Moldova în dosarul privind pregătirea unor asasinate în Ucraina a fost plasată în arest preventiv pentru 30 de zile, la solicitarea procurorilor PCCOCS. Decizia a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău. Potrivit procurorilor, bărbatul are 30 de ani, este originar din Bălți, dar domiciliază în Chișinău. Acesta cooperează cu …
18:30
VIDEO | Cât costă gazul în regiunea transnistreană și cine îl achită. Explicațiile șefului Moldovagaz # Cotidianul
Gazul livrat în regiunea transnistreană nu este plătit direct de un stat sau de un donator, ci este furnizat prin contracte cu companii private, iar plățile sunt efectuate prin agenți agreați de bănci. Precizările au fost făcute de șeful Moldovagaz, Vadim Ceban, în cadrul emisiunii „Realitatea te privește” de la Realitatea Moldova. „Nu avem contract …
15:50
Academia Română ar putea deschide o filială la Chișinău. Mircea Dumitru: Proiectul este în dezbatere în Senat # Cotidianul
Academia Română ar putea deschide o filială la Chișinău, în cadrul unui proiect de cooperare extinsă cu Academia de Științe a Moldovei. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele Academiei Române, Mircea Dumitru, într-un interviu pentru Moldpres. Potrivit acestuia, inițiativa face parte dintr-o serie de proiecte importante aflate deja în derulare între cele două instituții. „Există …
13:10
După 36 de ani, Moldova renunță la regula sovietică privind ora oficială. Sistemul este aliniat la standardele UE # Cotidianul
Guvernul Republicii Moldova pregătește abrogarea Hotărârii Sovietului Miniștrilor al RSS Moldovenești nr. 132 din 1990, actul normativ care a reglementat până în prezent modul de calculare a timpului pe teritoriul republicii. Măsura este prevăzută într-un nou proiect de hotărâre privind ora oficială și orarul de vară și urmează să fie aprobat în data de 25 …
12:30
Escrocherii cu „investiții” false: Sunt folosite nume cunoscute, precum Mircea Snegur, Maia Sandu sau Alexandru Munteanu # Cotidianul
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) avertizează cetățenii despre răspândirea în mediul online și pe rețelele sociale a unor materiale publicitare înșelătoare care imită identitatea vizuală a unor instituții mass-media și folosesc abuziv numele și imaginea unor personalități publice. Potrivit autorității, în aceste scheme sunt invocate inclusiv nume cunoscute, precum Mircea Snegur, Maia Sandu sau …
12:20
Cartelele SIM prepay vor putea fi cumpărate doar cu buletinul. Cernăuțeanu: Inițial, operatorii au fost reticenți, dar s-a ajuns la un consen # Cotidianul
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, afirmă că proiectul privind identificarea utilizatorilor de cartele SIM preplătite se află în faza finală și ar urma să fie aprobat în scurt timp. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea. Potrivit lui Cernăuțeanu, inițiativa a fost propusă inițial de Ministerul Afacerilor Interne în …
11:50
Uzina de construcții de mașini din Votkinsk, una dintre cele mai importante fabrici de rachete balistice ale Rusiei, ar fi fost lovită în seara zilei de 20 februarie în urma unui atac ucrainean cu drone și rachete, potrivit martorilor locali și canalelor de monitorizare de pe Telegram. Conform informațiilor, atacul a vizat un obiectiv militar …
11:20
Republica Moldova, România și Ucraina au semnat Memorandumul „Tripla Alianță Cibernetică”, la Kiev # Cotidianul
Republica Moldova, România și Ucraina au semnat Memorandumul trilateral prin care este instituită „Cyber Alliance for Regional Resilience” (Tripla Alianță Cibernetică), a anunțat ministrul de Externe Mihai Popșoi. Potrivit oficialului, decizia a fost anunțată împreună cu ministra afacerilor externe a României, Oana Țoiu, și cu ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, în cadrul Conferinței de …
11:00
Trump va introduce un tarif global de 10% în locul taxelor declarate ilegale de Curtea Supremă # Cotidianul
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat vineri, 20 februarie, introducerea unui tarif global de 10% pentru o perioadă de 150 de zile — în locul taxelor pe care Curtea Supremă le-a declarat ilegale, relatează Reuters. Potrivit lui Trump, noul ordin va fi emis în baza Secțiunii 122 din Legea comerțului din 1974 și se va …
10:50
VIDEO | Ce a vrut Moscova? Șeful Moldovagaz confirmă că Gazprom a propus preluarea unor active energetice din R. Moldova, dar Guvernul a refuzat # Cotidianul
Directorul „Moldovagaz”, Vadim Ceban, a confirmat că de-a lungul anilor au existat discuții privind intenția concernului rus Gazprom de a prelua anumite întreprinderi energetice din Republica Moldova în contul așa-numitei datorii la gaze. Potrivit acestuia, asemenea propuneri au fost formulate în repetate rânduri, însă autoritățile moldovene nu le-au acceptat. Declarațiile au fost făcute în cadrul …
10:50
The Insider: În institutul rus unde a fost dezvoltat „Noviciok” a fost studiată otrava cu care a fost ucis Navalnîi # Cotidianul
Generalul Vladimir Kondratiev, director al GosNIIOHT (institut implicat în dezvoltarea substanței „Noviciok”), a publicat în 2014 un articol despre testarea epibatidinei, substanță cu care ulterior ar fi fost otrăvit Alexei Navalnîi. Oficial, testele ar fi fost necesare pentru a studia efectul analgezic al substanței, însă din conținutul articolului reiese că, în realitate, erau analizate metodele …
10:30
Nemerenco, critică la adresa lui Munteanu: În epoca minciunii, privesc cu o rușine spaniolă declarații departe de adevăr. Dacă îmi propunea funcția de ministru, o refuzam # Cotidianul
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a reacționat la declarațiile premierului Alexandru Munteanu privind schimbările din Executiv și numirea unui nou ministru la Sănătate, criticând dur poziția șefului Guvernului și modul în care acesta își argumentează deciziile, chiar dacă laudă reformele instituite în sistemul de sănătate până la venirea lui Emil Ceban în funcție. În …
09:30
Documentarul „Drumul Războiului 2: De la inimă la inimă” va fi proiectat, în premieră, la Chișinău pe 24 februarie # Cotidianul
La împlinirea a patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina, publicul este invitat la premiera documentarului „Drumul Războiului 2: De la inimă la inimă”, realizat de jurnaliștii Viorica Tătaru și Andrei Captarenco, care au documentat constant realitățile frontului. Premiera va avea loc pe 24 februarie 2026, ora 18:30, la Teatrul Fără Nume, cu sprijinul …
20 februarie 2026
20:40
Lovitură pentru Trump: Curtea Supremă anulează tarifele impuse la nivel global, inclusiv Republicii Moldova # Cotidianul
Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat tarifele extinse impuse de președintele Donald Trump în baza unei legi pentru situații de urgență, într-o decizie de referință cu implicații majore pentru economia globală, scrie reuters.com. Instanța supremă a decis, cu votul de 6 la 3, că Trump și-a depășit atribuțiile atunci când a folosit International Emergency …
20:20
La 27 ianuarie 2026, fracțiunea Alternativ für Deutschland (AfD) a depus în Bundestag o solicitare adresată Guvernului Federal privind posibilitatea aderării Republicii Moldova la UE și NATO prin intermediul unei Unificări cu România. Documentul, semnat de Alice Weidel, Tino Chrupalla și alți deputați ai fracțiunii, cere poziția oficială a Berlinului, eventuale evaluări juridice privind integrarea …
19:40
Operațiunea „ENIGMA 2.0”: un nou suspect, reținut la Chișinău în dosarul complotului de asasinat # Cotidianul
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, anunță reținerea la Chișinău a unui alt membru al grupului criminal implicat în pregătirea lichidării fizice a unor persoane publice din Ucraina. Potrivit autorităților, este vorba despre un bărbat în vârstă de 36 de ani, suspectat că ar …
17:50
VIDEO | General rus, interceptat cum a raportat torturi și execuții de prizonieri ucraineni. Acesta s-ar fi lăudat soției cu fotografii cu urechi umane # Cotidianul
General-maiorul Roman Demurciev le-ar fi povestit în mod repetat rudelor și colegilor despre uciderea și torturarea prizonierilor ucraineni, militari și civili, potrivit unei arhive a corespondenței sale personale din perioada 2022-2024, obținută de publicațiile „Shemi” și „Sistema”. Mesajele indică faptul că ofițerul discuta despre represalii, trimitea fotografii și înregistrări video cu abuzuri și raporta execuțiile …
