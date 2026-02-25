Reprezentanții politici ai Chișinăului și Tiraspolului vor avea prima întrevedere, după o pauză de aproape un an

12:50

Circuitul onegiștilor pe timpul guvernării PAS pare veșnic. Unul vine, altul pleacă, iar cel care pleacă știe că poate veni oricând, până la primul grant. Pentru că reziliența nu se întărește singură, iar buzunarele trebuie lărgite continuu. Totu-i bine. La ei. Noi mai așteptăm, că nu avem unde ne grăbi. Până în 2028 mai este. […] Articolul SCURT PE DOI | Perpetuum mobile al onegiștilor de stat apare prima dată în ZIUA.md.