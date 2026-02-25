După ministrul Energiei, și cel al Economiei pleacă în SUA. Eugen Osmochescu va merge la Washington să discute despre politicile tarifare

13:50

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat că miniștrii de externe ai Uniunii Europene nu vor reuși să ajungă la un acord privind cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei la reuniunea desfășurată la Bruxelles. „Am auzit declarații foarte ferme din partea Ungariei și, din păcate, nu văd cum ar putea reveni asupra poziției […] Articolul Kallas: UE nu va putea conveni asupra celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei la reuniunea de la Bruxelles apare prima dată în ZIUA.md.