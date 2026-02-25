Trump, cel mai lung discurs din istorie despre Starea Națiunii: „Trăim epoca de aur a Americii!”

15:30

Alina Bondarenko, tânăra de 19 ani din regiunea transnistreană, reținută în dosarul asasinatelor la comandă, care avea asupra sa o legitimație de corespondent al televiziunii publice de la Tiraspol, a postat un mesaj video în care afirmă că se află în libertate. Aceasta susține că nu are nicio legătură cu acuzațiile care i se aduc […] Articolul VIDEO | Tânăra „jurnalistă” de 19 ani din Tiraspol, reținută în dosarul asasinatelor la comandă, spune că „n-a stat nicio oră în arest” apare prima dată în ZIUA.md.