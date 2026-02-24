SUA ajustează politica tarifară pentru importuri: taxa de 25% înlocuită cu o suprataxă temporară de 10%
Radio Chisinau, 24 februarie 2026 19:20
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) informează operatorii economici că, începând de astăzi, 24 februarie, la importul produselor din Republica Moldova pe teritoriul Statelor Unite ale Americii nu se mai aplică taxa vamală de 25%, dar va fi percepută o suprataxă vamală de 10%.
Canada va acorda Ucrainei un nou ajutor militar de 300 milioane de dolari canadieni (220 milioane de dolari SUA) și va impune sancțiuni asupra a 100 de nave din așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei, a anunțat marți ministrul apărării, David McGuinty, citat de Reuters.
Caldarâmul de pe 31 August va fi zonă pietonală. Primăria Chișinău a prezentat proiectul final # Radio Chisinau
Caldarâmul istoric de pe strada 31 August 1989 din capitală va fi transformat în zonă pietonală, potrivit variantei finale a proiectului prezentat de Primăria Chișinău. Este vorba despre tronsonul cuprins între străzile Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și A. Pușkin, aflat în ultimii trei ani în centrul unei dispute între autoritățile centrale și cele locale.
Reforma administrației publice locale | CALM avertizează asupra ritmului accelerat al procesului de amalgamare. Guvernul dă asigurări că reforma se pregătește atent, fără grabă # Radio Chisinau
Reforma administrației publice locale trebuie să fie etapizată, transparentă și bazată pe consens, au declarat astăzi la Chișinău reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova. Totodată ei se arată îngrijorați de ritmul accelerat al procesului de amalgamare și nu exclud existența unor presiuni asupra primăriilor. În replică, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Daniela Crudu, susține că reforma se face fără grabă și că deciziile vor fi luate împreună cu primarii, transmite Radio Chișinău.
Autoritățile din Ungheni și Iași au semnat un nou acord de cooperare transfrontalieră # Radio Chisinau
Un nou acord de colaborare pentru dezvoltarea regiunii Ungheni–Iași a fost semnat astăzi la Iași, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Ungheni” și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași. Documentul vizează consolidarea cooperării transfrontaliere dintre comunitățile de pe ambele maluri ale Prutului și atragerea de investiții pentru proiecte comune, transmite MOLDPRES.
Câți soldați ruși au murit în patru ani de război. Anul 2025 a fost cel mai sângeros # Radio Chisinau
În cei patru ani de război din Ucraina, au murit cel puțin 200.186 de militari ruși, potrivit calculelor efectuate de „Serviciul rus al BBC” și „Mediazona” pe baza datelor publice. Cele mai mari pierderi au fost înregistrate în rândul voluntarilor – 74 316 persoane (37%). Urmează contractanții (38 847 de morți), deținuții (21 405) și mobilizații (17 940). În restul de 44 818 de cazuri, nu s-a reușit stabilirea apartenenței.
Mihai Popșoi, la patru ani de la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei: „Crimele împotriva civililor nu pot rămâne nesancționate, iar cei responsabili trebuie trași la răspundere” # Radio Chisinau
Ministrul de Externe, Mihai Popșoi, a participat la evenimentul ministerial dedicat marcării a patru ani de la declanșarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei cu genericul „Atunci când civilii devin țintă: războiul Federației Ruse împotriva populației și infrastructurii din Ucraina”. Evenimentul organizat în contextul segmentului de nivel înalt al Consiliului ONU pentru Drepturile Omului a reunit miniștri și reprezentanți de nivel înalt ai statelor membre pentru a discuta situația gravă a civililor afectați de război.
Energocom a utilizat aproape integral stocurile comerciale de gaze în sezonul rece 2025-2026. În total, compania a folosit circa 134 milioane metri cubi de gaze naturale pentru a gestiona perioadele de consum ridicat din lunile de iarnă. Volumele provin din stocurile comerciale constituite până la 1 noiembrie 2025, conform obligației de stocare de minimum 15% din consumul anual al țării.
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
ANRE explică modul de formare a prețului gazelor naturale: Tariful se bazează pe costul mediu ponderat anual # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a venit cu precizări privind modul de calcul al prețului de achiziție a gazelor naturale, în contextul unor interpretări apărute în spațiul public referitoare la formarea tarifelor reglementate. Instituția subliniază că prețul de achiziție inclus în structura tarifelor reprezintă media ponderată a tuturor achizițiilor realizate pe parcursul unui an calendaristic. Acesta reflectă variațiile sezoniere ale pieței și include toate costurile logistice aferente aducerii gazelor naturale până în sistemul național al Republicii Moldova.
Ministrul român al Economiei, în vizită la Chișinău: Discuții privind consolidarea cooperării economice moldo-române (FOTO) # Radio Chisinau
Consolidarea cooperării economice bilaterale, extinderea proiectelor comune pentru stimularea schimburilor comerciale și atragerea investițiilor, au fost discutate la întrevederea dintre ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, și ministrul român al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău.
AAC: Serviciile online de rezervare și check-in ale unei companii aeriene, care operează zboruri de pe Aeroportul Chișinău, vor fi temporar indisponibile # Radio Chisinau
Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) a anunțat astăzi că serviciile online de rezervare și check-in ale unei companii aeriene, care operează zboruri de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău, vor fi temporar indisponibile, în intervalul 23:00 CET pe 25 februarie 2026 și 08:00 CET pe 26 februarie 2026, transmite MOLDPRES.
Proiectele energetice strategice, discutate la Washington de ministrul Dorin Junghietu cu reprezentanții Băncii Mondiale # Radio Chisinau
În cadrul vizitei sale la Washington, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a avut întrevederi cu reprezentanții Grupul Băncii Mondiale, cu care a discutat despre progresele și provocările privind proiectele finanțate în Republica Moldova.
Zilele Francofoniei în Republica Moldova. ICR Mihai Eminescu la Chișinău organizează proiecții de filme românești în 3 localități din Republica Moldova (FOTO) # Radio Chisinau
Respectând tradiția ultimilor ani, Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău în colaborare cu Ambasada României în Republica Moldova, Consulatul General al României la Cahul și Biroul Național al Agenției Universitare a Francofoniei din Moldova organizează o serie de proiecții cu filme românești în contextul Zilelor Francofoniei în Republica Moldova. Radio România Chișinău este partener media al evenimentului.
VOX Radio Chișinău | „Noi vrem cu toții să se termine cât mai repede”. Cum văd oamenii aflați în Chișinău războiul din Ucraina și ce cred ei că ar trebui să urmeze (VIDEO) # Radio Chisinau
Războiul declanșat de Federația Rusă în Ucraina la 24 februarie 2022 a schimbat radical viața din regiune și a avut un impact direct și asupra Republica Moldova – prin valurile de refugiați, presiuni economice și energetice, dar și printr-un război informațional. La patru ani de la începutul agresiunii ruse asupra statului vecin, Radio Chișinău a discutat cu unii oameni din Chișinău cum văd ei războiul și ce cred că ar trebui să urmeze.
Avocații lui Igor Dodon cer recuzarea completului de judecată în dosarul „Sacoșa neagră” # Radio Chisinau
Avocații fostului președinte Igor Dodon au depus marți o cerere de recuzare a completului de judecată al Curții Supreme de Justiție, care examinează dosarul „Sacoșa neagră”. Apărarea a invocat îndoieli privind imparțialitatea magistraților.
Maia Sandu, întrevedere cu o delegație a Parlamentului Lituaniei: sprijin reafirmat pentru aderarea Republicii Moldova la UE (FOTO) # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu, a avut astăzi, 24 februarie, o întrevedere cu o delegație a Parlamentului din Lituania, aflată în vizită oficială la Chișinău. Din delegație au făcut parte deputații Remigijus Motuzas și Audronius Ažubalis, membri ai Comisiei pentru Afaceri Externe.
Sistemul EES va fi extins în cinci puncte de trecere a frontierei moldo-române, începând cu 2 martie # Radio Chisinau
Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene va deveni operațional în alte cinci puncte de trecere a frontierei moldo-române. Măsura va fi aplicată începând cu data de 2 martie 2026.
„România va sprijini Ucraina oricât timp este necesar. Pacea în Ucraina înseamnă pace pentru Europa”. Nicușor Dan și Ilie Bolojan au transmis mesaje la împlinirea a patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina # Radio Chisinau
Nicușor Dan a scris pe rețelele sociale că „România va sprijini Ucraina oricât timp este necesar”. La rândul său, premierul Ilie Bolojan a venit și el cu un mesaj prin care își exprimă solidaritatea cu poporul ucrainean.
VOX Radio Chișinău | Refugiați în R. Moldova: Ce gândesc ucrainenii și rușii aflați în Chișinău despre războiul din țara vecină # Radio Chisinau
Zeci de mii de ucraineni, care au fugit din calea războiului provocat de Federația Rusă în Ucraina, au găsit refugiu în Republica Moldova. Un bărbat originar din Kiev, stabilit recent în Republica Moldova, cu care a vorbit colega noastră Mihaela Iorgu, spune că responsabilitatea pentru războiul de agresiune al Rusiei, nu aparține Kievului, iar obiectivul Moscovei nu se limitează la regiunile Donbas și Lugansk, ci vizează întreaga Ucraină.
Pompierii au reușit să salveze o casă de locuit, după ce un incendiu a izbucnit într-o gospodărie situată pe o stradă din orașul Cantemir. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat ieri, 23 februarie, în jurul orei 21:40. Potrivit primelor informații, incendiul s-a produs în interiorul garajului din curtea locuinței.
Candidatele la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) – Oxana Parfeni și Elena Croitor vor fi audiate joi, 26 februarie curent, de Comisia de Evaluare a Judecătorilor.
Autoritățile de la Kiev, Banca Mondială, Uniunea Europeană și ONU estimează costurile reconstrucției de după război a Ucrainei la peste 588 de miliarde de dolari (peste 500 miliarde de euro) în următorul deceniu, conform unui raport comun al acestora.
Mișcarea Alternativă Națională critică reforma administrației publice locale și solicită referendum. Reacția Guvernului: „Dezinformare și populism” # Radio Chisinau
Mișcarea Alternativă Națională, formațiune politică condusă de primarul Chișinăului, Ion Ceban, este împotriva reformei administrației publice locale, considerând că aceasta ar duce la slăbirea democrației locale. Ca urmare, Ion Ceban solicită organizarea unui referendum privind reforma. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a venit cu o reacție, în care susține că Ion Ceban dezinformează și că reforma administrației publice locale este necesară.
Peste 70 de organizații din R. Moldova cer o pace justă și durabilă pentru Ucraina, la patru ani de război. Iulian Groza: „Este important ca cei care au pornit acest război ilegal să răspundă pentru crime” # Radio Chisinau
Peste 70 de organizații din Rep. Moldova au semnat o declarație comună prin care solicită o pace justă și durabilă în Ucraina, la patru ani de la declanșarea războiului. În această zi de comemorare și reflecție, societatea civilă din Rep. Moldova își reafirmă sprijinul pentru poporul Ucrainei și angajamentul pentru o pace care să protejeze viețile, să respecte regulile și să ofere un viitor sigur pentru întreaga regiune, transmite Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), promotorul acestei inițiative, transmite Radio Chișinău.
Ministerul Culturii impune notificare prealabilă pentru invitarea artiștilor din CSI la evenimentele din Republica Moldova # Radio Chisinau
Ministerul Culturii a transmis o circulară către instituțiile publice de cultură aflate în subordine, dar și companiile de impresariat, prin care solicită informarea prealabilă în cazul în care acestea intenționează să invite sau să implice artiști din străinătate, în special, din statele CSI în spectacole, concerte, festivaluri sau alte activități cultural-artistice organizate în Republica Moldova.
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru ziua de 25 februarie.
Dragobete – ziua în care se iubește românește! Obiceiuri, tradiții și istoricul zilei dedicate iubirii la români # Radio Chisinau
Sărbătorit la 24 februarie, Dragobetele – Ziua Îndrăgostiților, sărbătoarea iubirii, este un obicei românesc, moștenit de la daci ce marchează începutul primăverii. Dragobete, zeu al tinereții în Panteonul popular autohton, protector al tinerilor, patron al dragostei și voii bune, considerat fiul Babei Dochia, simbolizează sărbătoarea dragostei în tradițiile românești.
Volodimir Zelenski, mesaj către compatrioți: „Putin nu și-a atins obiectivele și nu a înfrânt poporul ucrainean” # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă, într-un mesaj video postat marți dimineață, când se împlinesc patru ani de la invadarea țării sale de către trupele ruse, că omologul său rus Vladimir Putin nu a reușit să-și atingă obiectivele de război și nu a învins poporul ucrainean și dă asigurări că, prin rezistența sa, Ucraina și-a dobândit dreptul la o pace „puternică, demnă și durabilă”.
„Rămânem uniți în sprijinul Ucrainei și al Republicii Moldova”. Mesajul ambasadorului României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, transmis la 4 ani de la debutul agresiunii ruse asupra Ucrainei # Radio Chisinau
„La patru ani de la declanșarea la scară largă a agresiunii militare neprovocate și nejustificate a Federației Ruse împotriva Ucrainei, ne reafirmăm solidaritatea deplină cu poporul ucrainean, care continuă să apere cu curaj libertatea, suveranitatea și valorile democratice europene. Sacrificiul Ucrainei este și o luptă pentru securitatea și viitorul întregii Europe”, a transmis ambasadorul României la Chișinău, într-o postare pe Facebook.
Maia Sandu a semnat decretul privind încorporarea tinerilor în serviciul militar în Armata Națională # Radio Chisinau
Șefa statului Maia Sandu a semnat decretul privind încorporarea tinerilor în serviciul militar, în termen și cu termen redus, în Armata Națională, în perioada aprilie – iulie 2026. Decretul prezidențial a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Președinte Consiliului European, la Kiev: Patru ani de război nedrept și curaj ucrainean # Radio Chisinau
Președinte Consiliului European, António Costa, se află astăzi la Kiev. La patru ani de la războiul declanșat de Rusia în Ucraina, oficialul european a reafirmat angajamentul unei păci durabile în Ucraina.
Percheziții la un agent economic care ar fi efectuat livrări fictive de peste 40 milioane de lei # Radio Chisinau
Oamenii legii au deconspirat o schemă de livrare fictivă a materiei prime și accesoriilor necesare fabricării geamurilor de termopan, în sumă de peste 40 de milioane de lei.
DIALOG EUROPEAN | Iulian Chifu: Ucraina nu va putea încheia o pace durabilă atât timp cât Vladimir Putin rămâne la putere (AUDIO) # Radio Chisinau
Ucraina nu va putea încheia o pace durabilă atât timp cât Vladimir Putin rămâne la putere, avertizează președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning, Iulian Chifu. Vorbind în emisiunea „Dialog European” de la Radio Chișinău, Iulian Chifu a declarat că, deși negocierile de pace vizează alinierea pozițiilor Ucrainei, SUA și Uniunii Europene, acestea nu pot fi eficiente atât timp cât conducerea rusă vede războiul ca pe o necesitate strategică, subliniind că președintele rus prioritizează continuarea războiului și redirecționarea masivă a resurselor economice spre efortul militar.
Cetățenii Republicii Moldova care planifică călătorii în Mexic sunt avertizați în legătură cu izbucnirea mai multor focare de violență în diferite regiuni ale acestei țări. Alerta de călătorie a fost transmisă de Ambasada Republicii Moldova în Canada.
Deputați ai Parlamentului R. Moldova participă la evenimentele dedicate marcării a patru ani de la începutul războiului din Ucraina # Radio Chisinau
Deputați din Parlamentul Republicii Moldova participă astăzi la evenimente comemorative organizate în contextul marcării a patru ani de la începutul războiului din Ucraina.
„Doar o înfrângere politică și militară a regimului Putin poate asigura pacea stabilă pe continentul european” (REVISTA PRESEI) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău consemnează patru ani de declanșarea războiului rus la scară largă asupra țării vecine Ucraina și analizează impactului războiului asupra securității R. Moldova.
Patru ani de la începutul invaziei ruse în Ucraina: Ambasadorul Paun Rahovei: „Poporul ucrainean a demonstrat o consolidare și o reziliență extraordinară” # Radio Chisinau
Astăzi se împlinesc patru ani de la începutul invaziei ruse în Ucraina, patru ani de luptă crâncenă a poporului ucrainean pentru libertate. Efectele războiului se fac resimțite la nivel mondial, cu un impact major asupra statelor din regiune, toate privirile fiind îndreptate spre discuțiile de pace, rezultatele cărora se lasă încă așteptate.
Maia Sandu, mesaj la patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina: „Vom fi mereu recunoscători ucrainenilor pentru că au apărat pacea și libertatea noastră și a întregii Europe” (FOTO) # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a adresat un mesaj de solidaritate și susținere pentru Ucraina, în ziua în care se împlinesc patru ani de la invazia pe scară largă a Rusiei asupra Ucrainei.
Un ofițer de poliție rutieră a fost ucis și alți doi răniți după o explozie în afara unei gări din Moscova, a anunțat Ministerul de Interne rus. Poliția patrula cu mașina în Piața Gării Savyolovsky, la nord de centrul orașului, când un dispozitiv neidentificat a fost detonat de o persoană necunoscută.
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: cinci răniți și incendii în zone industriale și rezidențiale din Zaporojie # Radio Chisinau
Atacuri cu drone rusești asupra orașului Zaporojie, în sudul Ucrainei, sunt cinci răniți, inclusiv un copil, au anunțat marți serviciile de salvare, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpres și AFP.
Circa 15 500 de persoane, printre care 2 200 de copii, au solicitat asistența echipelor medicale de urgență pe parcursul săptămânii trecute. După acordarea ajutorului medical, peste 6 400 de pacienți au fost transportați la spital.
Ceața și poleiul afectează, în dimineața zilei de 24 februarie, circulația pe mai multe drumuri naționale din Republica Moldova, după ce în timpul nopții au fost înregistrate ploi și burniță în mai multe regiuni ale țării. Intervențiile au avut loc în raioane din nordul și centrul țării, unde echipele de drumari au acționat pentru prevenirea și combaterea formării poleiului.
Un străin a fost prins cu peste 18.000 de euro nedeclarați în la Aeroportul Internațional Chișinău # Radio Chisinau
Un străin în vârstă de 49 de ani a încercat să plece în Dubai cu 18.600 de euro fără a-i declara vameșilor.
UE prelungește cu un an sancțiunile impuse Rusiei pentru anexarea teritoriilor ucrainene # Radio Chisinau
Uniunea Europeană a prelungit cu un an sancțiunile împotriva Rusiei, introduse în contextul anexării teritoriilor ucrainene.
Furnizorii pot achiziționa garanții de origine pentru energia verde produsă în 2025 # Radio Chisinau
Energocom a anunțat disponibilitatea garanțiilor de origine rămase pentru energia electrică produsă din surse regenerabile. Acestea pot fi achiziționate direct de furnizori și de operatorii economici interesați.
Un cetățean din Belarus a fost reținut în Polonia, pentru suspiciune de spionaj asupra unor obiective de apărare ale NATO # Radio Chisinau
Autoritățile din Polonia au reținut un cetățean belarus suspectat de spionaj pentru Minsk, care ar fi colectat informații despre obiective considerate importante pentru apărarea NATO, a anunțat Parchetul Național.
Apel la pace și solidaritate cu Ucraina: Clădirea Parlamentului, iluminată în culorile drapelului ucrainean (FOTO) # Radio Chisinau
Clădirea Parlamentului Republicii Moldova a fost iluminată în culorile drapelului ucrainean, în semn de solidaritate cu Ucraina și de susținere a poporului ucrainean.
