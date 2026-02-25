Reforma administrației publice locale: Cifra primăriilor și a raioanelor rămase, stabilită până în luna iulie

21:30

Reforma administrației publice locale provoacă dispute aprinse. Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) acuză că unii primari sunt supuși presiunilor pentru a accepta demararea procesului de amalgamare voluntară. Reprezentanții organizației cer ca reforma să nu fie făcută în grabă, ci etapizat, astfel încât interesul cetățenilor să primeze. Guvernul a respins acuzațiile și a transmis că proiectul se află în etapa dezbaterilor publice, iar autoritățile vor ține cont de toate sugestiile venite din teritoriu.