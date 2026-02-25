Leziunile la cap pot provoca modificări cerebrale permanente

16:00

Consumatorii ar putea afla mai ușor, direct de la raft, dacă produsul pe care îl cumpără este autohton sau importat.Unitățile comerciale din Republica Moldova ar putea fi obligate să afișeze, lîngă prețul produselor alimentare, și țara de origine a acestora, potrivit unei inițiative legislative înregistrate marți, 24 februarie, în Parlament. Autorii susțin că măsura ar spori transparența și ar