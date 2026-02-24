Oficiali moldoveni și ucraineni au discutat despre reglementarea transnistreană

09:30

O furtună puternică a lovit luni coasta de est a SUA, aducînd ninsori-record care au cauzat perturbări pentru milioane de oameni şi mii de zboruri anulate.În unele zone din Rhode Island şi Massachusetts, au căzut aproape 94 cm de omăt, iar în Central Park din New York City au căzut peste 48 cm, a declarat Serviciul Naţional de Meteorologie.{{866529}}Condiţiile de călătorie în New York au f