Chișinăul - epicentrul gripei sezoniere. Care este situația epidemiologică

12:00

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a arătat pentru prima dată buncărul de sub clădirea Biroului de pe strada Bankova din Kiev și biroul său de lucru.Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina, cu referire la canalul Telegram al șefului statului ucrainean.În timpul discursului său cu ocazia împlinirii a patru ani de la începutul invaziei rusești în Ucraina, Zelenski a arătat buncărul î