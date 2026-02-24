Anunț important pentru moldovenii aflați în Azerbaidjan
Noi.md, 24 februarie 2026 20:30
În perioada 25 februarie – 6 martie 2026, serviciile consulare oferite de Ambasada Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan nu vor fi disponibile.Potrivit unui mesaj, publicat de misiunea diplomatică, măsura survine ca urmare a implicării plenarului Consilierului Ambasadei în pregătirea și desfășurarea vizitelor delegațiilor oficiale din Republica Moldova în Baku.Cetățenii moldoveni car
Acum 30 minute
20:30
În cadrul ultimei licitații pentru rezervarea capacității lunare de transport a gazelor naturale pe gazoductul Trans-Balcanic în regim revers fizic, Ruta 1, a fost atins un record istoric: 25.500 MWh/zi/lună, echivalentul a aproximativ 2,4 milioane m³ pe zi.Potrivit directorului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Constantin Borosan, această capacitate va fi disponibilă încep
20:30
Cooperarea moldo-elvețiană discutată la întrevederea miniștrilor de externe Mihai Popșoi și Ignazio Cassis # Noi.md
La Berna, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu ministrul afacerilor externe al Confederației Elvețiene, Ignazio Cassis.Cei doi miniștri au evidențiat parteneriatul solid dintre Republica Moldova și Elveția, construit pe încredere și rezultate concrete în domenii precum buna guvernare, coeziunea socială, sănătatea și servi
20:30
Patrimoniul cultural al Republicii Moldova este o parte a identității noastre naționale, iar protejarea acestuia începe de la frontiera vamală, notează Noi.md.În acest context, conducerea Serviciului Vamal a desfășurat o ședință de lucru cu conducerea Serviciului de evidență și circulație a bunurilor culturale mobile, axată pe consolidarea cooperării interinstituționale și perfecționarea cadru
20:30
Acum o oră
20:00
Primăria Chișinău informează că Pretura sectorului Botanica, în colaborare cu Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui și IMSP AMT Botanica, va organiza miercuri, 25 februarie, o nouă acțiune de donare voluntară de sînge.Evenimentul va avea loc între orele 08:30 și 14:00, în incinta Centrul de Sănătate Muncești, situat pe șoseaua Muncești, nr. 400.{{862625}}Autoritățile încurajează cetățe
20:00
A fost lansat site-ul oficial al „Consiliului Păcii” (boardofpeace.org). Despre acest lucru a anunțat organizația.Fondatorii „Consiliului Păcii” sînt 26 de state. Crearea platformei are ca scop informarea despre activitatea structurii, inițiativele sale, precum și proiectele din domeniul cooperării internaționale, dialogului și consolidării păcii.{{865839}}Site-ul conține informații despre
Acum 2 ore
19:30
Dorin Junghietu a avut la Washington întrevederi cu managementul Băncii Mondiale și Carlyle Group # Noi.md
În cadrul vizitei sale la Washington, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a avut întrevederi cu reprezentanții Grupului Băncii Mondiale cu care a discutat despre progresele și provocările privind proiectele finanțate in Republica Moldova, Linia Independenței Energetice Vulcănești - Chișinău, Proiectul construcției de capacități de cogenerare de înaltă eficiență pe bază de motoare cu ardere intern
19:30
Noile tarife comerciale aplicate de SUA asupra importurilor. Precizări pentru exportatorii din Moldova # Noi.md
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării informează operatorii economici despre deciziile recente ale administrației Statelor Unite ale Americii privind politica tarifară.Taxa de 25% aplicată anterior mărfurilor moldovenești la import în SUA a fost anulată în urma deciziei Curții Supreme a Statelor Unite ale Americii din 20 februarie 2026. Ca urmare, începînd cu 24 februarie, SUA a in
19:30
Autoritățile municipale din Bălți au dispus serviciilor de profil și poliției să identifice cele mai problematice treceri pentru pietoni și să instaleze la acestea indicatoare luminoase moderne de culoare portocalie sau galbenă, menite să sporească siguranța pietonilor și a conducătorilor auto.În cadrul Comisiei pentru asigurarea siguranței circulației rutiere pe teritoriul municipiului Bălți
19:00
Judecătoarea Ana Bologan a fost transferată temporar în funcția de judecător la Curtea de Apel Centru, în baza unei decizii adoptate la 24 februarie 2026 de către Consiliul Superior al Magistraturii.Potrivit hotărîrii, magistrata își va exercita atribuțiile la instanța de apel începînd cu data de 2 martie 2026. Transferul este valabil pentru perioada necesară pînă la ocuparea a 30 de posturi v
19:00
În perioada 16–22 februarie 2026, Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a înregistrat 4.117 cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, marcînd o scădere de 6% față de săptămîna precedentă.Situația epidemiologică indică, de asemenea, o reducere semnificativă a cazurilor de gripă sezonieră, cu 180 de cazuri raportate, cu 21% mai puține decît în săptămîna anterioară.
Acum 4 ore
18:30
Partidul Mișcarea Alternativă Națională se declară împotriva închiderii, în mod arbitrar, a 600 de primării din țară – plan inițiat de guvernarea PAS cu scopul distrugerii democrației locale, se arată într-un comunicat. În acest context, reprezentanții formațiunii propun organizarea unui referendum național.„Doar oamenii să fie cei care să decidă dacă vor să rămînă să locuiască într-o localita
18:30
UFC a actualizat clasamentul celor mai buni luptători: pe ce loc se află sportivul moldovean Serghei Spivac # Noi.md
UFC a actualizat clasamentul celor mai buni luptători din ligă în urma turneului de la Houston.{{861016}}Greul moldovean Serghei Spivac și-a îmbunătățit poziția în clasamentul diviziei, urcînd pe locul șase, transmite Media Sport.Acest lucru a fost posibil datorită victoriei asupra croatului Ante Delija. În versiunea actualizată a clasamentului, sportivul în vîrstă de 31 de ani, originar d
18:30
Muncitorii Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” (AGSV) au intervenit astăzi, 24 februarie 2026, pentru a lichida o gunoiște ilegală apărută în aliniamentul Pădurii Parc Calea Orheiului cu strada Studenților.Potrivit întreprinderii municipale, deșeurile menajere au fost încărcate manual într-o remorcă și evacuate din zonă. Reprezentanții AGSV precizează că astfel de intervenții nu
18:30
Franța a marcat oficial predarea drapelului olimpic către viitoarea gazdă a Jocurilor Olimpice de iarnă # Noi.md
La o zi după închiderea Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, Franța a marcat oficial predarea drapelului olimpic către viitoarea gazdă, Alpii Francezi 2030. Ceremonia a avut loc la Albertville, în parcul olimpic Henry Dujol, loc emblematic, care a găzduit și ediția din 1992. {{866697}}Evenimentul ce a avut loc la Albertville, în Franța, a fost și un prilej de celebrare a de
18:00
Autoritățile vor menține strategia de reducere a plăților în numerar și de stimulare a tranzacțiilor electronice, a declarat deputatul Radu Marian, care a subliniat că actualele plafoane nu vor fi majorate.Începînd cu 1 aprilie 2025, în Republica Moldova, achiziția imobilelor în numerar (cash) între persoane fizice este limitată la un plafon maxim de 80.000 de euro sau echivalentul în lei la c
18:00
Inspectoratul General de Carabinieri și Comandamentul General al Jandarmeriei Turciei au semnat Memorandumul de Înțelegere privind cooperarea în domeniul formării profesionale pentru anul 2026, notează Noi.md.Documentul a fost semnat de către general de brigadă Dumitru Scurtu, Comandant general al instituției, și Uygar Mustafa Sertel, Ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Turc
18:00
18:00
Sistemul de Intrare/Ieșire în UE devine activ în alte cinci puncte de trecere a frontierei cu România # Noi.md
Începînd cu 2 martie 2026, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene devine operațional în alte cinci puncte de trecere a frontierei dintre Republica Moldova și România.Este vorba despre punctele Leușeni–Albița, Sculeni–Sculeni, Leova–Bumbăta, Giurgiulești–Galați (portuar și feroviar) și Ungheni–Iași (feroviar).{{865671}}Potrivit Poliției de Frontieră, Sistemul EES este un mecan
17:30
CSP și Procuratura Generală propun înăsprirea sancțiunilor pentru amenințarea și intimidarea judecătorilor # Noi.md
Consiliul Superior al Procurorilor și Procuratura Generală a Republicii Moldova au transmis Parlamentului un proiect de lege care prevede modificarea Codului contravențional și a Codului penal, în vederea fortificării securității judecătorilor și procurorilor.Inițiativa legislativă completează demersul anterior privind consolidarea securității judecătorilor (IL nr. 28 din 18.02.2026) și extind
17:30
Șefa statului, Maia Sandu, a avut astăzi, 24 februarie, o întrevedere cu o delegație a Parlamentului Lituaniei, aflată în vizită oficială la Chișinău, din care fac parte deputații Remigijus Motuzas și Audronius Ažubali, membri ai Comisiei pentru Afaceri Externe.Discuțiile s-au axat pe consolidarea cooperării bilaterale, precum și pe sprijinul oferit Republicii Moldova de către Lituania. Cei do
17:30
Secretarul de stat, Valeriu Mija, a avut o întrevedere cu ambasadorul cu misiuni speciale al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, responsabil de procesul de reglementare transnistreană, Marko Șevcenko, notează Noi.md.Potrivit Ministerului de Interne de la Chișinău, în cadrul discuțiilor, a avut loc un schimb de opinii privind situația actuală a procesului de reglementare transnistreană
17:00
În contextul unor interpretări apărute în spațiul public privind modul de formare a prețurilor, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) vine cu precizări, pentru a informa opinia publică despre modul de calculare al prețului de achiziție al gazelor naturale, parte componentă din structura prețurilor reglementate de furnizare.Prețul de achiziție luat în calcul la aprobarea pr
17:00
Ministrul român al Economiei, în vizită la Chișinău: Agenda discuțiilor cu vicepremierul Eugeniu Osmochescu # Noi.md
Consolidarea cooperării economice dintre Republica Moldova și România și extinderea proiectelor comune pentru a stimula schimburile comerciale au fost printre principalele subiecte analizate în cadrul întrevederii dintre vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, cu ministrul român al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Dară
17:00
Autoritățile insulei indoneziene Bali au declarat nivel roșu (cel mai înalt) de pericol meteorologic din cauza ploilor torențiale neîncetate, care au provocat inundații și au crescut riscul de alunecări de teren.Despre acest lucru a anunțat agenția de meteorologie, climatologie și geofizică a provinciei Bali. Serviciul meteorologic avertizează că condițiile meteorologice nefavorabile se vor me
Acum 6 ore
16:30
Jardan, despre circulara semnată: fiecare solicitare de a invita artiști străini va fi verificată # Noi.md
Circulara, prin care s-a cerut ca Ministerul Culturii să fie informat despre intenția de a invita artiști străini la evenimente în Moldova, a fost semnată ca urmare a mai multor cereri de a lua atitudine.Precizarea a fost făcută de ministrul Culturii, Cristian Jardan. El a spus că fiecare solicitare a instituțiilor publice de cultură din subordinea ministerului de a invita artiști – în special
16:30
Polițiștii din Strășeni au destructurat o activitate ilegală de circulație a drogurilor, documentînd doi bărbați de 42 și 65 de ani din localitățile Sireți și Micăuți.{{866456}}În urma perchezițiilor desfășurate la domiciliile acestora, oamenii legii au găsit și ridicat semințe și substanțe vegetale cu miros specific, doze pregătite pentru comercializare (preliminar marijuana), telefoane mobil
16:30
Mii de elevi din întreaga țară s-au alăturat campaniei "O scrisoare ține loc de îmbrățișare" # Noi.md
Elevi din aproape 800 de școli din întreaga țară s-au alăturat campaniei „O scrisoare ține loc de îmbrățișare” și au scris 20.000 de scrisori, prin care și-au exprimat sprijinul pentru copiii din Ucraina.Inițiativa a fost lansată de Ministerul Educației și Cercetării în contextul marcării a patru ani de la începerea războiului în Ucraina.{{866320}}Primele scrisori au fost transmise marți,
16:00
Consumatorii ar putea afla mai ușor, direct de la raft, dacă produsul pe care îl cumpără este autohton sau importat.Unitățile comerciale din Republica Moldova ar putea fi obligate să afișeze, lîngă prețul produselor alimentare, și țara de origine a acestora, potrivit unei inițiative legislative înregistrate marți, 24 februarie, în Parlament. Autorii susțin că măsura ar spori transparența și ar
16:00
Strada 31 August 1989, pe segmentul dintre str. Alexandr Pușkin și str. Bănulescu Bodoni, va fi reabilitată. Primăria Chișinău a pregătit toate procedurile pentru lansarea achizițiilor publice la începutul decadei lunii martie.Potrivit Primarului General, Ion Ceban, care, astăzi, a prezentat proiectul împreună cu specialiștii, timp de aproape doi ani și jumătate, au fost schimbate multiple pro
16:00
Trei șoferi riscă să fie sancționați pentru încălcarea legislației vamale, după ce au încercat să introducă ilicit în țară mărfuri, în cantități comerciale, notează Noi.md.În primul caz, funcționarii vamali în comun cu funcționarii Direcției integritate și supraveghere au supus verificărilor un mijloc de transport, care se deplasa din Germania și transporta pasageri și transmisiuni neînsoțite.
15:30
În contextul Postului Mare, Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) îndeamnă populația să adopte un regim alimentar echilibrat pentru menținerea sănătății prin respectarea anumito recomandări.Abordați un regim alimentar divers: Alegeți alimentele minimal procesate, precum legumele și verdețurile, fructele, cerealele integrale, cartofii, leguminoasele (fasolea, lintea, mazărea, năutul,
15:30
Curtea Supremă de Justiție a respins, pe 18 februarie, cererea lui Lucian Rogac, avocatul lui Vladimir Plahotniuc, împotriva Autorității Naționale de Integritate (ANI).Rogac Lucian a solicitat în instanță anularea integrală a actului de constatare în care inspectorul de integritate a stabilit că fostul membru al Comisiei de licențiere a profesiei de avocat a acumulat o diferență 539.824 de lei
15:30
Inspectoratul pentru Protecția Mediului (IPM) va institui un Centru Operațional de Reacție Imediată la Incidentele de Mediu, care va funcționa 24/7, pe tot parcursul anului.Mecanismul face parte din reforma instituțională prevăzută în Agenda de reforme aferentă Planului de creștere al Republicii Moldova pentru anii 2025–2027, iar implementarea este planificată pentru luna iunie 2026, informeaz
15:00
Mai multe publicații din România au relatat că tatăl Iulianei Beregoi s-ar afla în arest la domiciliu, în legătură cu dosarul ce vizează presupuse acțiuni de șantaj și amenințare la adresa bloggeriței Daniela Costețchi.Interpreta însă a publicat un mesaj video în care a precizat că informațiile sînt false, transmite Unimedia.{{865996}}Iuliana a publicat un mesaj video prin care a explicat
15:00
Casa Albă insistă asupra încheierii unui acord privind încetarea războiului din Ucraina înainte de cea de-a 250-a aniversare a independenței SUA, care va fi sărbătorită pe 4 iulie.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citînd Bloomberg.Potrivit surselor agenției din rîndul aliaților Washingtonului, Statele Unite insistă asupra încheierii acordului înainte ca președintele american Donald Tr
15:00
Candidatele la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) – Oxana Parfeni și Elena Croitor – sînt invitate joi, 26 februarie, la o audiere în fața Comisiei de Evaluare a Judecătorilor.Audierea Oxanei Parfeni va începe la ora 11:00, iar cea a Elenei Croitor – la 11:30, notează Noi.md.{{865348}}Procedura face parte din procesul de evaluare externă a integrității candidatelor, d
Acum 8 ore
14:30
În 2026, Republica Moldova va beneficia de extinderea rețelei de irigații, prin construirea a șapte noi sisteme care vor deservi aproape o mie de hectare de terenuri agricole.Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), în colaborare cu Unitatea de Implementare a Programului Comun IFAD (UCIP), a anunțat primele două licitații pentru construcția acestor sisteme, care vor fi amplasat
14:30
14:30
Călătorii periculoase: în capitală și în raioane au fost prinși șoferi în stare de ebrietate și nu numai # Noi.md
În ultimele zile, polițiștii Direcției de Patrulare Centru din cadrul Inspectoratul Național de Securitate Publică au găsit mai mulți conducători auto care au urcat la volan sub influența alcoolului sau a substanțelor stupefiante.Potrivit informațiilor oficiale, cazurile au fost înregistrate în mai multe zone din Chișinău și în afara municipiului. Pe strada Miorița și șoseaua Hîncești, un bărb
14:00
Ministerul Energiei al Republicii Moldova a lansat concursul pentru ocuparea funcției de Secretar General Adjunct, o poziție strategică în coordonarea reformelor din sectorul energetic și a procesului de aliniere a cerințelor Uniunii Europene.Această funcție implică responsabilități esențiale în coordonarea subdiviziunilor ministerului, monitorizarea implementării Planului Național de Aderare
14:00
Din 2 martie, vor începe lucrările de construcție a unei piețe agroalimentare la Ungheni.Potrivit Primăriei municipiului, la momentul de față, este pregătit terenul pentru construcții, comercianții sînt transferați pe un teren adiacent, unde vor putea să-li desfășoare activitatea în condiții similare.{{866132}}Totodată, specialiștii Primăriei municipiului Ungheni fac ultimele retușuri la p
13:30
Fundasul central al echipei naționale de fotbal a Moldovei (38 de meciuri, 3 pase decisive) Artur Crăciun a marcat un nou gol pentru LKS Lodz în meciul din divizia a doua a Poloniei.Potrivit Media Sport, acest lucru s-a întîmplat în meciul din deplasare din etapa a 22-a a „Betclic 1 Liga” împotriva echipei „Stal” din Mielec (1:2). Concetățeanul nostru a jucat 20 de meciuri consecutive, toate d
13:30
Ucraina dorește o pace justă și durabilă, însă în timpul oricăror negocieri nu va permite devalorizarea luptei ucrainienilor și a victimelor războiului.Potrivit RBC-Ucraina, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat acest lucru în timpul discursului său adresat ucrainienilor.El a subliniat că Ucraina aspiră la o pace puternică și demnă. Înainte de fiecare rundă de negocieri, ec
13:00
Fracțiunea Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a anunțat inițierea procedurii de moțiune simplă împotriva ministrului Muncii și Protecției Sociale, invocînd situația pe care o califică drept „catastrofală” în domeniul social.Anunțul a fost făcut în cadrul unui briefing susținut în Parlament de către deputații socialiști Vladimir Odnostalco și Ala Ursu-Antoci.{{866770}}Potri
13:00
În Rusia sînt investigate acțiunile lui Durov în dosarul privind sprijinirea activităților teroriste # Noi.md
Acțiunile cofondatorului Telegram, Pavel Durov, sînt anchetate în cadrul unui dosar penal privind sprijinirea activităților teroriste.Potrivit Oxu.Az, acest lucru este menționat într-un articol publicat pe site-ul „Российская газета”, în baza materialelor FSB din Rusia.{{861298}}„Acțiunile conducătorului Telegram, P. Durov, sînt investigate în cadrul unui dosar penal pentru infracțiunea pr
13:00
Autoritatea Națională de Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat construcția rețelelor de gaze naturale către s. Varnița din r-nul Anenii Noi și localitățile de pe platoul Cocieri situate pe malul stîng al Nistrului - s. Molovata Nouă, s. Roghi, s. Cocieri, s. Corjova din r-nul Dubăsari.Lucrările au fost incluse în Planul de investiții pentru anul 2026 ale operatorului de distribuție SRL ”
Acum 12 ore
12:30
Ambasada Republicii Moldova în Canada a făcut un apel către cetățenii moldoveni aflați pe teritoriul Canadei să se abțină de la călătorii neinportante în Mexic, pe fondul agravării situației de securitate în mai multe regiuni ale țării.Reprezentanța diplomatică a menționat că, în ultima perioadă, în diferite zone ale Mexicului au fost înregistrate mai multe focare de violență. În acest contex
12:30
Ministerul Culturii a transmis o circulară către instituțiile publice de cultură și companiile de impresariat, prin care solicită ca orice intenție de a invita sau implica artiști din străinătate să fie comunicată în prealabil, informează Noi.md.Măsura vizează în special artiști din statele CSI și din țări condamnate internațional pentru agresiune armată.Conform instrucțiunilor, managerii
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat marți, 24 februarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 25 februarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,59 lei/litru (+4 bani), iar al motorinei standard – 20,45 lei/litru (+10 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie
