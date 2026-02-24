Vladislav Kulminski: „Lucrăm intens pentru a transforma parteneriatul dintre Moldova și SUA în unul benefic pentru ambele părți”

15:00

Mai multe publicații din România au relatat că tatăl Iulianei Beregoi s-ar afla în arest la domiciliu, în legătură cu dosarul ce vizează presupuse acțiuni de șantaj și amenințare la adresa bloggeriței Daniela Costețchi.Interpreta însă a publicat un mesaj video în care a precizat că informațiile sînt false, transmite Unimedia.{{865996}}Iuliana a publicat un mesaj video prin care a explicat