Pe cer va putea fi observată o paradă a planetelor
Noi.md, 25 februarie 2026 00:00
La sfîrșitul lunii februarie, pe cer va putea fi observată o paradă a planetelor.Despre aceasta a comunicat Administrația Națională pentru Aeronautică și Cercetarea Spațiului (NASA) pe website-ul său. {{852483}}„Pe 28 februarie vom vedea pe cerul de seară nu una, nu două, ci șase planete. Mercur, Venus, Neptun, Saturn, Uranus și Jupiter vor apărea la scurt timp după apusul Soarelui”, se ar
Acum 10 minute
00:00
Acum o oră
23:30
Comandamentul Comun al Apărării Aerospatiale a Americii de Nord (NORAD) și Comandamentul Nord al Forțelor Armate ale SUA au anunțat începerea exercițiilor comune cu Canada și Danemarca în Arctica.Declarația corespunzătoare a fost publicată pe site-ul Comandamentului Nord al Forțelor Armate ale SUA. Exercițiile de teren ARCTIC EDGE 2026 se desfășoară în perioada 23 februarie - 13 martie în zone
23:30
CSM va propune președintei Maia Sandu numirea a trei magistrați în funcția de judecător la CSJ # Noi.md
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) va propune președintei Maia Sandu numirea a trei magistrați în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), informează moldpres.Potrivit CSM, este vorba de judecătorii Alexandru Negru, Gheorghe Stratulat și Sergiu Stratan, din cadrul Judecătoriei Chișinău.Candidaturile au fost selectate în cadrul concursului pentru suplinirea posturilo
23:30
Sezonul cinematografic de Sărbătoarea Primăverii se încheie cu încasări de 5,752 miliarde de yuani # Noi.md
Potrivit datelor publicate de Administrația Națională de Film din China, încasările totale ale cinematografelor din perioada Sărbătorii Primăverii au ajuns la 5,752 miliarde de yuani, scrie romanian.cgtn.com.Prețul mediu al biletelor a scăzut cu 6% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce numărul spectatorilor a atins 120 de milioane.Conform aceleiași surse, încasările totale a
Acum 2 ore
23:00
Sistemul public de pensii din Germania intră într-o nouă etapă de dezbateri, după ce o comisie de experți a pus oficial pe masă varianta majorării vîrstei de pensionare pînă la 70 de ani. Discuțiile au loc pe fondul presiunii demografice tot mai accentuate și al scăderii numărului de contribuabili.În prezent, aproximativ 2,1 angajați susțin financiar un pensionar, iar raportul este în continuă
23:00
Tiraspolul introduce un regim special de plată a salariilor pentru bugetari p înă la sf îrșitul anului # Noi.md
Așa-numitele autorități de la Tiraspol au introdus un regim special de achitare a salariilor pentru angajații din sectorul bugetar din regiune, măsura urmînd să fie aplicată în perioada 1 martie – 31 decembrie 2026.Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței executivului nerecunoscut din stînga Nistrului, scrie radiomoldova.md.Astfel, conform „hotărîrii”, salariile, indemnizațiile și alte p
22:30
O clădire care, pînă acum cîțiva ani, răsuna de vocile copiilor, va primi din nou viață în satul Sinești, raionul Ungheni.Fosta grădiniță din localitate a fost transformată într-un centru comunitar – „Casa Bună”, destinat familiilor și copiilor din medii social-vulnerabile, dar și persoanelor în etate.{{866458}}Proiectul este realizat în parteneriat cu Asociația Obștească „Ajută un Om”. In
22:30
Vladislav Kulminski: „Lucrăm intens pentru a transforma parteneriatul dintre Moldova și SUA în unul benefic pentru ambele părți” # Noi.md
Autoritățile lucrează intens pentru a transforma parteneriatul dintre Republica Moldova și Statele Unite ale Americii în unul benefic pentru ambele părți și orientat spre rezultate concrete pentru cetățenii noștri.Declarația a fost făcută de Ambasadorul țării noastre în SUA, Vladislav Kulminski, care a prezentat ultimele evoluții în relația dintre cele două țări, informează moldpres.Oficia
22:30
Numărul total al călătorilor în China în perioada vacanțelor de Anul Nou Chinezesc a depășit 2,8 miliarde, marcînd o creștere de 8,2% față de aceeași perioadă a anului trecut și stabilind un nou record istoric, potrivit datelor publicate recent de Ministerul chinez al Transportului, scrie romanian.cgtn.com.Transportul de pasageri pe toate mijloacele a înregistrat creșteri semnificative. Volumu
Acum 4 ore
22:00
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat 13,5 milioane de lei pentru consumabilele achitate suplimentar plății per caz tratat, folosite în luna ianuarie de 10 spitale contractate.Aceste consumabilele sînt folosite în cadrul unor intervenții chirurgicale complexe pentru restabilirea funcțiilor diferitor organe și membre, notează Noi.md.{{866554}}Cel mai scump consumab
22:00
Energocom a utilizat stocurile comerciale de gaze naturale pentru acoperirea vîrfurilor de consum în sezonul rece # Noi.md
Compania Energocom a utilizat aproape integral stocurile comerciale de gaze naturale constituite în baza obligației legale de stocare, asigurînd astfel acoperirea vîrfurilor de consum și stabilitatea aprovizionării pe malul drept al Republicii Moldova, în sezonul rece 2025–2026, informează moldpres.Potrivit datelor prezentate de Energocom, entitatea a utilizat circa 134 milioane m³ de gaze nat
21:30
Oraşul Madrid a fost desemnat, de către European Best Destinations, drept "cea mai bună destinaţii pentru călătorii" în 2026. Topul a fost realizat pe baza voturilor călătorilor din 154 de țări, evidențiind cele mai „captivante locuri”, notează The Sun.Madrid, oraş care se bucură de 3.000 de ore de soare pe an, a ocupat primul loc, fiind desemnat „una dintre cele mai atrăgătoare capitale ale E
21:30
Președintele SUA, Donald Trump, a salutat performanța violonistei originare din Republica Moldova, Rusanda Panfili, în timpul dineului de la Casa Albă, de sîmbătă, 21 februarie 2026, organizat în onoarea guvernatorilor."Felicitări doamnei Panfili, a cărei interpretare a fost extraordinară! Apreciem parteneriatul nostru profund cu Republica Moldova și pasiunea noastră împărtășită pentru muzic
21:30
Ministerul Comerțului al Chinei a publicat marți Comunicatul nr. 11/2026, prin care anunță includerea a 20 de entități japoneze pe lista de control al exporturilor, scrie romanian.cgtn.com.Potrivit Legii privind controlul exporturilor a Republicii Populare Chineze și Regulamentului privind controlul exporturilor de produse cu dublă utilizare, precum și altor acte normative relevante, măsura es
21:00
Ministrul Apărării al SUA, Pete Hegseth, a comentat subiectul OZN-urilor și posibila declasificare a materialelor corespunzătoare.Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă la Pentagon. Răspunzînd la întrebarea jurnaliștilor despre existența vieții extraterestre, șeful departamentului de apărare a declarat:{{866147}}Potrivit lui Hegseth, procesul de studiere și o eventuală
21:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat oficial lista partidelor politice care au dreptul să participe la alegerile locale noi și la referendumul local programate pentru 17 mai 2026.În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (5) și alin. (7) din Legea nr. 294/2007 privind partidele politice, admisibilitatea participării la alegeri este precondiționată de obligativitatea partidelor politi
20:30
În cadrul ultimei licitații pentru rezervarea capacității lunare de transport a gazelor naturale pe gazoductul Trans-Balcanic în regim revers fizic, Ruta 1, a fost atins un record istoric: 25.500 MWh/zi/lună, echivalentul a aproximativ 2,4 milioane m³ pe zi.Potrivit directorului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Constantin Borosan, această capacitate va fi disponibilă încep
20:30
Cooperarea moldo-elvețiană discutată la întrevederea miniștrilor de externe Mihai Popșoi și Ignazio Cassis # Noi.md
La Berna, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu ministrul afacerilor externe al Confederației Elvețiene, Ignazio Cassis.Cei doi miniștri au evidențiat parteneriatul solid dintre Republica Moldova și Elveția, construit pe încredere și rezultate concrete în domenii precum buna guvernare, coeziunea socială, sănătatea și servi
20:30
Patrimoniul cultural al Republicii Moldova este o parte a identității noastre naționale, iar protejarea acestuia începe de la frontiera vamală, notează Noi.md.În acest context, conducerea Serviciului Vamal a desfășurat o ședință de lucru cu conducerea Serviciului de evidență și circulație a bunurilor culturale mobile, axată pe consolidarea cooperării interinstituționale și perfecționarea cadru
20:30
În perioada 25 februarie – 6 martie 2026, serviciile consulare oferite de Ambasada Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan nu vor fi disponibile.Potrivit unui mesaj, publicat de misiunea diplomatică, măsura survine ca urmare a implicării plenarului Consilierului Ambasadei în pregătirea și desfășurarea vizitelor delegațiilor oficiale din Republica Moldova în Baku.Cetățenii moldoveni car
Acum 6 ore
20:00
Primăria Chișinău informează că Pretura sectorului Botanica, în colaborare cu Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui și IMSP AMT Botanica, va organiza miercuri, 25 februarie, o nouă acțiune de donare voluntară de sînge.Evenimentul va avea loc între orele 08:30 și 14:00, în incinta Centrul de Sănătate Muncești, situat pe șoseaua Muncești, nr. 400.{{862625}}Autoritățile încurajează cetățe
20:00
A fost lansat site-ul oficial al „Consiliului Păcii” (boardofpeace.org). Despre acest lucru a anunțat organizația.Fondatorii „Consiliului Păcii” sînt 26 de state. Crearea platformei are ca scop informarea despre activitatea structurii, inițiativele sale, precum și proiectele din domeniul cooperării internaționale, dialogului și consolidării păcii.{{865839}}Site-ul conține informații despre
19:30
Dorin Junghietu a avut la Washington întrevederi cu managementul Băncii Mondiale și Carlyle Group # Noi.md
În cadrul vizitei sale la Washington, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a avut întrevederi cu reprezentanții Grupului Băncii Mondiale cu care a discutat despre progresele și provocările privind proiectele finanțate in Republica Moldova, Linia Independenței Energetice Vulcănești - Chișinău, Proiectul construcției de capacități de cogenerare de înaltă eficiență pe bază de motoare cu ardere intern
19:30
Noile tarife comerciale aplicate de SUA asupra importurilor. Precizări pentru exportatorii din Moldova # Noi.md
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării informează operatorii economici despre deciziile recente ale administrației Statelor Unite ale Americii privind politica tarifară.Taxa de 25% aplicată anterior mărfurilor moldovenești la import în SUA a fost anulată în urma deciziei Curții Supreme a Statelor Unite ale Americii din 20 februarie 2026. Ca urmare, începînd cu 24 februarie, SUA a in
19:30
Autoritățile municipale din Bălți au dispus serviciilor de profil și poliției să identifice cele mai problematice treceri pentru pietoni și să instaleze la acestea indicatoare luminoase moderne de culoare portocalie sau galbenă, menite să sporească siguranța pietonilor și a conducătorilor auto.În cadrul Comisiei pentru asigurarea siguranței circulației rutiere pe teritoriul municipiului Bălți
19:00
Judecătoarea Ana Bologan a fost transferată temporar în funcția de judecător la Curtea de Apel Centru, în baza unei decizii adoptate la 24 februarie 2026 de către Consiliul Superior al Magistraturii.Potrivit hotărîrii, magistrata își va exercita atribuțiile la instanța de apel începînd cu data de 2 martie 2026. Transferul este valabil pentru perioada necesară pînă la ocuparea a 30 de posturi v
19:00
În perioada 16–22 februarie 2026, Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a înregistrat 4.117 cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, marcînd o scădere de 6% față de săptămîna precedentă.Situația epidemiologică indică, de asemenea, o reducere semnificativă a cazurilor de gripă sezonieră, cu 180 de cazuri raportate, cu 21% mai puține decît în săptămîna anterioară.
18:30
Partidul Mișcarea Alternativă Națională se declară împotriva închiderii, în mod arbitrar, a 600 de primării din țară – plan inițiat de guvernarea PAS cu scopul distrugerii democrației locale, se arată într-un comunicat. În acest context, reprezentanții formațiunii propun organizarea unui referendum național.„Doar oamenii să fie cei care să decidă dacă vor să rămînă să locuiască într-o localita
18:30
UFC a actualizat clasamentul celor mai buni luptători: pe ce loc se află sportivul moldovean Serghei Spivac # Noi.md
UFC a actualizat clasamentul celor mai buni luptători din ligă în urma turneului de la Houston.{{861016}}Greul moldovean Serghei Spivac și-a îmbunătățit poziția în clasamentul diviziei, urcînd pe locul șase, transmite Media Sport.Acest lucru a fost posibil datorită victoriei asupra croatului Ante Delija. În versiunea actualizată a clasamentului, sportivul în vîrstă de 31 de ani, originar d
18:30
Muncitorii Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” (AGSV) au intervenit astăzi, 24 februarie 2026, pentru a lichida o gunoiște ilegală apărută în aliniamentul Pădurii Parc Calea Orheiului cu strada Studenților.Potrivit întreprinderii municipale, deșeurile menajere au fost încărcate manual într-o remorcă și evacuate din zonă. Reprezentanții AGSV precizează că astfel de intervenții nu
18:30
Franța a marcat oficial predarea drapelului olimpic către viitoarea gazdă a Jocurilor Olimpice de iarnă # Noi.md
La o zi după închiderea Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, Franța a marcat oficial predarea drapelului olimpic către viitoarea gazdă, Alpii Francezi 2030. Ceremonia a avut loc la Albertville, în parcul olimpic Henry Dujol, loc emblematic, care a găzduit și ediția din 1992. {{866697}}Evenimentul ce a avut loc la Albertville, în Franța, a fost și un prilej de celebrare a de
Acum 8 ore
18:00
Autoritățile vor menține strategia de reducere a plăților în numerar și de stimulare a tranzacțiilor electronice, a declarat deputatul Radu Marian, care a subliniat că actualele plafoane nu vor fi majorate.Începînd cu 1 aprilie 2025, în Republica Moldova, achiziția imobilelor în numerar (cash) între persoane fizice este limitată la un plafon maxim de 80.000 de euro sau echivalentul în lei la c
18:00
Inspectoratul General de Carabinieri și Comandamentul General al Jandarmeriei Turciei au semnat Memorandumul de Înțelegere privind cooperarea în domeniul formării profesionale pentru anul 2026, notează Noi.md.Documentul a fost semnat de către general de brigadă Dumitru Scurtu, Comandant general al instituției, și Uygar Mustafa Sertel, Ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Turc
18:00
18:00
Sistemul de Intrare/Ieșire în UE devine activ în alte cinci puncte de trecere a frontierei cu România # Noi.md
Începînd cu 2 martie 2026, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene devine operațional în alte cinci puncte de trecere a frontierei dintre Republica Moldova și România.Este vorba despre punctele Leușeni–Albița, Sculeni–Sculeni, Leova–Bumbăta, Giurgiulești–Galați (portuar și feroviar) și Ungheni–Iași (feroviar).{{865671}}Potrivit Poliției de Frontieră, Sistemul EES este un mecan
17:30
CSP și Procuratura Generală propun înăsprirea sancțiunilor pentru amenințarea și intimidarea judecătorilor # Noi.md
Consiliul Superior al Procurorilor și Procuratura Generală a Republicii Moldova au transmis Parlamentului un proiect de lege care prevede modificarea Codului contravențional și a Codului penal, în vederea fortificării securității judecătorilor și procurorilor.Inițiativa legislativă completează demersul anterior privind consolidarea securității judecătorilor (IL nr. 28 din 18.02.2026) și extind
17:30
Șefa statului, Maia Sandu, a avut astăzi, 24 februarie, o întrevedere cu o delegație a Parlamentului Lituaniei, aflată în vizită oficială la Chișinău, din care fac parte deputații Remigijus Motuzas și Audronius Ažubali, membri ai Comisiei pentru Afaceri Externe.Discuțiile s-au axat pe consolidarea cooperării bilaterale, precum și pe sprijinul oferit Republicii Moldova de către Lituania. Cei do
17:30
Secretarul de stat, Valeriu Mija, a avut o întrevedere cu ambasadorul cu misiuni speciale al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, responsabil de procesul de reglementare transnistreană, Marko Șevcenko, notează Noi.md.Potrivit Ministerului de Interne de la Chișinău, în cadrul discuțiilor, a avut loc un schimb de opinii privind situația actuală a procesului de reglementare transnistreană
17:00
În contextul unor interpretări apărute în spațiul public privind modul de formare a prețurilor, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) vine cu precizări, pentru a informa opinia publică despre modul de calculare al prețului de achiziție al gazelor naturale, parte componentă din structura prețurilor reglementate de furnizare.Prețul de achiziție luat în calcul la aprobarea pr
17:00
Ministrul român al Economiei, în vizită la Chișinău: Agenda discuțiilor cu vicepremierul Eugeniu Osmochescu # Noi.md
Consolidarea cooperării economice dintre Republica Moldova și România și extinderea proiectelor comune pentru a stimula schimburile comerciale au fost printre principalele subiecte analizate în cadrul întrevederii dintre vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, cu ministrul român al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Dară
17:00
Autoritățile insulei indoneziene Bali au declarat nivel roșu (cel mai înalt) de pericol meteorologic din cauza ploilor torențiale neîncetate, care au provocat inundații și au crescut riscul de alunecări de teren.Despre acest lucru a anunțat agenția de meteorologie, climatologie și geofizică a provinciei Bali. Serviciul meteorologic avertizează că condițiile meteorologice nefavorabile se vor me
16:30
Jardan, despre circulara semnată: fiecare solicitare de a invita artiști străini va fi verificată # Noi.md
Circulara, prin care s-a cerut ca Ministerul Culturii să fie informat despre intenția de a invita artiști străini la evenimente în Moldova, a fost semnată ca urmare a mai multor cereri de a lua atitudine.Precizarea a fost făcută de ministrul Culturii, Cristian Jardan. El a spus că fiecare solicitare a instituțiilor publice de cultură din subordinea ministerului de a invita artiști – în special
16:30
Polițiștii din Strășeni au destructurat o activitate ilegală de circulație a drogurilor, documentînd doi bărbați de 42 și 65 de ani din localitățile Sireți și Micăuți.{{866456}}În urma perchezițiilor desfășurate la domiciliile acestora, oamenii legii au găsit și ridicat semințe și substanțe vegetale cu miros specific, doze pregătite pentru comercializare (preliminar marijuana), telefoane mobil
16:30
Mii de elevi din întreaga țară s-au alăturat campaniei "O scrisoare ține loc de îmbrățișare" # Noi.md
Elevi din aproape 800 de școli din întreaga țară s-au alăturat campaniei „O scrisoare ține loc de îmbrățișare” și au scris 20.000 de scrisori, prin care și-au exprimat sprijinul pentru copiii din Ucraina.Inițiativa a fost lansată de Ministerul Educației și Cercetării în contextul marcării a patru ani de la începerea războiului în Ucraina.{{866320}}Primele scrisori au fost transmise marți,
Acum 12 ore
16:00
Consumatorii ar putea afla mai ușor, direct de la raft, dacă produsul pe care îl cumpără este autohton sau importat.Unitățile comerciale din Republica Moldova ar putea fi obligate să afișeze, lîngă prețul produselor alimentare, și țara de origine a acestora, potrivit unei inițiative legislative înregistrate marți, 24 februarie, în Parlament. Autorii susțin că măsura ar spori transparența și ar
16:00
Strada 31 August 1989, pe segmentul dintre str. Alexandr Pușkin și str. Bănulescu Bodoni, va fi reabilitată. Primăria Chișinău a pregătit toate procedurile pentru lansarea achizițiilor publice la începutul decadei lunii martie.Potrivit Primarului General, Ion Ceban, care, astăzi, a prezentat proiectul împreună cu specialiștii, timp de aproape doi ani și jumătate, au fost schimbate multiple pro
16:00
Trei șoferi riscă să fie sancționați pentru încălcarea legislației vamale, după ce au încercat să introducă ilicit în țară mărfuri, în cantități comerciale, notează Noi.md.În primul caz, funcționarii vamali în comun cu funcționarii Direcției integritate și supraveghere au supus verificărilor un mijloc de transport, care se deplasa din Germania și transporta pasageri și transmisiuni neînsoțite.
15:30
În contextul Postului Mare, Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) îndeamnă populația să adopte un regim alimentar echilibrat pentru menținerea sănătății prin respectarea anumito recomandări.Abordați un regim alimentar divers: Alegeți alimentele minimal procesate, precum legumele și verdețurile, fructele, cerealele integrale, cartofii, leguminoasele (fasolea, lintea, mazărea, năutul,
15:30
Curtea Supremă de Justiție a respins, pe 18 februarie, cererea lui Lucian Rogac, avocatul lui Vladimir Plahotniuc, împotriva Autorității Naționale de Integritate (ANI).Rogac Lucian a solicitat în instanță anularea integrală a actului de constatare în care inspectorul de integritate a stabilit că fostul membru al Comisiei de licențiere a profesiei de avocat a acumulat o diferență 539.824 de lei
15:30
Inspectoratul pentru Protecția Mediului (IPM) va institui un Centru Operațional de Reacție Imediată la Incidentele de Mediu, care va funcționa 24/7, pe tot parcursul anului.Mecanismul face parte din reforma instituțională prevăzută în Agenda de reforme aferentă Planului de creștere al Republicii Moldova pentru anii 2025–2027, iar implementarea este planificată pentru luna iunie 2026, informeaz
