Sezonul cinematografic de Sărbătoarea Primăverii se încheie cu încasări de 5,752 miliarde de yuani

Inspectoratul pentru Protecția Mediului (IPM) va institui un Centru Operațional de Reacție Imediată la Incidentele de Mediu, care va funcționa 24/7, pe tot parcursul anului.Mecanismul face parte din reforma instituțională prevăzută în Agenda de reforme aferentă Planului de creștere al Republicii Moldova pentru anii 2025–2027, iar implementarea este planificată pentru luna iunie 2026, informeaz