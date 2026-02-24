Parlamentul propune reguli noi pentru etichetele de preț

08:00

Leul moldovenesc a crescut față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cîștigat de la moneda unică europeană mai mult de 1 ban, iar de la dolarul american – aproape 4 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 24 februarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 20,1808 lei pentru un euro (-1,28 bani) și 17,1241 lei pentru un dolar (