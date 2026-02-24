VIDEO | Carp: Ion Ceban evită să condamne clar Rusia și aruncă „fumigene” în spațiul
SafeNews, 24 februarie 2026 16:00
Deputatul Lilian Carp îl acuză pe primarul capitalei, Ion Ceban, că încearcă să deturneze atenția publică în ziua în care se marchează patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina și îi cere să condamne clar agresiunea Federației Ruse. Într-o declarație publică, Carp a subliniat că data de 24 februarie este o zi în care […]
Alte ştiri de SafeNews
Acum 30 minute
16:00
Deputatul Lilian Carp îl acuză pe primarul capitalei, Ion Ceban, că încearcă să deturneze atenția publică în ziua în care se marchează patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina și îi cere să condamne clar agresiunea Federației Ruse. Într-o declarație publică, Carp a subliniat că data de 24 februarie este o zi în care […]
Acum o oră
15:30
Dorin Junghietu, discuții la Washington cu Banca Mondială și Carlyle despre proiecte energetice strategice # SafeNews
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a discutat la Washington cu parteneri financiari internaționali despre proiecte energetice majore și despre schimbările care vizează piața regională a petrolului și gazelor, în contextul eforturilor de consolidare a securității energetice a Republicii Moldova. În cadrul întrevederilor cu reprezentanții Grupul Băncii Mondiale, oficialul a analizat stadiul proiectelor finanțate în țară și […]
15:30
O tentativă de asasinat a fost dejucată în Serbia. Autoritățile sârbe susțin că au fost vizați președintele țării și rudele sale. Două persoane au fost arestate. Două persoane au fost arestate în Serbia fiind suspectate că au complotat pentru uciderea președintelui sârb Aleksandar Vučić, potrivit ANSA. De asemenea, ar fi fost vizate rudele președintelui, a […]
Acum 2 ore
15:20
Ministerul Economiei pentru SafeNews.md: Cum a trecut economia Moldovei prin războiul din Ucraina # SafeNews
Economia Republicii Moldova a pierdut teren timp de trei ani consecutivi, cu o scădere cumulată de 3,4% în perioada 2022–2024, o contracție de 4,6% în primul an de război și o inflație care a urcat până la 30,2%. Abia în 2025 apar primele semne de revenire, cu o creștere de 2% în primele nouă luni. […]
15:00
Cel mai mare portavion din lume, trimis de Trump să pună presiune pe Iran, a ajuns în Creta # SafeNews
USS Gerald R. Ford, cel mai mare portavion din lume, a ajuns la baza navală americană din insula greacă Creta, în vederea consolidării prezenței militare americane în Orientul Mijlociu, arată imaginile realizate de un fotograf AFP. În contextul amenințării americane cu o ofensivă împotriva Iranului, uriașa navă de război a ajuns la baza navală din […]
15:00
Patru ani de război. Mesajul Kremlinului: Luptele continuă, conflictul din Ucraina s-a transformat într-o confruntare mult mai amplă, cu Occidentul # SafeNews
Kremlinul a transmis marţi, în ziua în care se împlinesc patru ani de la invazia sa pe scară largă în Ucraina, că decizia ţărilor occidentale de a interveni în conflictul pe care îl are cu vecinul său a transformat „operaţiunea sa militară specială" într-o confruntare mult mai amplă cu ţarile care, potrivit Moscovei, doresc să […]
14:40
ANRE a explicat cum se formează prețul gazelor: consumatorii plătesc un cost mediu anual de circa 404 euro pentru mia de metri cubi Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a venit cu explicații privind modul în care este calculat prețul gazelor naturale, după ce în spațiul public au apărut mai multe interpretări legate de nivelul […]
Acum 4 ore
14:20
FOTO | „Niciun copil nu trebuie să crească în sunet de explozii”, mesajul lui Igor Grosu despre copiii războiului # SafeNews
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj emoționant la patru ani de la începutul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, subliniind drama copiilor care cresc sub amenințarea bombardamentelor și pierd, peste noapte, siguranța și copilăria. Șeful Legislativului a făcut referire la poveștile unor copii precum Ivanna, Ruslan, Myroslava și Maxym, simboluri ale unei […]
14:20
Republica Moldova și Ucraina își consolidează coordonarea pe dosarul transnistrean. Secretarul de stat Valeriu Mija a discutat cu ambasadorul cu misiuni speciale al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, Marko Șevcenko, despre evoluțiile recente și pașii necesari pentru avansarea procesului de reglementare. În cadrul întrevederii, oficialii au analizat situația actuală a negocierilor și rolul partenerilor internaționali […]
14:10
Un deținut în vârstă de 50 de ani a fost găsit decedat în seara zilei de 20 februarie, în jurul orei 17:50, în Penitenciarul nr. 4 Cricova. Informația a fost confirmată pentru SafeNews.md de reprezentanții Administrația Națională a Penitenciarelor. Potrivit surselor din sistemul penitenciar, bărbatul ar fi fost găsit fără suflare în celulă. Medicul legist nu a […]
14:00
Maia Sandu, discuții cu parlamentari lituanieni despre sprijinul pentru aderarea la UE și securitatea regională # SafeNews
Președinta Maia Sandu a avut pe 24 februarie o întrevedere la Chișinău cu o delegație a Parlamentului Lituaniei, formată din deputații Remigijus Motuzas și Audronius Ažubalis, membri ai Comisiei pentru Afaceri Externe. În cadrul discuțiilor, oficialii au abordat extinderea cooperării dintre Republica Moldova și Lituania, dar și sprijinul oferit de Vilnius pentru parcursul european al […]
13:30
China a interzis exportul de produse cu dublă utilizare către 20 de entități japoneze despre care susține că aprovizionează armata Japoniei, a anunțat marți Ministerul Comerțului de la Beijing, în cea mai recentă escaladare a unei dispute cu Tokyo, transmite Reuters. China își folosește influența asupra lanțurilor de aprovizionare pentru a intensifica presiunea asupra guvernului de […]
13:20
Cristina Gherasimov: Dialog cu societatea civilă despre stadiul negocierilor de aderare la UE # SafeNews
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, anunță că autoritățile mențin un dialog constant cu societatea civilă pentru a accelera procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Potrivit oficialei, în cadrul unei discuții recente cu reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, asociațiilor și experți independenți, a fost analizată situația actuală a negocierilor cu UE, precum și […]
13:10
Polițiștii din Strășeni au destructurat o activitate ilegală de circulație a drogurilor și au documentat doi bărbați de 42 și 65 de ani, originari din localitățile Sireți și Micăuți. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile suspecților, oamenii legii au depistat semințe și substanțe vegetale cu miros specific, doze pregătite pentru comercializare, preliminar marijuana, telefoane mobile, […]
13:10
Șoferii vor plăti mai mult pentru carburanți începând de mâine. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile prețuri plafon la produsele petroliere de bază. Potrivit calculelor publicate de ANRE, benzina A95 va avea un preț maxim de 23,59 lei pe litru. Motorina va putea fi comercializată la cel mult 20,45 lei pe litru. […]
13:10
Începând cu 2 martie 2026, controlul la frontiera cu România va deveni mai strict pentru cetățenii Republicii Moldova și pentru alți călători din state non-UE. Sistemul european de Intrare/Ieșire (EES) va fi pus în funcțiune în mai multe puncte de trecere de la graniță. Noul sistem va fi operațional la Leușeni-Albița, Sculeni-Sculeni, Leova-Bumbăta, Giurgiulești-Galați, inclusiv […]
12:50
Moscova acuză Marea Britanie şi Franţa că se pregătesc să înarmeze Kievul cu bombe nucleare # SafeNews
Serviciul de informaţii externe al Rusiei, SVR, a acuzat marţi Marea Britanie şi Franţa că se pregătesc să înarmeze Kievul cu bombe nucleare, o afirmaţie făcută fără a prezenta dovezi. Într-o declaraţie publicată marţi, când lumea occidentală îşi exprimă solidaritatea cu Ucraina la împlinirea a patru de la invazia rusă, spionajul de la Moscova afirmă […]
12:40
Polițiștii Direcției de Patrulare Centru a Inspectoratului Național de Securitate Publică au depistat, în ultimele zile, mai mulți șoferi care conduceau sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice, în municipiul Chișinău și în localitățile din apropiere. Un bărbat de 43 de ani a fost oprit la intersecția străzii Miorița cu șoseaua Hîncești. Testul a arătat […]
Acum 6 ore
12:10
VIDEO | Au convins victimele să investească în platforme false. Prejudiciu de circa un milion de lei # SafeNews
O schemă de fraudă cu investiții fictive, care a lăsat mai multe persoane fără economii, a fost destructurată de polițiștii din Chișinău. Prejudiciul total este estimat la aproximativ un milion de lei. Ofițerii Inspectoratului de Poliție Rîșcani, în comun cu Direcția de Poliție Chișinău, au reținut doi suspecți, în vârstă de 23 și 35 de […]
12:00
O întâlnire romantică a dus la capturarea şi moartea lui „El Mencho”, liderul cartelului mexican Jalisco # SafeNews
O informaţie despre relaţiile amoroase ale baronului drogurilor Nemesio Oseguera, zis „El Mencho", a condus autorităţile mexicane la ascunzătoarea liderului cartelului dintr-un mic oraş din statul Jalisco, unde acesta a fost ucis, au declarat luni autorităţile mexicane în prima relatare a ambuscadei ce a generat ulterior violenţe în mare parte a Mexicului, relatează Reuters. Cel […]
11:50
Un ofițer de poliție a murit și alți doi au fost răniți în urma unei explozii care a avut loc în noaptea de luni spre marți în piața gării Saviolovski din centrul Moscovei, scrie The Guardian. Un bărbat a detonat un dispozitiv exploziv lângă o mașină de patrulare a Poliției în centrul Moscovei, a anunțat […]
11:50
Ministerul Energiei caută Secretar General Adjunct, concurs pentru o funcție cheie în procesul de aderare la UE # SafeNews
Ministerul Energiei a anunțat lansarea concursului pentru ocuparea funcției de Secretar General Adjunct, o poziție cheie pentru coordonarea activității interne și pentru avansarea reformelor din sectorul energetic. Potrivit instituției, persoana selectată va avea responsabilități în coordonarea subdiviziunilor ministerului și în monitorizarea implementării Planului Național de Aderare la Uniunea Europeană, precum și a altor programe strategice […]
11:40
VIDEO | Șapte lingouri de aur, ascunse într-o ladă cu scule. Tentativă de contrabandă de 19 milioane de lei, dejucată la Leușeni # SafeNews
Ofițerii Departamentului antifraudă și conformare ai Serviciului Vamal, în colaborare cu funcționarii postului vamal Leușeni și sub conducerea PCCOCS, au descoperit o tentativă de introducere ilegală în Republica Moldova a șapte lingouri de aur, aduse din România. Cazul a fost documentat la intrarea în țară prin postul vamal Leușeni. Șoferul unui automobil de marca Mercedes […]
11:40
La patru ani de la începutul invaziei pe scară largă a Federației Ruse în Ucraina, deputatul Lilian Carp a transmis un mesaj de solidaritate cu poporul ucrainean și de comemorare a victimelor războiului. Parlamentarul a subliniat că ultimii patru ani au fost marcați de suferință, pierderi și distrugeri, dar și de rezistența și curajul unui […]
11:20
VIDEO | Premierul Alexandru Munteanu, mesaj de la patru ani de război, „Republica Moldova este alături de Ucraina” # SafeNews
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a transmis un mesaj emoționant la patru ani de la începutul invaziei ruse în Ucraina, evocând experiența trăită personal în dimineața de 24 februarie 2022, când se afla la Kyiv. Șeful Guvernului a relatat că nu a urmărit începutul războiului la televizor, ci s-a trezit în capitala Ucrainei în sunetul […]
11:20
O intervenție rapidă a pompierilor a prevenit distrugerea unei case de locuit în orașul Cantemir, după ce un incendiu a izbucnit într-o gospodărie de pe strada Tamara Ciobanu, în se
11:10
VIDEO | Von der Leyen, a zecea sa vizită la Kiev în ziua în care se împlinesc patru ani de război: „Pentru a transmite un mesaj clar atât poporului ucrainean, cât și agresorului” # SafeNews
Șeful Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ajuns marți la Kiev pentru a zecea oară de la începutul războiului declanșat de Rusia cu scopul de a transmite un mesaj de susținere european pentru Ucraina. „Pentru a reafirma că Europa susține cu fermitate Ucraina, financiar, militar și în această iarnă grea. Pentru a sublinia angajamentul […] Articolul VIDEO | Von der Leyen, a zecea sa vizită la Kiev în ziua în care se împlinesc patru ani de război: „Pentru a transmite un mesaj clar atât poporului ucrainean, cât și agresorului” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:10
Rusia îl anchetează pe fondatorul Telegram, Pavel Durov, pentru „facilitarea activităţilor teroriste” # SafeNews
Rusia îl investighează pe fondatorul Telegram, Pavel Durov, în cadrul unui dosar penal cu privire la „facilitarea activităţilor teroriste”, a relatat ziarul de stat Rossiiskaia Gazeta, citând Serviciul Federal de Securitate (FSB), informează Reuters. Durov nu a putut fi contactat imediat pentru a comenta informaţia, dar în ultimele zile Telegram a negat o serie de […] Articolul Rusia îl anchetează pe fondatorul Telegram, Pavel Durov, pentru „facilitarea activităţilor teroriste” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:00
O femeie din Ucraina, amendată și expulzată după ce a încercat să scoată din țară peste 24.000 de dolari nedeclarați # SafeNews
O femeie de 33 de ani, cetățeană a Ucrainei, a fost condamnată pentru tentativă de scoatere ilegală din țară a unei sume mari de bani, nedeclarată la vamă. Decizia a fost pronunțată de instanța de judecată, la solicitarea Procuraturii municipiului Chișinău. Potrivit materialelor dosarului, cazul a avut loc pe 20 martie 2024, la Aeroportul Internațional […] Articolul O femeie din Ucraina, amendată și expulzată după ce a încercat să scoată din țară peste 24.000 de dolari nedeclarați apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:40
Ședința Comisiei pentru integrare europeană din 24 februarie 2026. Articolul LIVE | Ședința Comisiei pentru integrare europeană din 24 februarie 2026 apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:40
Curtea de Apel Centru a decis, luni, 23 februarie, rejudecarea pedepsei aplicate fostului director al Serviciul de Informații și Securitate al R. Moldova, Vasile Botnari, condamnat în 2020 pentru abuz de serviciu în dosarul expulzării profesorilor turci din 2018, menținând însă constatarea vinovăției. Instanța a dispus reexaminarea individualizării sancțiunii și a laturii civile, după ce […] Articolul Cazul Vasile Botnari revine la prima instanță, judecătorii vor stabili din nou pedeapsa apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:30
Partidul Liberal Democrat din Moldova susține că războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei reprezintă o amenințare directă pentru securitatea întregii regiuni, inclusiv pentru Republica Moldova. Declarația a fost făcută la patru ani de la invazia din 24 februarie 2022. Formațiunea afirmă că agresiunea militară a schimbat echilibrul de securitate în Europa și a readus […] Articolul Patru ani de la începutul războiului, PLDM vorbește despre riscurile pentru Moldova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de solidaritate cu Ucraina la patru ani de la începutul războiului, subliniind rezistența poporului ucrainean și impactul conflictului asupra întregii regiuni. Șefa statului a declarat că, „în zorii unei zile care a schimbat istoria, Ucraina a ales să reziste și a rămas în picioare”, iar curajul […] Articolul Patru ani de război. Maia Sandu: Ucrainenii apără pacea și libertatea Europei apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:30
Zelenski, la patru ani de la invazia Rusiei: „Putin nu și-a atins obiectivele militare în Ucraina” # SafeNews
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat marți că Vladimir Putin nu și-a atins obiectivele militare în Ucraina, la patru ani după ce Rusia i-a invadat țara, notează Mediafax. Într-un mesaj video postat pe rețelele de socializare, președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a spus că Putin nu și-a atins obiectivele, nu a reușit să-i zdrobească pe ucrainenii care […] Articolul Zelenski, la patru ani de la invazia Rusiei: „Putin nu și-a atins obiectivele militare în Ucraina” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 8 ore
10:20
O companie din Republica Moldova, care activează în domeniul producerii geamurilor termopan, este investigată într-un dosar de evaziune fiscală de proporții. Prejudiciul estimat depășește 40 de milioane de lei. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2023–2025, întreprinderea ar fi declarat în acte achiziții fictive de materie primă și accesorii utilizate în procesul de producție. Scopul ar fi […] Articolul VIDEO | Evaziune fiscală de peste 40 de milioane de lei la o firmă de geamuri termopan apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj public la împlinirea a patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina, subliniind curajul poporului ucrainean și importanța solidarității internaționale. „În zorii unei zile care a schimbat istoria, Ucraina a ales să reziste. Și a rămas în picioare. Dârzenia poporului ucrainean este o lumină pentru întreaga […] Articolul Maia Sandu, la 4 ani de război în Ucraina: ”Ucraina merită o Pace dreaptă” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:10
Proiect PAS pentru susținerea antreprenorilor, mai puține blocaje financiare pentru companii # SafeNews
Companiile din Republica Moldova ar putea fi protejate de blocarea conturilor atunci când datoriile fiscale apar din cauza plăților întârziate ale instituțiilor publice. Măsura este prevăzută într-un proiect de lege privind susținerea activității antreprenoriale, aflat în procedură parlamentară. Potrivit documentului, Serviciul Fiscal nu va putea suspenda operațiunile pe conturile unei firme în limita sumelor pe […] Articolul Proiect PAS pentru susținerea antreprenorilor, mai puține blocaje financiare pentru companii apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:40
24 februarie aduce Dragobetele, sărbătoarea tradițională a iubirii. Tot mai mulți tineri români redescoperă această zi și aleg să o marcheze prin gesturi simple și activități inspirate din obiceiurile populare. În tradiția populară, Dragobetele simbolizează începutul primăverii și al relațiilor. Se credea că în această zi păsările își aleg perechea, iar tinerii care își declară […] Articolul 24 FEBRUARIE | Dragobetele aduce sărbătoarea iubirii și a începuturilor noi apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:30
Ziua de 24 februarie aduce vreme mohorâtă în toată Republica Moldova. Meteorologii anunță ploi slabe și temperaturi pozitive în majoritatea regiunilor. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, maximele termice vor oscila între +3 și +8 grade Celsius. Cerul va rămâne predominant noros, iar precipitațiile vor fi slabe și de scurtă durată. La nord, temperaturile vor ajunge […] Articolul METEO | Vreme mohorâtă în toată țara. Ploi slabe și temperaturi peste zero apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:30
Accidentele minore ar putea fi raportate online. CNPF propune despăgubiri mai mari prin constatarea amiabilă # SafeNews
Șoferii ar putea completa online constatarea amiabilă în caz de accident minor și ar putea primi despăgubiri mai mari. Comisia Națională a Pieței Financiare a lansat consultări publice pentru noile reguli privind această procedură. Proiectul prevede două schimbări importante. Prima este digitalizarea completă a procesului. A doua vizează majorarea limitelor de despăgubire. Constatarea amiabilă va […] Articolul Accidentele minore ar putea fi raportate online. CNPF propune despăgubiri mai mari prin constatarea amiabilă apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 12 ore
08:00
Reconstrucția postbelică a Ucrainei este estimată la 588 de miliarde de dolari, echivalentul a peste 500 de miliarde de euro, pentru următorii zece ani, potrivit unui raport comun realizat de autoritățile de la Kiev, Banca Mondială, Uniunea Europeană și Organizația Națiunilor Unite, publicat luni, informează AFP, citat de stirileprotv.ro. „Costurile reconstrucției continuă să crească și sunt estimate acum la 587,7 […] Articolul Suma uriașă a reconstrucției Ucrainei: aproape 600 de miliarde de dolari apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:50
Magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) au respins recursul depus de unul dintre avocații fostului președinte al R. Moldova, Igor Dodon, actual deputat, împotriva unei hotărâri a Curții de Apel Centru prin care a fost respinsă cererea acestuia privind antrenarea în litigiul cu Autoritatea Națională de Integritate (ANI), în calitate de terți, a lui Alexandru […] Articolul CSJ respinge recursul în dosarul ANI, rudele lui Igor Dodon rămân în afara procesului apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:40
Medvedev, îmbrăcat în uniformă militară, aruncă în aer negocierile de pace: „Aspecte privind teritoriile și parametrii demilitarizării” # SafeNews
Rusia și-a prezentat poziția în cadrul negocierilor privind Ucraina, inclusiv în ceea ce privește chestiunile teritoriale și parametrii demilitarizării Ucrainei, a declarat Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Federației Ruse și președinte al partidului „Rusia Unită”, scrie Digi24.ro. Luni, Medvedev a anunțat că a efectuat o vizită de lucru la una dintre unitățile […] Articolul Medvedev, îmbrăcat în uniformă militară, aruncă în aer negocierile de pace: „Aspecte privind teritoriile și parametrii demilitarizării” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:30
Valeriu Mija, întrevedere cu delegația daneză, reformele pentru aderarea la UE, în prim-plan # SafeNews
Secretarul de stat Valeriu Mija al Ministerului Afacerilor Externe a avut o întrevedere cu delegația Comisiei pentru Politică Externă a Parlamentului Regatului Danemarcei, aflată într-o vizită de lucru la Chișinău. Discuțiile s-au concentrat pe consolidarea cooperării bilaterale, sprijinul constant al Danemarcei pentru parcursul european al Republicii Moldova și evoluțiile de securitate din regiune. Interlocutorii au […] Articolul Valeriu Mija, întrevedere cu delegația daneză, reformele pentru aderarea la UE, în prim-plan apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:20
Peter Mandelson, fost ministru și ambasador britanic, arestat de poliție într-un caz legat de Jeffrey Epstein # SafeNews
Fostul ministru și ambasador britanic Peter Mandelson a fost arestat luni, în cadrul unei anchete privind suspiciuni de transmitere de informații sensibile către finanțistul american – și de asemenea infractor sexual condamnat – Jeffrey Epstein, relatează AFP. „Polițiștii au arestat un bărbat în vârstă de 72 de ani pentru suspiciuni de încălcare a atribuțiilor în […] Articolul Peter Mandelson, fost ministru și ambasador britanic, arestat de poliție într-un caz legat de Jeffrey Epstein apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:10
Schimbările climatice pun presiune pe piața asigurărilor din Moldova. BNM cere măsuri rapide pentru protejarea stabilității financiare # SafeNews
Evenimentele meteo extreme cresc riscurile pentru companiile de asigurări și pot duce la polițe mai scumpe sau mai greu de obținut. Avertismentul a fost făcut în cadrul unei sesiuni organizate de Banca Națională a Moldovei, dedicată impactului schimbărilor climatice asupra pieței locale. Potrivit BNM, frecvența mai mare a secetelor, inundațiilor și altor fenomene extreme a […] Articolul Schimbările climatice pun presiune pe piața asigurărilor din Moldova. BNM cere măsuri rapide pentru protejarea stabilității financiare apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:00
Un număr de 15 persoane, dintre care şapte minori, au murit în Peru în urma prăbuşirii unui elicopter militar a cărui dispariţie a fost semnalată duminică în regiunea Arequipa din sudul ţării, au anunţat luni forţele aeriene peruviene, transmite AFP, preluată de Agerpres. „În urma intensificării operaţiunilor de căutare, patrulele forţelor speciale şi ale poliţiei […] Articolul Catastrofă aviatică în Peru. Un elicopter militar s-a prăbușit cu 15 persoane la bord apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:50
Chișinău și Kiev își coordonează pozițiile pe dosarul transnistrean. Ucraina își reconfirmă sprijinul pentru integritatea Moldovei # SafeNews
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a discutat ieri, 23 februarie, cu ambasadorul cu misiuni speciale al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, Marko Șevcenko, reprezentant al Kievului în procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană. La întrevedere a participat și ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Păun Rohovei. Oficialii au analizat situația actuală din regiunea transnistreană și evoluțiile […] Articolul Chișinău și Kiev își coordonează pozițiile pe dosarul transnistrean. Ucraina își reconfirmă sprijinul pentru integritatea Moldovei apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:40
Doi agenți ruși, la bordul petrolierului confiscat de Franța, toamna trecută. Unul din ei, fost mercenar Wagner # SafeNews
O anchetă efectuată de autoritățile franceze dezvăluie că la bordul petrolierului rus Boracay, confiscat de Franța în luna septembrie 2025, se aflau și doi agenți de securitate ruși. Ei se aflau la bordul vasului în calitate de „agenți de pază”, la o firmă privată înființată de foști ofițeri FSB. Cei doi bărbați erau angajații ai […] Articolul Doi agenți ruși, la bordul petrolierului confiscat de Franța, toamna trecută. Unul din ei, fost mercenar Wagner apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:30
Cristina Gherasimov: Republica Moldova își consolidează agenda europeană și mobilizează sprijinul statelor UE # SafeNews
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a discutat, în format online, cu ambasadorii Republicii Moldova acreditați în statele membre ale Uniunii Europene despre stadiul actual al negocierilor de aderare și prioritățile pentru anul 2026. Potrivit oficialei, discuțiile au vizat evaluarea progreselor înregistrate în procesul de integrare europeană și coordonarea acțiunilor diplomatice pentru susținerea agendei europene […] Articolul Cristina Gherasimov: Republica Moldova își consolidează agenda europeană și mobilizează sprijinul statelor UE apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
