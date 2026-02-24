FOTO | Cinci persoane evacuate dintr-o casă cuprinsă de fum la Cantemir

14:50

Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat duminică la competiția națională de robotică FIRST Tech Challenge Moldova, unde peste 250 de elevi din 31 de echipe din toată țara și-au prezentat proiectele. În cadrul campionatului, tinerii au proiectat, construit și programat roboți, dar au demonstrat și procesul de inovare și impactul soluțiilor lor pentru comunitate. Participarea la