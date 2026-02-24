Medvedev, îmbrăcat în uniformă militară, aruncă în aer negocierile de pace: „Aspecte privind teritoriile și parametrii demilitarizării”
SafeNews, 24 februarie 2026 07:40
Rusia și-a prezentat poziția în cadrul negocierilor privind Ucraina, inclusiv în ceea ce privește chestiunile teritoriale și parametrii demilitarizării Ucrainei, a declarat Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Federației Ruse și președinte al partidului „Rusia Unită", scrie Digi24.ro. Luni, Medvedev a anunțat că a efectuat o vizită de lucru la una dintre unitățile
Alte ştiri de SafeNews
Acum 30 minute
08:00
Reconstrucția postbelică a Ucrainei este estimată la 588 de miliarde de dolari, echivalentul a peste 500 de miliarde de euro, pentru următorii zece ani, potrivit unui raport comun realizat de autoritățile de la Kiev, Banca Mondială, Uniunea Europeană și Organizația Națiunilor Unite, publicat luni, informează AFP, citat de stirileprotv.ro. „Costurile reconstrucției continuă să crească și sunt estimate acum la 587,7
07:50
Magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) au respins recursul depus de unul dintre avocații fostului președinte al R. Moldova, Igor Dodon, actual deputat, împotriva unei hotărâri a Curții de Apel Centru prin care a fost respinsă cererea acestuia privind antrenarea în litigiul cu Autoritatea Națională de Integritate (ANI), în calitate de terți, a lui Alexandru
Acum o oră
07:40
07:30
Valeriu Mija, întrevedere cu delegația daneză, reformele pentru aderarea la UE, în prim-plan # SafeNews
Secretarul de stat Valeriu Mija al Ministerului Afacerilor Externe a avut o întrevedere cu delegația Comisiei pentru Politică Externă a Parlamentului Regatului Danemarcei, aflată într-o vizită de lucru la Chișinău. Discuțiile s-au concentrat pe consolidarea cooperării bilaterale, sprijinul constant al Danemarcei pentru parcursul european al Republicii Moldova și evoluțiile de securitate din regiune. Interlocutorii au
07:20
Peter Mandelson, fost ministru și ambasador britanic, arestat de poliție într-un caz legat de Jeffrey Epstein # SafeNews
Fostul ministru și ambasador britanic Peter Mandelson a fost arestat luni, în cadrul unei anchete privind suspiciuni de transmitere de informații sensibile către finanțistul american – și de asemenea infractor sexual condamnat – Jeffrey Epstein, relatează AFP. „Polițiștii au arestat un bărbat în vârstă de 72 de ani pentru suspiciuni de încălcare a atribuțiilor în
Acum 2 ore
07:10
Schimbările climatice pun presiune pe piața asigurărilor din Moldova. BNM cere măsuri rapide pentru protejarea stabilității financiare # SafeNews
Evenimentele meteo extreme cresc riscurile pentru companiile de asigurări și pot duce la polițe mai scumpe sau mai greu de obținut. Avertismentul a fost făcut în cadrul unei sesiuni organizate de Banca Națională a Moldovei, dedicată impactului schimbărilor climatice asupra pieței locale. Potrivit BNM, frecvența mai mare a secetelor, inundațiilor și altor fenomene extreme a
07:00
Un număr de 15 persoane, dintre care şapte minori, au murit în Peru în urma prăbuşirii unui elicopter militar a cărui dispariţie a fost semnalată duminică în regiunea Arequipa din sudul ţării, au anunţat luni forţele aeriene peruviene, transmite AFP, preluată de Agerpres. „În urma intensificării operaţiunilor de căutare, patrulele forţelor speciale şi ale poliţiei
06:50
Chișinău și Kiev își coordonează pozițiile pe dosarul transnistrean. Ucraina își reconfirmă sprijinul pentru integritatea Moldovei # SafeNews
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a discutat ieri, 23 februarie, cu ambasadorul cu misiuni speciale al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, Marko Șevcenko, reprezentant al Kievului în procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană. La întrevedere a participat și ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Păun Rohovei. Oficialii au analizat situația actuală din regiunea transnistreană și evoluțiile
06:40
Doi agenți ruși, la bordul petrolierului confiscat de Franța, toamna trecută. Unul din ei, fost mercenar Wagner # SafeNews
O anchetă efectuată de autoritățile franceze dezvăluie că la bordul petrolierului rus Boracay, confiscat de Franța în luna septembrie 2025, se aflau și doi agenți de securitate ruși. Ei se aflau la bordul vasului în calitate de „agenți de pază", la o firmă privată înființată de foști ofițeri FSB. Cei doi bărbați erau angajații ai
06:30
Cristina Gherasimov: Republica Moldova își consolidează agenda europeană și mobilizează sprijinul statelor UE # SafeNews
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a discutat, în format online, cu ambasadorii Republicii Moldova acreditați în statele membre ale Uniunii Europene despre stadiul actual al negocierilor de aderare și prioritățile pentru anul 2026. Potrivit oficialei, discuțiile au vizat evaluarea progreselor înregistrate în procesul de integrare europeană și coordonarea acțiunilor diplomatice pentru susținerea agendei europene
06:20
Noi negocieri de pace între Ucraina şi Rusia ar putea avea loc la sfârşitul săptămânii, anunţă şeful de cabinet al lui Zelenski # SafeNews
O nouă serie de negocieri în format trilateral (cu medierea SUA), menite să pună capăt războiului din Ucraina, ar putea avea loc la sfârşitul săptămânii, a declarat luni pentru presa ucraineană şeful de cabinet al preşedintelui Volodimir Zelenski, relatează Reuters. „Cred că va fi la sfârşitul săptămânii, săptămâna aceasta", a declarat Kirilo Budanov pentru Novyny.Live,
Acum 4 ore
06:10
Regizorul Igor Cobileanski, cunoscut în mod special pentru serialul „Plaha", a explicat cum a ajuns să-l cunoască pe fostul lider al PDM, Vladimir Plahotniuc. Potrivit acestuia, întâlnirile au avut loc în perioada în care lucra la Prime TV, când a interacționat de mai multe ori cu ex-parlamentarul. „Modalitatea lui de a convinge era de nota
Acum 12 ore
19:50
FOTO | Parlamentul, iluminat în culorile Ucrainei. Moldova marchează patru ani de la începutul războiului # SafeNews
Clădirea Parlamentului Republicii Moldova a fost iluminată în culorile drapelului ucrainean, în semn de solidaritate cu Ucraina și de susținere a poporului ucrainean. Acțiunea marchează patru ani de la începutul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei. În scuarul Parlamentului au fost aprinse lumânări, aranjate sub forma cuvântului „pace". Evenimentul a avut loc în memoria
Acum 24 ore
17:30
Reacția lui Vladimir Bolea după acțiunile CNA: Zero toleranță la corupția din infrastructură # SafeNews
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat că acțiunile anticorupție din domeniul infrastructurii sunt esențiale pentru siguranța cetățenilor și pentru utilizarea corectă a banilor publici. Oficialul a subliniat că programele de infrastructură reprezintă „contracte morale" cu oamenii, nu simple linii de buget. Potrivit acestuia, orice fraudă în construcția drumurilor, podurilor sau altor obiective
17:20
Ucraina a recăpătat de la sfârșitul lunii ianuarie controlul asupra a circa 400 de kilometri pătrați de teritoriu, inclusiv a opt așezări, pe o secțiune din partea de sud a frontului, a afirmat luni comandantul-șef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski, transmite Reuters. Generalul ucrainean nu a precizat cât din acest teritoriu era efectiv ocupat
17:20
Maia Sandu: Danemarca își consolidează sprijinul pentru Moldova în procesul de integrare europeană # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a discutat astăzi cu o delegație a Parlamentului Regatului Danemarcei, aflată într-o vizită oficială la Chișinău, despre extinderea cooperării bilaterale și sprijinul pentru parcursul european al țării. Din delegație fac parte membri ai Comisiei pentru afaceri externe a Parlamentului danez, care se află în Republica Moldova pentru a evalua evoluțiile
17:10
Moldovagaz pregătește schimbări în managementul companiilor regionale. Directori noi vor fi selectați prin concurs # SafeNews
Grupul Moldovagaz va lansa, până la 6 martie 2026, procedurile de concurs pentru selectarea directorilor întreprinderilor afiliate. Deciziile au fost aprobate de Consiliul de Administrație în luna februarie. Compania anunță că selecția se va face în bază de concurs. Regulamentul, criteriile de evaluare și calendarul exact vor fi publicate după finalizarea etapelor pregătitoare. Conducătorii întreprinderilor
16:10
Femeie din Moldova, reținută la frontiera României în baza unui mandat european emis de Polonia # SafeNews
O femeie de 57 de ani din Republica Moldova a fost reținută de polițiștii de frontieră români, după ce pe numele ei a fost depistat un mandat european de arestare emis de autoritățile din Polonia. Cazul a avut loc pe 22 februarie, în jurul orei 14.32, în Punctul de Trecere a Frontierei Oancea, din cadrul
16:00
Alina Bondarenco, fostă corespondentă a companiei de radio și televiziune a regimului de la Tiraspol, reținută în Ucraina, a publicat un mesaj video în care anunță că este în libertate, scrie Zona de Securitate. În mesajul care a apărut pe 23 februarie, Bondarenko confirmă că a fost reținută, însă spune că nu a fost plasată
15:50
O parte din datele Forțelor Aeriene Britanice privind zborurile în dosarul Epstein au fost distruse # SafeNews
Marea Britanie a distrus o parte din datele privind zborurile asociate cu finanțistul american Jeffrey Epstein, relatează The Times. Unele zboruri datează de acum 20 de ani, însă listele pasagerilor în Marea Britanie sunt păstrate doar trei luni, după care sunt distruse, scrie thetimes.com. Potrivit publicației, fostul prim-ministru Gordon Brown a cerut șase departamente de poliție,
15:40
Fundașul moldovean Leo Saca a debutat sâmbătă, 21 februarie, pentru Barça Atlètic în meciul din etapa a 24-a contra formației CD Alcoyano. Jucătorul de 19 ani a intrat pe teren în minutul 57, înlocuindu-l pe Jofre Torrents. Partida s-a încheiat la egalitate, 1-1, anunță Federația Moldovenească de Fotbal (FMF). Barça Atlètic este echipa secundă a
15:20
Cancelarul german Friedrich Merz a acuzat luni Rusia lui Vladimir Putin că se află „la cel mai jos nivel al barbariei", declaraţia fiind făcută în ajunul împlinirii a patru ani de la invadarea Ucrainei, relatează AFP. În cadrul unui eveniment organizat la Berlin pentru a susţine Ucraina, cancelarul Friedrich Merz a mai spus că „Rusia
15:10
SUA au început luni retragerea dintr-o bază importantă din nord-estul Siriei, încă aflată sub controlul forțelor kurde. Potrivit publicației AFP, care face referire la surse, procesul s-ar putea încheia în aproximativ o lună, potrivit publicației AFP, care citează surse. Un convoi de zeci de camioane, încărcate cu vehicule blindate și clădiri prefabricate ce aparțin armatei
15:00
Turiștii din Mexic, sfătuiți să se adăpostească din cauza represaliilor violente declanșate de cartelurile de droguri # SafeNews
Statele Unite și Canada le-au cerut cetățenilor lor aflați în anumite regiuni din Mexic să se adăpostească, după ce un cartel mexican a declanșat duminică represalii violente pe scară largă în urma morții liderului său, relatează Business Insider. Într-un mesaj publicat pe rețeaua „X" duminică aproape de miezul nopții, Biroul pentru Afaceri Consulare al Departamentului de
15:00
Un bebeluș a murit în timpul unui zbor Air France, în ciuda eforturilor unor medici care erau în avion # SafeNews
Un sugar a decedat luni dimineață din cauza unui stop respirator la bordul unui avion Air France care efectua legătura între Nairobi și Paris, în ciuda eforturilor medicilor care călătoreau cu acest zbor, a transmis luni compania aeriană, potrivit France Presse. „Acest sugar, care suferea de o patologie cardiacă gravă, venea în Franța pentru tratament",
15:00
Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a intervenit la 15.466 de solicitări în perioada 16-22 februarie. Printre pacienți s-au numărat 2.213 copii. După acordarea primului ajutor, 6.407 persoane au fost transportate la spital, dintre care 5.119 adulți și 1.288 de copii. Cele mai multe apeluri au vizat urgențe cardiovasculare, în total 4.188 de cazuri. Dintre
14:50
FOTO | Peste 250 de elevi au concurat la FIRST Tech Challenge Moldova. Echipele câștigătoare merg la competiții internaționale # SafeNews
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat duminică la competiția națională de robotică FIRST Tech Challenge Moldova, unde peste 250 de elevi din 31 de echipe din toată țara și-au prezentat proiectele. În cadrul campionatului, tinerii au proiectat, construit și programat roboți, dar au demonstrat și procesul de inovare și impactul soluțiilor lor pentru comunitate. Participarea la
14:50
Șoferii vor plăti mai mult pentru carburanți
14:40
VIDEO | Doina Gherman: Danemarca își consolidează sprijinul pentru parcursul european al Moldovei # SafeNews
Danemarca va oferi Moldovei un nou sprijin de 20 de milioane de euro. Fondurile vor merge spre apărare, combaterea dezinformării și gestionarea crizelor. Anunțul a fost făcut de vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, după o întrevedere cu o delegație a Parlamentului danez. Potrivit deputatei, la Chișinău a avut loc vizita Comisiei pentru politică externă din Parlamentul […] Articolul VIDEO | Doina Gherman: Danemarca își consolidează sprijinul pentru parcursul european al Moldovei apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:10
Autoritățile poloneze au reținut un bărbat din Belarus, suspectat de spionaj pentru serviciile secrete militare de la Minsk. Acesta ar fi documentat informații din statele membre NATO, printre care Polonia, Germania și Lituania. Potrivit Reuters, activitățile de spionaj ale bărbatului au vizat infrastructura critică, inclusiv instalațiile strategice esențiale pentru apărarea Poloniei și a NATO. Procurorii […] Articolul Un bărbat din Belarus, suspectat de spionaj, reținut în Polonia apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:10
Alexei Gherțescu a demisionat din funcția de președinte al Consiliului Concurenței. Informația a fost confirmată chiar de acesta pentru BANI.MD. Potrivit lui Gherțescu, cererea de demisie a fost depusă la data de 20 februarie 2026. Întrebat despre motivele plecării, acesta a invocat motive personale. Demisia urmează să fie examinată și aprobată de Parlament. Alexei Gherțescu a […] Articolul Alexei Gherțescu a demisionat din funcția de președinte al Consiliului Concurenței apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:30
Agenția Națională pentru Sănătate Publică continuă monitorizarea situației epidemiologice prin rujeolă la nivel național și îndeamnă populația să se vaccineze, subliniind că imunizarea rămâne cea mai eficientă metodă de prevenire a îmbolnăvirii și a complicațiilor grave. Potrivit datelor instituției, în anul 2025 au fost înregistrate 193 de cazuri de rujeolă în 16 teritorii ale țării. […] Articolul Rujeola se extinde, autoritățile avertizează că riscul rămâne ridicat în 2026 apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:20
Un procuror din cadrul Procuraturii Bălți, Oficiul Glodeni, a fost eliberat din funcție după un incident produs în trafic, în care a fost suspectat că se afla la volan în stare de ebrietate. Este vorba despre Ion Crișciuc. Decizia de demitere a fost luată de Colegiul de Disciplină și Etică al Consiliului Superior al Procurorilor, […] Articolul Procuror din Glodeni, demis după un scandal în trafic. A refuzat testarea la alcool apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:10
Cine era Austin Tucker Martin, tânărul ucis la Mar-a-Lago. Familia contestă versiunea autorităților # SafeNews
Secret Service şi poliţia locală au împuşcat mortal, duminică dimineaţa, un bărbat înarmat cu o puşcă, după ce acesta a încălcat perimetrul de securitate al complexului Mar-a-Lago al preşedintelui Donald Trump din Palm Beach, Florida, au declarat oficialii forţelor de ordine. Trump, care se află în prezent la Washington, nu era la faţa locului în […] Articolul Cine era Austin Tucker Martin, tânărul ucis la Mar-a-Lago. Familia contestă versiunea autorităților apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:00
Arena Chișinău a înregistrat pierderi nete de 37,5 milioane de lei și nu își poate acoperi cheltuielile de bază. Veniturile nu acoperă amortizarea și salariile, deși capitalul social al companiei este de aproape 966 de milioane de lei. Datele se regăsesc într-un raport al Curții de Conturi, prezentat în urma unui audit privind gestionarea patrimoniului […] Articolul Pierderi de 37,5 milioane lei la Arena Chișinău. Raportul de audit al Curții de Conturi apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:00
Ministrul de Externe al României, la Bruxelles: Trupele ruse din Transnistria trebuie să fie retrase # SafeNews
„România are o poziție consecventă conform căreia trupele ruse din Transnistria trebuie să fie retrase, aceasta este poziția noastră de mulți ani și susținem, evident, faptul că ea a devenit și o poziție europeană”. Declarația aparține șefului diplomației de la București, Oana Țoiu, înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe (CAE). „Am avut conversații cu președinta Maia […] Articolul Ministrul de Externe al României, la Bruxelles: Trupele ruse din Transnistria trebuie să fie retrase apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:00
Un soldat rus a fost condamnat la închisoare pe viață pentru executarea prizonierilor de război ucraineni # SafeNews
Un soldat rus condamnat de un tribunal din Kiev pentru comiterea unei crime de război prin executarea a doi prizonieri de război ucraineni a fost condamnat la închisoare pe viață, a declarat procurorul general al țării. Procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravcenko, a declarat vineri într-o postare pe rețelele de socializare că soldatul rus, numit […] Articolul Un soldat rus a fost condamnat la închisoare pe viață pentru executarea prizonierilor de război ucraineni apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:50
Două echipaje de ambulanță, atacate în timpul intervențiilor. Un șofer a fost lovit, iar o asistentă a fost amenințată cu toporul # SafeNews
Două cazuri grave de agresiune asupra personalului medical au fost înregistrate sâmbătă, 21 februarie, în raionul Nisporeni și în municipiul Chișinău. Primul incident a avut loc la ora 00:32, într-o localitate din raionul Nisporeni. Echipajul de ambulanță a intervenit pentru a acorda ajutor unui tânăr de 17 ani, implicat într-un conflict într-un bar. În timpul […] Articolul Două echipaje de ambulanță, atacate în timpul intervențiilor. Un șofer a fost lovit, iar o asistentă a fost amenințată cu toporul apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:50
Miniștrii de externe europeni, „stupefiați” și „frustrați” de noua decizie de veto a Ungariei # SafeNews
Uniunea Europeană nu va putea adopta luni noi sancțiuni împotriva Rusiei din cauza veto-ului Ungariei, a confirmat luni șefa diplomației UE, Kaja Kallas, potrivit France Presse și Reuters. „Am auzit declarații foarte ferme din partea Ungariei și, din păcate, nu văd cum ar putea reveni asupra poziției pe care o susțin astăzi”, a declarat ea […] Articolul Miniștrii de externe europeni, „stupefiați” și „frustrați” de noua decizie de veto a Ungariei apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:50
Xi Jinping este gata să colaboreze cu Kim Jong Un pentru un „nou capitol” în relaţiile dintre cele două ţări # SafeNews
Preşedintele chinez Xi Jinping s-a declarat luni dispus să colaboreze cu liderul nord-coreean Kim Jong Un pentru a deschide un „nou capitol” în relaţiile bilaterale, într-un mesaj de felicitare adresat liderului de la Phenian după realegerea sa la conducerea partidului unic de guvernământ, relatează AFP. „Sunt gata să colaborez cu secretarul general (nord-coreean) pentru a […] Articolul Xi Jinping este gata să colaboreze cu Kim Jong Un pentru un „nou capitol” în relaţiile dintre cele două ţări apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:30
VIDEO | Trei străini, arestați la Chișinău după ce au încercat să vândă ilegal un BMW de 100.000 de euro # SafeNews
O tentativă de escrocherie cu un automobil de lux a fost dejucată de oamenii legii în sectorul Buiucani din capitală. Trei cetățeni străini, cu vârstele de 23, 25 și 27 de ani, au fost prinși în flagrant în timp ce încercau să vândă fraudulos un BMW evaluat la aproximativ 100.000 de euro. Potrivit poliției, suspecții […] Articolul VIDEO | Trei străini, arestați la Chișinău după ce au încercat să vândă ilegal un BMW de 100.000 de euro apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:10
Droguri și echipamente pentru vânzare, depistate la un bărbat din Costești. Poliția continuă ancheta # SafeNews
Un bărbat de 33 de ani din localitatea Costești, raionul Ialoveni, este cercetat de poliție pentru deținerea și distribuirea substanțelor narcotice. Potrivit Inspectoratului de Poliție Ialoveni, oamenii legii au documentat activitatea suspectului pe parcursul mai multor zile. Acesta a fost surprins în timp ce ascundea droguri în diferite locuri, pentru a le vinde ulterior. În […] Articolul Droguri și echipamente pentru vânzare, depistate la un bărbat din Costești. Poliția continuă ancheta apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:10
FOTO | Ministerul Justiției accelerează măsurile anticorupție: progresele vor fi monitorizate printr-un nou mecanism # SafeNews
La Ministerul Justiției a avut loc a doua reuniune a Grupului de lucru creat pentru monitorizarea implementării măsurilor anticorupție din sectorul justiției. La ședință au participat reprezentanți ai instituțiilor-cheie și experți din domeniu. Discuțiile s-au concentrat pe acțiunile asumate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, a declarat […] Articolul FOTO | Ministerul Justiției accelerează măsurile anticorupție: progresele vor fi monitorizate printr-un nou mecanism apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:00
VIDEO | O violonistă din Republica Moldova a evoluat la cina guvernatorilor de la Casa Albă # SafeNews
Președintele SUA, Donald Trump, a găzduit la Casa Albă, la Washington, tradiționala cină dedicată guvernatorilor americani, un eveniment care reunește lideri politici și invitați speciali din mediul cultural. Printre artiștii prezenți s-a numărat și violonista de origine moldoveană Rusanda Panfili, stabilită în Austria. Evenimentul, organizat la Casa Albă, face parte din seria întâlnirilor oficiale dintre […] Articolul VIDEO | O violonistă din Republica Moldova a evoluat la cina guvernatorilor de la Casa Albă apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:00
Partidul Liberal Democrat din Moldova a adresat Parlamentului o solicitare publică prin care cere investigarea modului în care au fost aplicate grațierile individuale și mecanismele de amnistie. Formațiunea susține că unele decizii ar fi fost luate netransparent și ar putea afecta siguranța publică. Reacția vine după cazul lui Nicolae Andrei Șepeli, grațiat anterior și vizat […] Articolul PLDM cere anchetă parlamentară privind grațierile și amnistiile acordate în ultimii ani apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:30
Consilierul municipal PAS, Ion Melnic, a solicitat verificări în cantinele instituțiilor de învățământ din Chișinău, după ce ar fi primit mai multe plângeri legate de calitatea și conformitatea produselor alimentare oferite elevilor. Solicitarea a fost adresată direct primarului general, Ion Ceban, în cadrul unei intervenții la ședința serviciilor municipale. Melnic a cerut inițierea unor controale […] Articolul VIDEO | Ion Melnic a cerut primarului controale în cantinele școlilor din Chișinău apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:20
AUDIO | FOTO | Percheziții în mai multe primării și la o companie de construcții. Cinci persoane, reținute într-un dosar de corupție # SafeNews
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii municipiului Bălți au desfășurat acțiuni de amploare într-un dosar care vizează corupție și delapidarea fondurilor publice alocate pentru proiecte de infrastructură. În urma perchezițiilor efectuate în mai multe primării din țară și la sediul unui operator economic, cinci persoane au fost reținute pentru 72 de ore. Ancheta vizează administratorul […] Articolul AUDIO | FOTO | Percheziții în mai multe primării și la o companie de construcții. Cinci persoane, reținute într-un dosar de corupție apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:10
SUA a învins Canada în finala masculină de hochei pe gheaţă de la JO. Cum a recţionat Casa Albă pe X. Postarea a strâns peste 23 de milioane de vizualizări # SafeNews
Echipa masculină a SUA a învins Canada în finala masculină olimpică de hochei pe gheaţă, iar contul oficial X al Casei Albe nu a ezitat să-şi tachineze vecinul canadian, în special pe fostul prim-ministru Justin Trudeau. Duminică, într-o finală strânsă, Statele Unite – graţie unui gol de aur în prelungiri – au învins Canada (2-1) […] Articolul SUA a învins Canada în finala masculină de hochei pe gheaţă de la JO. Cum a recţionat Casa Albă pe X. Postarea a strâns peste 23 de milioane de vizualizări apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:00
În primele patru luni de la aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), cetățenii moldoveni au economisit aproape cinci milioane de euro la comisioane. Potrivit Delegației Uniunii Europene, în perioada octombrie-ianuarie, șapte din zece plăți din și către țară au fost efectuate prin intermediul SEPA, scrie IPN. Delegația UE la Chișinău precizează […] Articolul Aproape 5 milioane de euro economisiți în 4 luni, efectul aderării Moldovei la SEPA apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:00
O tentativă de scoatere ilicită a mijloacelor financiare din Republica Moldova a fost depistată pe Aeroportul Internațional Chișinău. Polițiștii de frontieră, în comun cu funcționarii vamali, au identificat un pasager care intenționa să plece spre Dubai fără a declara o sumă mare de bani. Este vorba despre un bărbat nerezident, în vârstă de 49 de […] Articolul Tentativă de scoatere ilegală a 18.600 de euro din țară, dejucată pe Aeroportul Chișinău apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
