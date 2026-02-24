Valeriu Mija și Marko Șevcenko discută despre pașii pentru reglementarea transnistreană

13:10

Șoferii vor plăti mai mult pentru carburanți începând de mâine. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile prețuri plafon la produsele petroliere de bază. Potrivit calculelor publicate de ANRE, benzina A95 va avea un preț maxim de 23,59 lei pe litru. Motorina va putea fi comercializată la cel mult 20,45 lei pe litru. […] Articolul Carburanții se scumpesc din nou. Benzina și motorina, mai scumpe de mâine