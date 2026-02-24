Doi agenți ruși, la bordul petrolierului confiscat de Franța, toamna trecută. Unul din ei, fost mercenar Wagner

12:30

O tentativă de escrocherie cu un automobil de lux a fost dejucată de oamenii legii în sectorul Buiucani din capitală. Trei cetățeni străini, cu vârstele de 23, 25 și 27 de ani, au fost prinși în flagrant în timp ce încercau să vândă fraudulos un BMW evaluat la aproximativ 100.000 de euro. Potrivit poliției, suspecții […] Articolul VIDEO | Trei străini, arestați la Chișinău după ce au încercat să vândă ilegal un BMW de 100.000 de euro apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.