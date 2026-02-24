CSJ respinge recursul în dosarul ANI, rudele lui Igor Dodon rămân în afara procesului

06:20

O nouă serie de negocieri în format trilateral (cu medierea SUA), menite să pună capăt războiului din Ucraina, ar putea avea loc la sfârşitul săptămânii, a declarat luni pentru presa ucraineană şeful de cabinet al preşedintelui Volodimir Zelenski, relatează Reuters. „Cred că va fi la sfârşitul săptămânii, săptămâna aceasta", a declarat Kirilo Budanov pentru Novyny.Live,