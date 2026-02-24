Primarii și specialiștii din Republica Moldova, invitați la București

15:30

Mulți oameni de la oraș au tradiția de a merge într-o scurtă excursie în natură pe durata minivacanțelor de sărbători – în pădure, pe malul unui râu, într-o poiană liniștită. Minivacanțele de sărbători sunt adesea un prilej de a ne reconecta cu natura. Dar această bucurie a noastră nu trebuie să aibă un preț greu […] Articolul Turism etic în natură: cum să ne bucurăm de mediu fără a-i dăuna apare prima dată în Ecopresa.