Energia termică mai ieftină în majoritatea regiunilor, cu excepția Bălțiului și Glodeniului
Ecopresa.md, 12 februarie 2026 14:40
Chișinăuienii au tarife mai mici cu circa 500 de lei la energia termică, iar bălțenii – tarife mai mari cu 75 de lei. Agenția Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat costurile la energia termică, urmare a modificării prețului la gazele naturale. Tarife mai mari la Bălți Locuitorii din Bălți vor plăti 2.201 lei/Gcal
• • •
Alte ştiri de Ecopresa.md
Acum 30 minute
14:40
Energia termică mai ieftină în majoritatea regiunilor, cu excepția Bălțiului și Glodeniului # Ecopresa.md
Chișinăuienii au tarife mai mici cu circa 500 de lei la energia termică, iar bălțenii – tarife mai mari cu 75 de lei. Agenția Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat costurile la energia termică, urmare a modificării prețului la gazele naturale. Tarife mai mari la Bălți Locuitorii din Bălți vor plăti 2.201 lei/Gcal
Acum 2 ore
13:00
Cinci focare de gripă aviară au fost confirmate recent în fauna sălbatică din Republica Moldova, toate la lebede. Aproximativ zece păsări au fost înhumate, potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Virusul este mortal pentru păsări, nu există tratament, iar autoritățile fac apel la populație să evite orice contact cu exemplarele bolnave sau moarte și
Acum 24 ore
18:20
În următoarele zile, între 11–13 februarie 2026, oscilațiile de temperatură fac ca gheața de pe râuri, lacuri și iazuri să devină instabilă și imprevizibilă. Chiar dacă pare solidă, un pas greșit poate duce la prăbușire și chiar la înec. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) recomandă să fim atenți la deplasările pe suprafețe înghețate
Ieri
13:00
Locuitorii satului Cociulia, din raionul Cantemir, ar putea economisi anual până la 350.000 de lei la facturile de energie, după ce localitatea a devenit prima comunitate de energie din surse regenerabile înregistrată oficial în Republica Moldova. Decizia a fost aprobată pe 10 februarie de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). O comunitate de energie
10 februarie 2026
17:50
Chiar și pe polei, păsările nu au trecut neobservate. Pe 7 și 8 februarie, opt observatori au înregistrat 42 de specii de păsări și aproximativ 600 de indivizi în aplicația Ornitodata, ca parte a provocării lansate de Societatea pentru Protecția Păsărilor și a Naturii din Republica Moldova. Observațiile au fost realizate preponderent în municipiul Chișinău,
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
Noi detalii despre primul Inventar Forestier Național: proiectul va fi realizat cu sprijin nerambursabil # Ecopresa.md
Inventarul Forestier Național (IFN) al Republicii Moldova va costa 1,7 milioane de euro, oferite drept grant nerambursabil din partea Guvernului României. În 2030 vor fi publicate rezultatele, după ce, de la anul viitor, echipele vor ieși în teren, pentru măsurări și verificări. Datele acumulate vor fi folosite și în raportările internaționale ale Republicii Moldova, inclusiv
17:10
Autoritățile anunță că lemnul de foc este suficient pentru toți cei care au nevoie iarna aceasta. În total, pentru sezonul rece 2025-2026, s-au recoltat aproximativ 600 de mii de metri steri de lemn de foc, ceea ce asigură stocuri suficiente pentru populație. În ultimii trei ani volumul comercializat a constituit circa 535 de mii de
7 februarie 2026
11:30
În weekendul cu polei, fără plimbări lungi. O scurtă plimbare doar, să observăm… păsările. Dar dacă alegi să ieși, cu prudență, atunci parcul din apropiere te poate uimi. Ornitologii de la Societatea Pentru Protecția Păsărilor și a Naturii din Republica Moldova îndeamnă oamenii să observe păsările urbane și să înregistreze speciile în aplicația Ornitodata, contribuind
11:20
În weekendul cu polei, fără plimbări lungi. O scurtă plimbare doar, să observăm… păsările. Dar dacă alegi să ieși, cu prudență, atunci parcul din apropiere te poate uimi. Ornitologii de la Societatea Pentru Protecția Păsărilor și a Naturii din Republica Moldova îndeamnă oamenii să observe păsările urbane și să înregistreze speciile în aplicația Ornitodata, contribuind
6 februarie 2026
16:40
Rețeaua civică de monitorizare a calității aerului se extinde în Moldova — cum funcționează campania „Adoptă un senzor” # Ecopresa.md
Calitatea aerului pe care îl respirăm zilnic este monitorizată oficial în Republica Moldova, însă rețeaua existentă acoperă doar parțial teritoriul țării. Practic, Agenția de Mediu ne oferă situația privind poluarea aerului în Chișinău, Bălți și Rezina (emisiile industriale). De ceva timp, inițiativele civice încep să se preocupe și de monitorizarea aerului – iar una dintre
11:10
30 de localități au rămas parțial fără energie electrică din cauza poleiului. Autoritățile explică situația # Ecopresa.md
Din cauza condițiilor meteo dificile și a depunerilor de polei, 30 de localități din mai multe raioane ale țării au fost deconectate parțial de la energia electrică, potrivit informațiilor oficiale oferite de autorități și operatorii de distribuție. Potrivit Ministerului Energiei, echipele de intervenție ale Premier Energy Distribution și RED-Nord se află în teren și efectuează
4 februarie 2026
16:30
Mai multe instituții din subordinea Ministerului Mediului vor fi reorganizate: Inspectoratul pentru Protecția Mediului va avea o subdiviziune care va interveni 24/24 în caz de incidente, Agenția de Mediu va fi consolidată pentru a reduce timpul de eliberare a autorizațiilor, Serviciul Hidrometeorologic de Stat va deveni „Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu", iar o
12:20
Blackout-ul din 31 ianuarie a arătat că rămânem vulnerabili energetic. Cum ne pregătim # Ecopresa.md
Pana de curent din 31 ianuarie a demonstrat, încă o dată, cât de fragil încă este sistemul energetic al Republicii Moldova. O avarie produsă în rețeaua electrică din Ucraina a lăsat temporar mii de consumatori fără electricitate, afectând inclusiv municipiul Chișinău. Un segment al liniei electrice aeriene (LEA) Vulcanesti – MGRES, aflat pe teritoriul Ucrainei,
3 februarie 2026
19:20
În tot mai multe orașe din lume, resturile alimentare și vegetale nu mai ajung la groapa de gunoi. Ele sunt colectate separat și transformate, chiar în cartiere, în compost pentru spațiile verzi. Practica se numește compostare urbană sau comunitară și este considerată una dintre cele mai simple soluții pentru reducerea deșeurilor organice în orașe. Cum
16:10
În tot mai multe orașe din lume, resturile alimentare și vegetale nu mai ajung la groapa de gunoi. Ele sunt colectate separat și transformate, chiar în cartiere, în compost pentru spațiile verzi. Practica se numește compostare urbană sau comunitară și este considerată una dintre cele mai simple soluții pentru reducerea deșeurilor organice în orașe. Cum
12:10
Veste bună pentru consumatori: vom plăti mai puțin pentru gazele naturale. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat o reducere a tarifului cu 2 lei și 15 bani pe metru cub, astfel că prețul va fi de 13,35 lei fără TVA, față de 15,50 lei în prezent. În factură, noi vom plăti 14,42
2 februarie 2026
18:20
Începând de astăzi, 2 februarie, vânătoarea a fost sistată în toate fondurile cinegetice până pe 15 august, cu excepția speciilor răpitoare: vulpile și șacalii. Măsura a fost luată prin Ordinul nr. 5 al Ministerului Mediului, emis pe 29 ianuarie 2026, în baza Legii vânătorii nr. 55 din 2024. Potrivit lui Petru Ostafi, specialist superior în
17:40
Această noapte se anunță a fi cea mai rece din acest sezon. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod Galben de ger. Potrivit meteorologilor, zona de nord a țării va fi cea mai afectată, unde se așteaptă temperaturi minime a aerului de până la -20°C și chiar mai scăzute. În zonele vizate, vremea va fi
11:50
Mai multe lebede și rațe sălbatice au fost surprinse în această perioadă pe râul Nistru, în localitatea Sănătăuca, raionul Florești. Păsările au ales să ierneze în Republica Moldova, profitând de condițiile favorabile de mediu. Păsările au ales să ierneze în Republica Moldova, profitând de condițiile favorabile de mediu. În fotografii pot fi observate mai multe
30 ianuarie 2026
17:20
Peste o mie de arbori tăiați ilegal la Ocolul Silvic Ghidighici. Prejudiciul depășește 567 de mii de lei # Ecopresa.md
Peste 1.000 de arbori tăiați ilegal au fost depistați în urma unui control inopinat desfășurat la Ocolul Silvic Ghidighici, din cadrul Întreprinderii pentru Silvicultură Chișinău. Verificările au fost dispuse de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, și realizate cu implicarea inspectorilor de mediu din mai multe regiuni ale țării, pentru a preveni eventuale „înțelegeri locale". Potrivit Ministerului
29 ianuarie 2026
12:40
40 de companii din sectorul industrial vor putea primi audit energetic gratuit. Criterii de eligibilitate # Ecopresa.md
Patruzeci de întreprinderi micro, mici și mijlocii din sectorul industrial vor putea beneficia de audit energetic industrial gratuit, care le va permite ulterior să acceseze granturi nerambursabile pentru investiții în eficiență energetică și energie regenerabilă. Pentru a fi eligibile, companiile trebuie să fie înregistrate și active în Republica Moldova, să desfășoare activități de producție industrială
12:30
Ministrul Mediului: „În sfârșit, după 30 de ani, vom face primul Inventar Forestier Național”. Pădurile vor fi monitorizate prin satelit # Ecopresa.md
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat în cadrul emisiunii „Obiectiv comun" de la TVR Moldova, că Republica Moldova va realiza, în premieră, un Inventar Forestier Național, după mai bine de trei decenii: „În sfârșit, după 30 de ani, vom face primul Inventar Forestier Național. Aceasta înseamnă că vom ști exact cantitatea de masă lemnoasă pe
28 ianuarie 2026
14:50
Hainele vechi nu vor mai ajunge la gunoi: Republica Moldova va avea centre de colectare a deșeurilor textile # Ecopresa.md
În Republica Moldova, cantitatea de deșeuri textile este în continuă creștere, iar în lipsa unui sistem organizat, majoritatea hainelor uzate ajung la gropile de gunoi, unde au un impact direct asupra mediului. Începând cu anul 2028, autoritățile propun înființarea primelor centre de colectare a textilelor, unde vom putea preda hainele pe care nu le mai
27 ianuarie 2026
09:50
România oferă Republicii Moldova 1,7 milioane de euro pentru primul inventar al pădurilor # Ecopresa.md
Republica Moldova va avea, în premieră, o imagine completă și actualizată a stării pădurilor sale, de la suprafață și volum de masă lemnoasă până la nivelul de degradare. Realizarea Inventarului Forestier Național va fi posibilă cu sprijin financiar din partea României, în valoare de 1,7 milioane de euro. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului,
26 ianuarie 2026
13:00
Fără carne de pasăre din Ucraina pe piața din Moldova: ANSA suspendă temporar importurile # Ecopresa.md
Carnea de pasăre și produsele derivate din Ucraina nu vor mai ajunge, temporar, pe piața din Republica Moldova. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a decis suspendarea importurilor, invocând riscuri pentru siguranța alimentară și aplicarea principiului precauției, în contextul unor investigații recente. Potrivit instituției, măsura a fost luată pentru a proteja sănătatea consumatorilor și pentru
12:50
Premier Energy Distribution avertizează asupra unor întreruperi parțiale în rețeaua de medie tensiune, cauzate de poleiul depus pe rețea. Astăzi, nouă localități din raioanele Criuleni, Orhei, Telenești, Călărași și Ștefan Vodă sunt parțial deconectate de la energie electrică. Echipele operatorului lucrează deja pentru remedierea defecțiunilor și restabilirea alimentării cât mai rapid posibil. Este important să
09:00
Republica Moldova aproape de pragul de 1.000 MW energie regenerabilă: fotovoltaicul și eolianul în frunte # Ecopresa.md
La finalul anului 2025, capacitatea instalată din surse regenerabile a ajuns la 980 MW. Fotovoltaicul și energia eoliană domină piața, iar interesul investitorilor privați și al consumatorilor casnici este în creștere. În contextul Zilei Internaționale a Energiei Curate, marcată pe 26 ianuarie, am discutat cu Ion Muntean, directorul Centrului Național pentru Energie Durabilă (CNED) despre
22 ianuarie 2026
19:30
Ministerul Mediului a anunțat astăzi propunerile pentru conducerea a două instituții-cheie: Nicolae Munteanu pentru funcția de director general al Agenției „Moldsilva" și Nicu Belitei la conducerea Agenției de Mediu. „Anul 2026 va fi anul reformelor. Reforma sistemului silvic, continuarea programului de împădurire și combaterea tăierilor ilegale, aceasta vor fi prioritățile domnului Nicolae Munteanu, pe care
16:20
Descoperă Egiptul alături de Mircea Mitrofan – jurnalul său de călătorie urmează să fie lansat la Chișinău # Ecopresa.md
Jurnalistul și scriitorul Mircea Mitrofan invită publicul din Chișinău la lansarea jurnal
16:00
Iarna nu este grea doar pentru oameni. Pentru animale – mai ales pentru cele fără adăpost sau complet dependente de noi – frigul, zăpada și lipsa hranei pot deveni o luptă zilnică pentru supraviețuire. În mediul urban sau rural, animalele resimt din plin temperaturile scăzute, iar responsabilitatea noastră este mai mare decât credem. Nu sunt […] Articolul Iarna pune la încercare și animalele fără adăpost. Cum le putem ajuta? apare prima dată în Ecopresa.
20 ianuarie 2026
15:50
Dialog de nivel înalt la Chișinău: Conferința Transfrontalieră România–Republica Moldova pentru dezvoltare durabilă, în contextul parcursului european # Ecopresa.md
Politicile de mediu și energie, în contextul accelerării parcursului european al Republicii Moldova au fost discutate la Chișinău, la Conferința Transfrontalieră pentru Dezvoltare Durabilă România – Republica Moldova. Evenimentul de nivel înalt a reunit peste 235 de participanți, inclusiv secretari de stat, reprezentanți ai agențiilor de reglementare, autorități publice locale, companii și lideri din societatea […] Articolul Dialog de nivel înalt la Chișinău: Conferința Transfrontalieră România–Republica Moldova pentru dezvoltare durabilă, în contextul parcursului european apare prima dată în Ecopresa.
16 ianuarie 2026
12:20
După sărbătorile de iarnă, mii de brazi naturali ajung anual lângă sau direct în containerele pentru deșeuri menajere. Deși sunt biodegradabili, modul în care sunt aruncați îi transformă, în multe cazuri, dintr-o resursă potențială într-o problemă pentru sistemul de gestionare a deșeurilor. Bradul natural nu este, prin natura sa, dăunător mediului. Devine problematic atunci când […] Articolul Ce facem cu bradul natural după sărbători: între deșeu și resursă apare prima dată în Ecopresa.
13 ianuarie 2026
11:50
Suntem în plină iarnă, temperaturile sunt scăzute, iar păsărilor sălbatice le este tot mai greu să găsească hrană. Zăpada limitează accesul la resurse, dar noi putem ajuta înaripatele să reziste iernii. Instalarea unei hrănitori și alegerea alimentelor potrivite sunt măsuri simple, dar care vor ajuta foarte mult păsările. Ce mâncare putem pune? Preferințele diferă de […] Articolul Iarna pune păsările la încercare: cum le poți ajuta și participa la un concurs apare prima dată în Ecopresa.
