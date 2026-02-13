Cazul celor 1.007 arbori tăiați ilegal la Ghidighici. Inspectorii vor sesiza Procuratura 

16:00

Iarna nu este grea doar pentru oameni. Pentru animale – mai ales pentru cele fără adăpost sau complet dependente de noi – frigul, zăpada și lipsa hranei pot deveni o luptă zilnică pentru supraviețuire. În mediul urban sau rural, animalele resimt din plin temperaturile scăzute, iar responsabilitatea noastră este mai mare decât credem. Nu sunt […] Articolul Iarna pune la încercare și animalele fără adăpost. Cum le putem ajuta? apare prima dată în Ecopresa.