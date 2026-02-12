Gripa aviară la lebede în Republica Moldova: cum recunoaștem o lebădă bolnavă

11:50

Suntem în plină iarnă, temperaturile sunt scăzute, iar păsărilor sălbatice le este tot mai greu să găsească hrană. Zăpada limitează accesul la resurse, dar noi putem ajuta înaripatele să reziste iernii. Instalarea unei hrănitori și alegerea alimentelor potrivite sunt măsuri simple, dar care vor ajuta foarte mult păsările. Ce mâncare putem pune? Preferințele diferă de […] Articolul Iarna pune păsările la încercare: cum le poți ajuta și participa la un concurs apare prima dată în Ecopresa.