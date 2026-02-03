Cum putem reduce deșeurile organice prin compostare comunitară în oraș

17:40

Această noapte se anunță a fi cea mai rece din acest sezon. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod Galben de ger. Potrivit meteorologilor, zona de nord a țării va fi cea mai afectată, unde se așteaptă temperaturi minime a aerului de până la -20°C și chiar mai scăzute. În zonele vizate, vremea va fi […] Articolul Temperaturi de -20°C în această noapte: Moldova, sub Cod galben de ger apare prima dată în Ecopresa.