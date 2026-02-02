Vânătoarea, sistată în fondurile cinegetice ale Republicii Moldova până pe 15 august
Ecopresa.md, 2 februarie 2026 18:20
Începând de astăzi, 2 februarie, vânătoarea a fost sistată în toate fondurile cinegetice până pe 15 august, cu excepția speciilor răpitoare: vulpile și șacalii. Măsura a fost luată prin Ordinul nr. 5 al Ministerului Mediului, emis pe 29 ianuarie 2026, în baza Legii vânătorii nr. 55 din 2024. Potrivit lui Petru Ostafi, specialist superior în
Această noapte se anunță a fi cea mai rece din acest sezon. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod Galben de ger. Potrivit meteorologilor, zona de nord a țării va fi cea mai afectată, unde se așteaptă temperaturi minime a aerului de până la -20°C și chiar mai scăzute. În zonele vizate, vremea va fi
Mai multe lebede și rațe sălbatice au fost surprinse în această perioadă pe râul Nistru, în localitatea Sănătăuca, raionul Florești. Păsările au ales să ierneze în Republica Moldova, profitând de condițiile favorabile de mediu. Păsările au ales să ierneze în Republica Moldova, profitând de condițiile favorabile de mediu. În fotografii pot fi observate mai multe
Peste o mie de arbori tăiați ilegal la Ocolul Silvic Ghidighici. Prejudiciul depășește 567 de mii de lei # Ecopresa.md
Peste 1.000 de arbori tăiați ilegal au fost depistați în urma unui control inopinat desfășurat la Ocolul Silvic Ghidighici, din cadrul Întreprinderii pentru Silvicultură Chișinău. Verificările au fost dispuse de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, și realizate cu implicarea inspectorilor de mediu din mai multe regiuni ale țării, pentru a preveni eventuale „înțelegeri locale". Potrivit Ministerului
40 de companii din sectorul industrial vor putea primi audit energetic gratuit. Criterii de eligibilitate # Ecopresa.md
Patruzeci de întreprinderi micro, mici și mijlocii din sectorul industrial vor putea beneficia de audit energetic industrial gratuit, care le va permite ulterior să acceseze granturi nerambursabile pentru investiții în eficiență energetică și energie regenerabilă. Pentru a fi eligibile, companiile trebuie să fie înregistrate și active în Republica Moldova, să desfășoare activități de producție industrială
Ministrul Mediului: „În sfârșit, după 30 de ani, vom face primul Inventar Forestier Național”. Pădurile vor fi monitorizate prin satelit # Ecopresa.md
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat în cadrul emisiunii „Obiectiv comun" de la TVR Moldova, că Republica Moldova va realiza, în premieră, un Inventar Forestier Național, după mai bine de trei decenii: „În sfârșit, după 30 de ani, vom face primul Inventar Forestier Național. Aceasta înseamnă că vom ști exact cantitatea de masă lemnoasă pe
Hainele vechi nu vor mai ajunge la gunoi: Republica Moldova va avea centre de colectare a deșeurilor textile # Ecopresa.md
În Republica Moldova, cantitatea de deșeuri textile este în continuă creștere, iar în lipsa unui sistem organizat, majoritatea hainelor uzate ajung la gropile de gunoi, unde au un impact direct asupra mediului. Începând cu anul 2028, autoritățile propun înființarea primelor centre de colectare a textilelor, unde vom putea preda hainele pe care nu le mai
România oferă Republicii Moldova 1,7 milioane de euro pentru primul inventar al pădurilor # Ecopresa.md
Republica Moldova va avea, în premieră, o imagine completă și actualizată a stării pădurilor sale, de la suprafață și volum de masă lemnoasă până la nivelul de degradare. Realizarea Inventarului Forestier Național va fi posibilă cu sprijin financiar din partea României, în valoare de 1,7 milioane de euro. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului,
Fără carne de pasăre din Ucraina pe piața din Moldova: ANSA suspendă temporar importurile # Ecopresa.md
Carnea de pasăre și produsele derivate din Ucraina nu vor mai ajunge, temporar, pe piața din Republica Moldova. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a decis suspendarea importurilor, invocând riscuri pentru siguranța alimentară și aplicarea principiului precauției, în contextul unor investigații recente. Potrivit instituției, măsura a fost luată pentru a proteja sănătatea consumatorilor și pentru
Premier Energy Distribution avertizează asupra unor întreruperi parțiale în rețeaua de medie tensiune, cauzate de poleiul depus pe rețea. Astăzi, nouă localități din raioanele Criuleni, Orhei, Telenești, Călărași și Ștefan Vodă sunt parțial deconectate de la energie electrică. Echipele operatorului lucrează deja pentru remedierea defecțiunilor și restabilirea alimentării cât mai rapid posibil. Este important să
Republica Moldova aproape de pragul de 1.000 MW energie regenerabilă: fotovoltaicul și eolianul în frunte # Ecopresa.md
La finalul anului 2025, capacitatea instalată din surse regenerabile a ajuns la 980 MW. Fotovoltaicul și energia eoliană domină piața, iar interesul investitorilor privați și al consumatorilor casnici este în creștere. În contextul Zilei Internaționale a Energiei Curate, marcată pe 26 ianuarie, am discutat cu Ion Muntean, directorul Centrului Național pentru Energie Durabilă (CNED) despre
Ministerul Mediului a anunțat astăzi propunerile pentru conducerea a două instituții-cheie: Nicolae Munteanu pentru funcția de director general al Agenției „Moldsilva" și Nicu Belitei la conducerea Agenției de Mediu. „Anul 2026 va fi anul reformelor. Reforma sistemului silvic, continuarea programului de împădurire și combaterea tăierilor ilegale, aceasta vor fi prioritățile domnului Nicolae Munteanu, pe care
Descoperă Egiptul alături de Mircea Mitrofan – jurnalul său de călătorie urmează să fie lansat la Chișinău # Ecopresa.md
Jurnalistul și scriitorul Mircea Mitrofan invită publicul din Chișinău la lansarea jurnalului său de călătorie: „Egipt – Pe urmele faraonilor". Evenimentul va avea loc pe 30 ianuarie 2026, la Biblioteca Municipală B. P. Hașdeu, începând cu ora 15:00. Mircea povestește, în jurnalul său de călătorie, experiența trăită în Egipt în vara anului 2018, unde a
Iarna nu este grea doar pentru oameni. Pentru animale – mai ales pentru cele fără adăpost sau complet dependente de noi – frigul, zăpada și lipsa hranei pot deveni o luptă zilnică pentru supraviețuire. În mediul urban sau rural, animalele resimt din plin temperaturile scăzute, iar responsabilitatea noastră este mai mare decât credem. Nu sunt
Dialog de nivel înalt la Chișinău: Conferința Transfrontalieră România–Republica Moldova pentru dezvoltare durabilă, în contextul parcursului european # Ecopresa.md
Politicile de mediu și energie, în contextul accelerării parcursului european al Republicii Moldova au fost discutate la Chișinău, la Conferința Transfrontalieră pentru Dezvoltare Durabilă România – Republica Moldova. Evenimentul de nivel înalt a reunit peste 235 de participanți, inclusiv secretari de stat, reprezentanți ai agențiilor de reglementare, autorități publice locale, companii și lideri din societatea
După sărbătorile de iarnă, mii de brazi naturali ajung anual lângă sau direct în containerele pentru deșeuri menajere. Deși sunt biodegradabili, modul în care sunt aruncați îi transformă, în multe cazuri, dintr-o resursă potențială într-o problemă pentru sistemul de gestionare a deșeurilor. Bradul natural nu este, prin natura sa, dăunător mediului. Devine problematic atunci când
Suntem în plină iarnă, temperaturile sunt scăzute, iar păsărilor sălbatice le este tot mai greu să găsească hrană. Zăpada limitează accesul la resurse, dar noi putem ajuta înaripatele să reziste iernii. Instalarea unei hrănitori și alegerea alimentelor potrivite sunt măsuri simple, dar care vor ajuta foarte mult păsările. Ce mâncare putem pune? Preferințele diferă de
