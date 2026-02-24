Escrocherii cu investiții online: doi bărbați, reținuți în Chișinău

10:40

Igor Dodon, președinte al fracțiunii parlamentare a socialiștilor, ieri, a primit cetățeni în audiență. “Oamenii au venit să caute sprijin și soluții pentru problemele stringente cu care se confruntă în viața de zi cu zi. Toate solicitările vor fi examinate cu atenție, iar acolo unde este necesar vor fi înaintate demersuri către instituțiile competente pentru […] Post-ul Igor Dodon a primit în audiență cetățeni: oamenii au venit să caute sprijin și soluții pentru problemele stringente cu care se confruntă apare prima dată în Provincial.