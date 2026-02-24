AND: ceață și polei pe unele drumuri naționale

14:10

Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Chișinău este cel mai vechi parc din Chișinău și reprezintă un monument istoric de categorie națională, înscris în registrul monumentelor. În același timp, reprezintă o carte de vizită nu doar a capitalei, dar a întregii țări. Nu este un parc simplu, iar orice intervenție trebuie analizată cu […] Post-ul CNMI cere modificări la proiectul de reabilitare a Grădinii „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Chișinău apare prima dată în Provincial.