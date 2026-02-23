Turneul raional de futsal la Drochia

12:00

Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat în vârstă de 38 de ani, învinuit de comiterea infracțiunii de vătămare intenționată gravă a integrității corporale, periculoasă pentru viață, soldată cu decesul victimei. Prin sentința instanței, inculpatul a fost condamnat la 9 ani de închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis.