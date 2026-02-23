Autogara Nord, analizată la MIDR după decizia de respingere a unei investiții strategice

14:50

Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2025 comparativ cu anul 2024, structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au înregistrat creșteri la numărul: turiștilor cazați cu 10,7%; înnoptărilor turistice cu 4,4%. Cazările înregistrate în structurile de primire turistică în anul 2025 au însumat 525,1 mii vizitatori, din care 238,9 mii (45,5%) au revenit […] Post-ul Crește numărul turiștilor în Moldova: 525 de mii de persoane au fost cazate în 2025 apare prima dată în Provincial.