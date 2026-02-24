4 ani de acțiune pentru pace, alături de Ucraina
Provincial, 24 februarie 2026 09:40
De la declanșarea războiului din Ucraina, pe 24 februarie 2022, securitatea în regiunea noastră a trecut printr-o schimbare radicală. Conflictul a generat un cumul de provocări complexe pentru societate și instituțiile statului: fluxuri masive de persoane la frontieră într-un timp foarte scurt, necesitatea gestionării unui număr mare de refugiați, riscuri sporite pentru ordinea publică, tentative
• • •
În 24 februarie, după rânduiala veche, primăvara începe să-și facă loc. Este logodna păsărilor, ziua în care Dragobete aduce început de viață și pune pământul în mișcare. Zăpada începe să se topească, seva pornește prin copaci, iar păsările își aleg perechea. Fetele și flăcăii pornesc la câmp ori la margine de codru, după flori. Își
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat, anunță deconspirarea unei scheme de livrarea fictivă a materiei prime și accesoriilor necesare fabricării geamurilor de termopan, în sumă de peste 40.000.000 lei. Compania vizată ar fi implementat schema de evaziune fiscală în perioada anilor 2023-2025. Adăugat probelor acumulate, oamenii legii au descins cu percheziții
Astăzi, 24 februarie, la împlinirea a 4 ani de la declanșarea războiului din Ucraina, Primarul General, Ion Ceban, condamnă războiul împotriva țării vecine, subliniind că, încă din prima zi, Chișinăul s-a aflat în prima linie. „Am acționat rapid și responsabil, mobilizând resurse materiale, logistică, specialiști calificați, medici, asistenți sociali și psihologi pentru a oferi sprijin
Se circulă în condiții de ceață pe unele drumuri naționale. Partea carosabilă este umedă, pe alocuri cu polei. Administraţia Națională a Drumurilor informează că, în urma ploilor și burniței înregistrate în mai multe regiuni, pe parcursul nopții au fost desfășurate lucrări de prevenire și combatere a poleiului în zonele de centru și nord ale țării.
Maraton auto în memoria eroilor căzuți în războiul din Afganistan, organizat pe traseul Râșcani–Drochia–Edineț–Briceni–Ocnița–Dondușeni # Provincial
Duminică, 22 februarie 2026, pe traseul Râșcani–Drochia–Edineț–Briceni–Ocnița–Dondușeni, s-a desfășurat maratonul auto dedicat comemorării ostașilor căzuți în Războiul din Afganistan. La Drochia, alături de veteranii războiului, a fost prezent Președintele raionului Drochia, Vasile Cemortan, care și-a exprimat respectul și recunoștința față de sacrificiul celor care și-au pierdut viața pe câmpul de luptă. În cadrul ceremoniei, după
Peste 36 de mii de elevi din clasa a IX-a vor participa la pretestarea pentru examenele de absolvire a gimnaziului # Provincial
Elevii din clasele a IX-a susțin, în zilele de 24 și 26 februarie 2026, pretestarea republicană la matematică și, respectiv, la limba și literatura română (pentru școlile cu predare în limbile minorităților naționale) – probe incluse în lista examenelor naționale de absolvire a gimnaziului. Pretestările republicane sunt organizate de Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare
Intervenții pe drumurile naționale: curățări, deszăpeziri și plombări în mai multe raioane ale țării # Provincial
În prezent, circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții bune, specifice sezonului rece. Intervențiile realizate în această perioadă, la nivelul rețelei rutiere naționale, constau în curățarea părții carosabile, a podurilor și podețelor, precum și deszăpezirea sectoarelor afectate sau acostamentelor. Totodată, se execută lucrări de remediere a degradărilor prin plombări cu mixtură asfaltică rece.
Orașul Nisporeni va deveni, în anul 2026, epicentrul activităților sportive din Republica Moldova, după ce a fost desemnat câștigător al concursului organizat de Ministerul Educației și Cercetării, în cadrul Programului „Capitala Sportului". Pentru implementarea acestuia, Ministerul Educației și Cercetării va aloca un buget de aproximativ 2 milioane de lei. Resursele vor fi utilizate pentru organizarea
Autogara Nord, analizată la MIDR după decizia de respingere a unei investiții strategice # Provincial
La MIDR a avut loc o ședință de lucru convocată de vicepremierul Vladimir Bolea, cu participarea reprezentanților Agenției Proprietății Publice, Agenției Naționale Transport Auto și ai Direcției exploatare a imobilului, în cadrul căreia au fost examinate aspecte ce țin de activitatea Autogării Nord, în contextul deciziei Consiliului pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului
În municipiul Bălți se planifică instalarea indicatoarelor luminoase la trecerile pentru pietoni # Provincial
Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a dispus serviciilor de profil și poliției să identifice cele mai problematice treceri pentru pietoni și să instaleze la acestea indicatoare luminoase moderne de culoare portocalie sau galbenă, menite să sporească siguranța pietonilor și a conducătorilor auto. În cadrul Comisiei pentru asigurarea siguranței circulației rutiere pe teritoriul municipiului Bălți a
Comisia Electorală Centrală prezintă analiza comparativă și structurată a proceselor electorale din Republica Moldova, din perspectiva egalității de gen, pentru perioada 2021-2025. Aceasta evidențiază evoluții importante în participarea cetățenilor la vot, implicarea femeilor în administrarea procesului electoral și nivelul de reprezentare în competiția electorală. Datele arată că în ambele scrutine, femeile au continuat să fie mai active în procesul electoral, […]
În perioada 14, 15 și 21 februarie 2026, în incinta Școlii Sportive din orașul Drochia, Consiliul raional Drochia în parteneriat cu Asociația Raională de Fotbal Drochia, a organizat Turneul raional la futsal, competiție care a reunit 10 echipe din localitățile raionului: Țarigrad, Veterani (or. Drochia), Gribova, IPLT „B.P. Hasdeu" Drochia, Amatori, Școala Sportivă or. Drochia,
Circulație rutieră sistată pe str. Feroviarilor pentru lucrările la apeductul Chișinău–Strășeni–Călărași # Provincial
Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru informează că, în perioada 23 februarie – 30 iulie 2026, circulația rutieră pe str. Feroviarilor va fi sistată total, pe segmente, pentru executarea lucrărilor din cadrul proiectului Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală, care prevede construcția apeductului magistral Chișinău–Strășeni–Călărași. Traficul va fi redirecționat pe drumurile de ocolire, conform indicatoarelor
CNMI cere modificări la proiectul de reabilitare a Grădinii „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Chișinău # Provincial
Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt" din Chișinău este cel mai vechi parc din Chișinău și reprezintă un monument istoric de categorie națională, înscris în registrul monumentelor. În același timp, reprezintă o carte de vizită nu doar a capitalei, dar a întregii țări. Nu este un parc simplu, iar orice intervenție trebuie analizată cu
Procuratura informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 77 de ani, pentru săvârșirea infracțiunii de viol. Prin decizia instanței, inculpatul a fost sancționat cu 11 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis. Potrivit materialelor cauzei, în luna mai 2024, inculpatul a violat fiica unor vecini, care locuiau în
Acțiuni de control împotriva braconajului piscicol și cinegetic: 21 de amenzi și unelte interzise ridicate în mai multe raioane # Provincial
În perioada 19–22 februarie 2026, inspectorii Direcției control resurse cinegetice și piscicole din cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului, au desfășurat acțiuni de prevenire și combatere a braconajului piscicol și cinegetic, prin constituirea a două grupuri operative de control. Măsurile de control au fost realizate pe teritoriul raioanelor Orhei, Dubăsari, Criuleni, Anenii Noi, precum și în
Începând de astăzi, Ungheni introduce cardurile reîncărcabile pentru plata călătoriilor în transportul public # Provincial
Începând cu ziua de azi, 23 februarie, la Ghișeul Unic din Primăria municipiului Ungheni, precum și la sediul SRL „Servicii Comunale Ungheni" sunt eliberate cardurile de transport reîncărcabil, care vor putea fi utilizate pentru plata călătoriilor în transportul public urban nou, care va porni pe rutele municipiului Ungheni din 28 februarie curent. „Responsabilii au fost
În primul caz, ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal, pe traseul M1, în proximitatea localității Suruceni, au stopat pentru verificări o unitate de transport de model Mercedes, la volanul căreia se afla un conațional în vârstă de 26 de ani. În rezultatul controlului vamal au fost depistate piese auto, în cantități comerciale, transportate în lipsa
Percheziții la Costești: un bărbat, reținut pentru deținere, consum și trafic de droguri # Provincial
Ofițerii de investigație ai Inspectoratului din Ialoveni au descins cu percheziții la domiciliul unui bărbat de 33 de ani din Costești, suspectat de consumul, deținerea și comercializarea substanțelor narcotice pe teritoriul raionului. În cadrul măsurilor speciale de investigație, suspectul a fost monitorizat, fiind surprins în timp ce plasa droguri în ascunzișuri, cu scopul comercializării ulterioare.
Duminică, 22 februarie s-au disputat meciurile etapei a 15-a din Super Liga la futsal. Vă prezentăm rezultatele înregistrate și marcatorii golurilor. Clic Media – FC Tiras Criuleni 17-1 Au marcat: Sergiu Godorojea (4, 37), David Moșneagu (10, 18, 20, 21, 31, 40), Andrian Lașcu (13), Ion Covali (13, 38), Vadim Chiriac (19), Denis Petrachi (33, 36, 37,
(VIDEO) Ion Ceban: mâine va avea loc prezentarea proiectului de reabilitare a str. 31 August # Provincial
Primarul General, Ion Ceban, informează că, mâine, va avea loc prezentarea proiectului de reabilitare a str. 31 August, porțiunea cu caldarâmul dintre Pușkin și Bodoni, care va fi reabilitată de Primăria Chișinău. „Prezentarea va avea loc la ora 9:30, asta după doi ani și jumătate de tergiversări din partea Guvernului. Până mâine vor fi transmise
În weekend, la data de 21 februarie curent, au fost înregistrate două cazuri grave de agresiune asupra echipelor de asistență medicală urgentă, produse în timpul deservirii solicitărilor, unul într-o localitate din raionul Nisporeni și altul în Chișinău. Primul incident a avut loc la ora 00:32, într-o localitate din raionul Nisporeni. Ambulanța a fost solicitată pentru
În săptămâna precedentă, AIPA a autorizat spre plată 29,29 milioane lei din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, bani destinați subvențiilor pentru producătorii agricoli, acordați prin trei mecanisme de sprijin: 27,44 mil. lei – sumă autorizată aferent formei de plată postinvestiții pentru 34 cereri;
Orașul Ialoveni – gazda celei de-a 37-a ediții a Turneului Internațional la lupte greco-romane # Provincial
Primăria orașului Ialoveni a participat, în calitate de partener, la desfășurarea celei de-a 37-a ediții a Turneului Internațional la lupte greco-romane, competiție care a reunit peste 130 de sportivi din Republica Moldova și România. Competiția s-a desfășurat în sala de sport a Școala Sportivă pentru Copii și Tineret Ialoveni, reunind copii și juniori care au […] Post-ul Orașul Ialoveni – gazda celei de-a 37-a ediții a Turneului Internațional la lupte greco-romane apare prima dată în Provincial.
Luni, 23 februarie 2026, în cadrul Primăriei municipiului Bălți a avut loc ședința Comisiei pentru siguranța circulației rutiere, prezidată de primarul Alexandr Petkov. În cadrul ședinței au fost examinate următoarele subiecte: organizarea circulației rutiere pe perioada lucrărilor de reparație capitală a străzii 31 August 1989 (tronsonul de la str. Ștefan cel Mare până la str. […] Post-ul La Primăria Bălți a avut loc ședința Comisiei pentru siguranța circulației rutiere apare prima dată în Provincial.
Primarul capitalei: încep reparațiile masive pe străzile deteriorate, cu intervenții în toate sectoarele # Provincial
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, anunță că începe repararea masivă a drumurilor deteriorate și în context a venit cu o rugăminte către locuitori. „Dragi locuitori, Din această săptămână, vin cu rugămintea către dvs. să fim cu toții înțelegători și atenți, deoarece serviciile municipale vor începe intervenția masivă pe drumurile deteriorate în urma condițiilor […] Post-ul Primarul capitalei: încep reparațiile masive pe străzile deteriorate, cu intervenții în toate sectoarele apare prima dată în Provincial.
Centrul Național Anticorupție și Procuratura municipiului Bălți informează despre desfășurarea unor acțiuni ample de urmărire penală într-o cauză penală ce vizează fapte de corupție și delapidarea fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură. Astăzi, ofițerii CNA și procurorii au efectuat percheziții și ridicări de acte în mai multe primării din centrul, nordul și sudul […] Post-ul CNA: cinci rețineri în dosar de corupție și delapidare în proiecte de infrastructură apare prima dată în Provincial.
Copiii din localitățile rurale ale Republicii Moldova vor beneficia gratuit și în acest an de servicii de profilaxie a maladiilor stomatologice acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Astfel, săptămâna curentă, echipa mobilă de medici specialiști va presta servicii de profilaxie a maladiilor stomatologice copiilor din […] Post-ul Servicii stomatologice gratuite pentru copiii din mediul rural apare prima dată în Provincial.
Percheziții în mai multe primării și la Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală # Provincial
CNA și procurorii desfășoară acțiuni de urmărire penală – percheziții și ridicări de acte – în mai multe primării din centrul, nordul și sudul țării și la un operator economic în contextul unor investigații legate de delapidarea fondurilor naționale și externe destinate domeniului infrastructurii drumurilor, construcției rețelelor de apeduct și canalizare. Dosarul vizează actele de […] Post-ul Percheziții în mai multe primării și la Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală apare prima dată în Provincial.
Sâmbătă și duminică s-au jucat meciurile din cadrul turneului “Chișinăul de Seară”, ediția 2025-2026, juniori și copii. Vă prezentăm rezultatele înregistrate și clasamentele actualizate. Turneul “Chișinăul de Seară”, ediția 2025-2026. Copii și juniori U-11 (a.n. 2015) 1/8 de finală Gloria – Juniorul 2-1 Milsami – Academia Viitorul 2-0 1/4 de finală Academia R.Rebeja – CS Real […] Post-ul Turneul Chișinăul de Seară. Copii și juniori. Rezultatele meciurilor din weekend apare prima dată în Provincial.
Campionatul Național FIRST Tech Challenge Moldova 2026 a reunit la Chișinău cele mai performante echipe de robotică din țară # Provincial
Pe 21 și 22 februarie 2026, Chișinăul a devenit centrul național al inovației și ingineriei, găzduind primul Campionat Național oficial FIRST Tech Challenge Moldova, punctul culminant al sezonului competițional DECODE. La eveniment au participat peste 250 de elevi, reuniți în 31 de echipe din întreaga țară. FIRST Tech Challenge este o competiție internațională dedicată tinerilor cu […] Post-ul Campionatul Național FIRST Tech Challenge Moldova 2026 a reunit la Chișinău cele mai performante echipe de robotică din țară apare prima dată în Provincial.
În contextul prognozei emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat pentru perioada 23 februarie – 2 martie 2026, care indică creșterea temperaturii aerului și topirea treptată a formațiunilor de gheață pe unele sectoare ale râurilor Nistru și Prut, precum și pe râurile mici și lacurile din țară, atenționăm populația asupra pericolului sporit de prăbușire sub gheața […] Post-ul IGSU: pericol de prăbușire sub gheața fragilă pe râurile și lacurile din țară apare prima dată în Provincial.
În mai multe localități din Moldova, ieri, a fost marcată sărbătoarea Masleniței. Printre acestea se numără și satul Brătușeni din raionul Edineț. Localitatea este condusă de primarul socialist, Mihail Andruh. Președintele PSRM, Igor Dodon, împreună cu primarul Mihail Andruh, a participat la sărbătoare unde a discutat cu locuitorii satului. În ajunul Postului Mare, oaspeții le-au […] Post-ul Igor Dodon a participat la sărbătoarea Masleniței în Brătușeni apare prima dată în Provincial.
Administraţia Națională a Drumurilor informează participanții la trafic că, la această oră, drumurile din rețeaua rutieră națională sunt practicabile. Partea carosabilă este uscată sau umedă pe întreg teritoriul țării, iar pe anumite sectoare se înregistrează porțiuni înzăpezite. În ultimele 12 ore, în zonele Nord, Centru și Sud, drumarii au continuat lucrările de patrulare și intervenție […] Post-ul AND: drumurile din rețeaua rutieră națională sunt practicabile apare prima dată în Provincial.
Bărbat – condamnat la închisoare pentru violență domestică și încălcarea ordonanței de protecție # Provincial
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de 53 de ani, cetățean al Uzbekistanului, învinuit de comiterea infracțiunii de violență în familie și neexecutarea măsurilor stabilite prin ordonanță de protecție. Prin sentința pronunțată, inculpatul a fost condamnat, pentru concurs de infracțiuni, la 3 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de […] Post-ul Bărbat – condamnat la închisoare pentru violență domestică și încălcarea ordonanței de protecție apare prima dată în Provincial.
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat, duminică, la FIRST Tech Challenge Moldova – competiție de robotică pentru tineri care proiectează, construiesc și programează roboți. La eveniment au participat peste 250 de elevi, care fac parte din 31 de echipe din întreaga țară. În cadrul campionatului, echipele de robotică au prezentat proiectele lor, procesul de inovare și […] Post-ul Alexandru Munteanu a participat la FIRST Tech Challenge Moldova apare prima dată în Provincial.
În ultimii ani, dezbaterea privind reglementarea piețelor transfrontaliere precum Temu, Aliexpress și alte platforme similare s-a intensificat în Moldova în contextul protejării pieței interne și al concurenței cu comerțul cu amănuntul local. Cu toate acestea, această agendă are o altă latură strategică. Aceleași platforme digitale pot acționa ca un canal prin care producătorii moldoveni să […] Post-ul O țară de cumpărători sau o țară de exportatori? Alegerea Moldovei apare prima dată în Provincial.
În cadrul perioadei de subscriere din 9–18 februarie 2026, peste 600 de cetățeni au investit 41 148 500 lei în obligațiuni de stat prin intermediul platformei eVMS.md. Investițiile în obligațiunile de stat cu termen de 2 ani (rata anuală a dobânzii de 7,05%) au constituit – 32 808 400 lei, iar în obligațiunile de stat […] Post-ul Cetățenii au investit 41,15 milioane lei prin eVMS.md în februarie 2026 apare prima dată în Provincial.
PSRM a purtat consultări cu reprezentantul Guvernului privind reforma administrației publice locale # Provincial
Ieri, au avut loc consultări ale fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, sub conducerea lui Igor Dodon, cu secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, privind desfășurarea reformei administrației publice locale în Republica Moldova. La discuții au participat președinți de raioane și primari aleși din partea PSRM, care au prezentat poziția autorităților publice locale și au expus […] Post-ul PSRM a purtat consultări cu reprezentantul Guvernului privind reforma administrației publice locale apare prima dată în Provincial.
Ion Ceban: aproape 300 milioane lei sunt alocate pentru lucrări în curțile de bloc în 2026 # Provincial
Primarul General, Ion Ceban, precizează că, aproape 300 de milioane de lei sunt prevăzuți anul curent, pentru diverse lucrări în curțile de bloc. „Este vorba de amenajarea/reparația acceselor, drumurilor, trotuarelor, terenurilor de joacă. Diverse intervenții vor fi efectuate și la blocurile de locuit: vor fi schimbate geamurile, rețelele, reparate acoperișurile etc”, a subliniat acesta. Post-ul Ion Ceban: aproape 300 milioane lei sunt alocate pentru lucrări în curțile de bloc în 2026 apare prima dată în Provincial.
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a avut o ședință de lucru cu șefii subdiviziunilor Inspectoratului pentru Protecția Mediului din toate raioanele țării. Discuțiile s-au axat pe modul de intervenție al inspectorilor de mediu și pe intensificarea controalelor pentru a asigura respectarea legislației de mediu. În cadrul întâlnirii, ministrul a subliniat că reformele din domeniul protecției mediului […] Post-ul Gheorghe Hajder, întâlnire cu șefii Inspectoratelor pentru Protecția Mediului din țară apare prima dată în Provincial.
Circulația pe întreaga rețea a drumurilor naționale este asigurată în condiții specifice sezonului rece # Provincial
Administraţia Națională a Drumurilor informează că circulația pe întreaga rețea a drumurilor naționale este asigurată în condiții specifice sezonului rece. Echipele unităților teritoriale S.A. „Drumuri” au desfășurat astăzi intervenții în teren, acționând în funcție de necesitățile identificate pe rețeaua rutieră. Lucrările de întreținere de iarnă executate au inclus: curățarea stațiilor, trotuarelor și acostamentelor de zăpadă […] Post-ul Circulația pe întreaga rețea a drumurilor naționale este asigurată în condiții specifice sezonului rece apare prima dată în Provincial.
Reforma administrației publice locale a fost consultată cu cetățenii și primarii din alte 9 raioane, în perioada 16-20 februarie. Reprezentanții Guvernului au mers la Edineț, Dondușeni, Rîșcani, Glodeni, Anenii Noi, Căușeni, Ștefan Vodă, Hîncești și Ialoveni, unde au ascultat opiniile localnicilor și așteptările lor de la reforma APL. Săptămâna trecută, reforma a fost consultată în […] Post-ul Reforma APL, consultată cu cetățenii și primarii din alte 9 raioane apare prima dată în Provincial.
Ministerul Finanțelor, nu are datorii față de APL: 46,8 milioane lei transferate către Primăria Chișinău # Provincial
Ministerul Finanțelor nu înregistrează datorii față de autoritățile administrației publice locale, inclusiv față de municipiul Chișinău. La 19 februarie 2026, Ministerul Finanțelor a transferat către Primăria municipiului Chișinău 46,8 milioane de lei, fapt care confirmă onorarea integrală a obligațiilor bugetare. Întârzierile înregistrate în perioada 11-18 februarie 2026 au fost generate de o deficiență tehnică, remediată. Post-ul Ministerul Finanțelor, nu are datorii față de APL: 46,8 milioane lei transferate către Primăria Chișinău apare prima dată în Provincial.
Peste 400 de funcționari au participat, în această săptămână, la instruirile ofițerilor anticorupție # Provincial
Ofițerii Centrului Național Anticorupție au adus, în această săptămână, mesajul integrității în atenția a peste 400 de angajați din diverse instituții publice prin organizarea mai multor activități educaționale dinamice și interactive. Campania „Integritate pentru o societate sigură” a continuat pentru funcționarii Ministerului Afacerilor Interne și ai structurilor subordonate, fiind desfășurată la Inspectoratul de Poliție Vulcănești […] Post-ul Peste 400 de funcționari au participat, în această săptămână, la instruirile ofițerilor anticorupție apare prima dată în Provincial.
Pașaportul Investițional al orașului Cimișlia, prezentat public de primarul Sergiu Andronachi # Provincial
Astăzi, 20 februarie 2026, primarul orașului, Sergiu Andronachi, a prezentat în sala de ședințe a Primăriei Cimișlia Pașaportul Investițional al orașului – un document strategic elaborat pentru promovarea potențialului economic local și atragerea investițiilor în comunitate. Potrivit unui comunicat, evenimentul a reunit cetățeni, reprezentanți ai mediului de afaceri, parteneri de dezvoltare și alți actori interesați, […] Post-ul Pașaportul Investițional al orașului Cimișlia, prezentat public de primarul Sergiu Andronachi apare prima dată în Provincial.
Proiectul de alimentare cu apă pentru Călărași și Strășeni, discutat la întrevederea dintre Ion Ceban și Ambasadorul Germaniei # Provincial
Primarul capitalei, Ion Ceban a avut o întrevedere cu Ambasadorul Republicii Federale Germania în Republica Moldova, E.S. Hubert Knirsch. Discuțiile au vizat subiecte de actualitate privind cooperarea bilaterală și proiectele de dezvoltare cu impact direct asupra municipiului. În acest context, a fost abordat și proiectul național de alimentare cu apă a raioanelor Călărași și Strășeni, în […] Post-ul Proiectul de alimentare cu apă pentru Călărași și Strășeni, discutat la întrevederea dintre Ion Ceban și Ambasadorul Germaniei apare prima dată în Provincial.
Campanie de informare despre cariera militară, desfășurată în școlile și colegiile din Bălți # Provincial
În perioada 10-27 februarie curent, Centrul Militar Teritorial Bălți (CMT Bălți), împreună cu militarii din Brigada Infanterie Motorizată „Moldova”, desfășoară o campanie de promovare a serviciului militar prin contract în mai multe instituții de învățământ din municipiul Bălți. În cadrul întâlnirilor, elevii și elevele sunt informați despre oportunitățile unei cariere militare, condițiile de încadrare în serviciul militar prin contract și beneficiile oferite de Armata Națională. Totodată, geniștii militari le prezintă tinerilor […] Post-ul Campanie de informare despre cariera militară, desfășurată în școlile și colegiile din Bălți apare prima dată în Provincial.
Astăzi, 20 februarie, la Casa Fotbalului, s-a desfășurat tragerea la sorți pentru stabilirea gazdelor meciurilor din etapa finală a Cupei de Iarnă. Programul meciurilor: Sâmbătă, 21 februarie, ora 13:00 Meci pentru locul 5. Zimbru-2 – CF Olimp (Chișinău, stadionul Zimbru, teren sintetic) Meci pentru locul 7. FC Oguz – CSF Spartanii Sportul (Chișinău, CS Real […] Post-ul Cupa de Iarnă. Programul meciurilor din etapa finală apare prima dată în Provincial.
