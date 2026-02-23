Începând de astăzi, Ungheni introduce cardurile reîncărcabile pentru plata călătoriilor în transportul public

11:00

Astăzi, 20 februarie 2026, la Primăria municipiului Bălți au fost felicitate, în cadrul unei ceremonii festive, 27 de familii care au marcat jubileele de 50 și 60 de ani de căsnicie. 25 de cupluri au fost felicitate cu ocazia nunții de aur, iar 2 cupluri – cu ocazia nunții de diamant. Cu acest frumos prilej, […] Post-ul La Primăria Bălți au fost omagiate 27 de cupluri care au sărbătorit 50 și 60 de ani de căsnicie apare prima dată în Provincial.