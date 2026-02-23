Cine era Austin Tucker Martin, tânărul ucis la Mar-a-Lago. Familia contestă versiunea autorităților

07:40

Poliția Metropolitană din Londra monitorizează comportamentul personalului său cu instrumente de inteligență artificială furnizate de Palantir, companie din SUA, care are contracte inclusiv cu armata israeliană și cu agenția americană de protecție a frontierelor (ICE), potrivit The Guardian. Până în prezent, Poliția Metropolitană refuzase să confirme sau să infirme dacă a folosit tehnologie furnizată de