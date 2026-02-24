Noi negocieri de pace între Ucraina şi Rusia ar putea avea loc la sfârşitul săptămânii, anunţă şeful de cabinet al lui Zelenski

10:10

Islanda ia în considerare organizarea unui vot privind reluarea negocierilor de aderare la UE chiar din luna august, au declarat pentru Politico.eu două persoane familiarizate cu pregătirile pentru aderare ale acestei țării insulare cu o populație de 400.000 de locuitori. Această evoluție vine într-un context în care pare să crească impulsul pentru extinderea UE, Bruxellesul lucrând la […] Articolul Islanda pregătește un referendum de aderare la UE. Un „Da” ar însemna că mica națiune insulară va intra înaintea tututor celorlalte candidate apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.