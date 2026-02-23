Mii de urgențe medicale în doar o săptămână. Afecțiunile cardiovasculare, pe primul loc

08:10

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat într-un interviu pentru BBC că Vladimir Putin a declanşat al treilea război mondial şi trebuie să fie oprit. „Cred că Putin l-a început deja. Întrebarea este cât teritoriu va putea cuceri şi cum îl putem opri… Rusia vrea să impună lumii un mod de viaţă diferit şi să schimbe […] Articolul Zelenski spune că Vladimir Putin a declanşat al treilea război mondial şi trebuie oprit apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.